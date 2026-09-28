Τέλος στη ζωή του έβαλε συνταξιούχος αστυνομικός στη διάρκεια διαδήλωσης για τις συντάξεις στην Άγκυρα. Βίντεο από την ύστατη πράξη απελπισίας του Τούρκου συνταξιούχου σοκάρουν.
Οι συνταξιούχοι πραγματοποίησαν την Παρασκευή ταυτόχρονες διαδηλώσεις σε όλη την Τουρκία, ζητώντας οριζόντια αύξηση των συντάξεων. Στην ‘Αγκυρα, η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο, με τους διαδηλωτές να καταγγέλλουν ότι οι συντάξεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των βασικών αναγκών.
Την ώρα που οι ενώσεις συνταξιούχων δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχοι άλλων τομέων είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Συνταγματικό Δικαστήριο, ένας απόστρατος αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε με όπλο που είχε επάνω του και αυτοκτόνησε, αφού φώναξε ότι δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα.
Είχε προηγηθεί έκκληση του Αλί Σ., ο οποίος είχε απευθύνει, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάλεσμα για συμμετοχή στη διαμαρτυρία.
Στην ανάρτηση έγραφε: «Αν δεν είσαι εκεί, ένα άτομο θα λείπει. Μην λες: “Τι διαφορά θα έχει αν δεν έρθω;” Υπάρχει δύναμη στην ενότητα. Θεέ μου, ακούς τις κραυγές μέσα μας. Είθε το κράτος μας και αυτοί που μας κυβερνούν να τις ακούσουν επίσης».
«Όχι φιλανθρωπία, τα δικαιώματά μας»
Το τραγικό περιστατικό συνδέεται με την κοινωνική δυσαρέσκεια για την οικονομική κατάσταση, ειδικά των συνταξιούχων, που οι αποδοχές τους έχουν υποχωρήσει κάτω από το όριο της πείνας. Οι συνταξιούχοι φώναζαν: «Ζητάμε τα δικαιώματά μας, όχι φιλανθρωπία».