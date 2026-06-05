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Xιλιάδες Αλβανοί βγήκαν στους δρόμους των Τιράνων αργά το βράδυ της Πέμπτης, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης διαμαρτυρίας αυτής της εβδομάδας κατά ενός προγραμματισμένου πολυτελούς θέρετρου σε μια περιβαλλοντικά ευαίσθητη περιοχή της ακτής της Αδριατικής, το οποίο προωθεί μια εταιρεία που συνδέεται με τον γαμπρό του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, συζύγου της Ιβάνκα Τραμπ.

Το έργο, προϋπολογισμού 1,4 δισ. ευρώ (1,6 δισ. δολάρια), υλοποιείται από την επενδυτική εταιρεία Affinity Partners του Τζάρετ Κούσνερ σε ένα νησί ανοικτά της Αλβανίας και σε μια ακατοίκητη ακτογραμμή κοντά στην προστατευόμενη περιοχή Βιόσα-Νάρτα, ένα υγρότοπο που φιλοξενεί φλαμίνγκο, φώκιες και χώρους ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών στο νότο.

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Οι περιβαλλοντολόγοι αντιτίθενται στο σχέδιο, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, θα επηρεάσει αρκετές εκατοντάδες εκτάρια παρθένων παραλιών και χιλιάδες φλαμίνγκο που φωλιάζουν και διέρχονται από τις γειτονικές περιοχές κάθε χρόνο.

🚨 The situation is completely getting out of control.



Albania is erupting for the second consecutive day in angry mass protests against the Kushner land seizure deal worth $4 billion. 🇦🇱



The Albanian people refuse to become a new Palestine. 💥" pic.twitter.com/lSoD7Qskf2 June 4, 2026

Οι προετοιμασίες και η άφιξη βαρέων μηχανημάτων στην περιοχή Vjosa-Narta προκάλεσαν τοπικές διαμαρτυρίες την περασμένη εβδομάδα, τις οποίες ακολούθησαν μεγάλες διαδηλώσεις στους δρόμους της Τιράνας.

Albanian protesters rally against Jared Kushner resort backed by PM Edi Rama:



Albania is not for sale. Albania belongs to the Albanian people, and we decide what we want to do here.



It's not that some corrupted politicians can decide what they can do with our property.



He's… pic.twitter.com/AQ7sx4Btf1 — Clash Report (@clashreport) June 5, 2026

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν ξανά έξω από το γραφείο του πρωθυπουργού της Αλβανίας, Eντι Ράμα, αργά το βράδυ της Πέμπτης, κρατώντας ροζ φουσκωτά φλαμίνγκο και φωνάζοντας συνθήματα όπως «επανάσταση» και «σταματήστε το έργο». Σε ένα πλακάτ αναγραφόταν: «Eντι Ράμα, παραιτήσου».

«Η Αλβανία δεν είναι προς πώληση. Η Αλβανία ανήκει στον αλβανικό λαό και εμείς αποφασίζουμε τι θέλουμε να κάνουμε εδώ. Δεν είναι δυνατόν μερικοί διεφθαρμένοι πολιτικοί που κυβερνούν την Αλβανία να αποφασίζουν τι μπορούν να κάνουν με την περιουσία μας, με την αλβανική κληρονομιά, τη φυσική κληρονομιά, την πολιτιστική κληρονομιά», δήλωσε η Λιντίτα Κομάνι, μια συγγραφέας που συμμετείχε στις διαμαρτυρίες.

Ο Κούσνερ ανακοίνωσε σχέδια για την κατασκευή του θέρετρου το 2024, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης επένδυσης που περιλάμβανε επίσης ένα πρώην στρατιωτικό αρχηγείο στη σερβική πρωτεύουσα, το Βελιγράδι. Πέρυσι, εγκατέλειψε το έργο στη Σερβία μετά από διαδηλώσεις στους δρόμους.