Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στο κέντρο του Λονδίνου το Σάββατο σε δύο ξεχωριστές διαδηλώσεις: η μία εναντίον των υψηλών επιπέδων μετανάστευσης και της υποτιθέμενης ισλαμικής απειλής για τη βρετανική ταυτότητα, και η άλλη σε υποστήριξη των Παλαιστινίων.

Η αστυνομία ανέπτυξε 4.000 αστυνομικούς, συμπεριλαμβανομένων ενισχύσεων από περιοχές εκτός της πρωτεύουσας, και δεσμεύτηκε για «την πιο αποφασιστική δυνατή χρήση των εξουσιών μας» σε αυτό που χαρακτήρισαν ως τη μεγαλύτερη επιχείρηση διατήρησης της δημόσιας τάξης των τελευταίων ετών.

Περίπου τέσσερις ώρες μετά την έναρξη και των δύο πορειών, η αστυνομία ανέφερε ότι είχε προβεί σε 31 συλλήψεις για διάφορα αδικήματα και χαρακτήρισε και τις δύο διαδηλώσεις ως «σε μεγάλο βαθμό χωρίς σημαντικά επεισόδια». Νωρίτερα είχε προβλέψει συμμετοχή τουλάχιστον 80.000 ατόμων.

Ο πρωθυπουργός Κίρ Σταρμερ κατηγόρησε την Παρασκευή τους διοργανωτές της πορείας «Unite the Kingdom» ότι «διαδίδουν μίσος και διχασμό, καθαρά και απλά».

Η πορεία οργανώθηκε από τον αντι-ισλαμικό ακτιβιστή Stephen Yaxley-Lennon, γνωστό ως Tommy Robinson. Η κυβέρνηση απαγόρευσε την είσοδο στη Βρετανία σε 11 άτομα που χαρακτήρισε ως «ξένους ακροδεξιούς ταραξίες» για να μην μιλήσουν στη διαδήλωση.

Μια προηγούμενη διαδήλωση υπό την ηγεσία του Robinson τον Σεπτέμβριο συγκέντρωσε περίπου 150.000 άτομα, σύμφωνα με την αστυνομία, και περιλάμβανε βιντεοσκοπημένη ομιλία του δισεκατομμυριούχου της τεχνολογίας των ΗΠΑ Ελον Mασκ. Οι συμπλοκές είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό 26 αστυνομικών, εκ των οποίων τέσσερις σοβαρά.

Το Σάββατο, υποστηρικτές του Robinson συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Λονδίνου, κουνώντας κυρίως βρετανικές και αγγλικές σημαίες.

«Πιστεύω ότι η υπερβολική μετανάστευση – όχι η μετανάστευση καθαυτή, αλλά η υπερβολική μετανάστευση – προκαλεί πολλά προβλήματα και διαταράσσει μια ευαίσθητη ισορροπία εδώ», δήλωσε η Άλισον Παρ, η οποία επέκρινε επίσης τις περιβαλλοντικές πολιτικές για το «μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών».

Η ετήσια καθαρή μετανάστευση πλησίασε τις 900.000 το 2022 και το 2023, αλλά μειώθηκε σε περίπου 200.000 πέρυσι, μετά την εφαρμογή αυστηρότερων κανόνων για τις βίζες εργασίας.

Η ανησυχία για τη μετανάστευση – συμπεριλαμβανομένης της άφιξης αιτούντων άσυλο με μικρά σκάφη – έχει επηρεάσει αρνητικά τη δημοτικότητα του Στάρμερ και έχει ενισχύσει το δεξιό κόμμα Reform UK, του οποίου ο ηγέτης Νάιτζελ Φάρατζ έχει αποστασιοποιηθεί από τον Ρόμπινσον.

Ορισμένοι διαδηλωτές φώναζαν προσβλητικά συνθήματα εναντίον του Στάρμερ.

