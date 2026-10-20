Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Οι καταβολές των συντάξεων ξεκινούν τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου και να ολοκληρώνονται την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου.

Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των μη μισθωτών, δηλαδή των ασφαλισμένων σε ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, καθώς και οι επικουρικές συντάξεις μη μισθωτών και μισθωτών.

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου θα ακολουθήσουν οι κύριες συντάξεις των μισθωτών, που προέρχονται από ταμεία όπως το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι τράπεζες, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, το ΝΑΤ, το ΕΤΑΤ, το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και το Δημόσιο, καθώς και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

«Κλείδωσε» η αύξηση των συντάξεων

Αύξηση 2,8% στις συντάξεις προβλέπεται για το 2027, χωρίς συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς. Η αύξηση αναμένεται να καταβληθεί στο τέλος Δεκεμβρίου, μαζί με τις συντάξεις Ιανουαρίου, ενώ το συνολικό δημοσιονομικό κόστος υπολογίζεται στα 807 εκατομμύρια ευρώ.

Advertisement

Advertisement

Παράλληλα, στις 30 Νοεμβρίου προγραμματίζεται η καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ύψους 400 ευρώ καθαρά σε περίπου 2,2 εκατομμύρια δικαιούχους.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, με την ένταξη επιπλέον 270.000 ατόμων, καθώς και συνταξιούχοι λόγω χηρείας, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες άνω των 60 ετών.

Από την ενίσχυση εξαιρούνται περίπου 300.000 συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών, καθώς και συνταξιούχοι λόγω χηρείας άνω των 60 ετών που λαμβάνουν δύο συντάξεις.