Ο Ρόμπινσον, ο οποίος έχει καταδικαστεί για επίθεση, παρενόχληση και άλλα αδικήματα, δήλωσε κατά τη διάρκεια της πορείας ότι «ξυπνάμε τη Μεγάλη Βρετανία – η πολιτιστική αφύπνιση, η πολιτιστική επανάσταση, η πνευματική αφύπνιση, όλα είναι σε εξέλιξη».

Νωρίτερα φέτος, ταξίδεψε στις ΗΠΑ, όπου συναντήθηκε με αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και μίλησε στους υποστηρικτές του για αυτό που αποκάλεσε «τους κινδύνους του Ισλάμ» και «την ισλαμοποίηση της Μεγάλης Βρετανίας».

Στοιχεία της απογραφής έδειξαν ότι το 6,5% των ανθρώπων στην Αγγλία και την Ουαλία αυτοπροσδιορίστηκαν ως μουσουλμάνοι το 2021, από 4,9% το 2011.

Large turnout by the Iranian expats in the UK for #uniteTheKingdom march and @TRobinsonNewEra

Μεταξύ αυτών που βρισκόταν στην κεντρική σκηνή στο τέλος της πορείας ήταν τρεις Γαλλίδες από την αντιμεταναστευτική φεμινιστική ομάδα Nemesis. Εμφανίστηκαν φορώντας ισλαμικού τύπου πέπλα και προκάλεσαν γιουχαΐσματα πριν αφαιρέσουν τα πέπλα υπό τις επευφημίες του πλήθους και εκφώνησαν μια σύντομη ομιλία επικριτική προς τους μουσουλμάνους και τη μετανάστευση.

Αργότερα, ένας τσελίστας έπαιξε με κάτι που έμοιαζε με φέτες ωμού μπέικον στους ώμους του.

Σε κοντινή απόσταση, διαδηλωτές που κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ με σύνθημα το τέλος της σύγκρουσης στη Γάζα πραγματοποίησαν πορεία για να τιμήσουν την Ημέρα της Νακμπά, μνημονεύοντας την απώλεια εδαφών των Παλαιστινίων στον πόλεμο του 1948 που ακολούθησε τη δημιουργία του Ισραήλ. Η λέξη «Νακμπά» σημαίνει «καταστροφή» στα αραβικά.

«Το Ισραήλ, η συμπεριφορά του είναι απίστευτα άδικη», δήλωσε η διαδηλώτρια Sharon De-Wit. «Μετά το Ολοκαύτωμα κ.λπ., το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να ευχηθείς το καλύτερο στον εβραϊκό λαό. Αλλά δεν θα μπορέσουν να ζήσουν ειρηνικά μέχρι να επιτρέψουν στον παλαιστινιακό λαό να σχηματίσει το δικό του κράτος».

Το Λονδίνο έχει δει πρόσφατα μια σειρά εμπρηστικών επιθέσεων σε εβραϊκούς χώρους, ενώ δύο Εβραίοι άνδρες μαχαιρώθηκαν τον περασμένο μήνα σε ένα περιστατικό που αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατία.

Η αστυνομία ανέφερε ότι οι επαναλαμβανόμενες μεγάλες διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων – 33 από την επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023 – έχουν κάνει πολλούς Εβραίους να αισθάνονται πολύ εκφοβισμένοι για να εισέλθουν στο κέντρο του Λονδίνου.

Αν και οι διαδηλωτές είχαν ποικίλες απόψεις, η αστυνομία ανέφερε ότι οι πορείες οδηγούσαν συστηματικά σε συλλήψεις για παραβάσεις της δημόσιας τάξης με ρατσιστικό και θρησκευτικό κίνητρο.

Ορισμένοι διαδηλωτές φώναζαν το Σάββατο «Θάνατος στον IDF», αναφερόμενοι στον ισραηλινό στρατό – μια φράση που, όπως είχε δηλώσει προηγουμένως η αστυνομία, είχε αποτελέσει λόγο για συλλήψεις όταν απευθυνόταν σε Εβραίους.

London today — two massive protests, one city:



→ 50,000 at Tommy Robinson's "Unite the Kingdom" march

→ 30,000 at Nakba Day pro-Palestine rally

→ 4,000 police officers deployed

→ £4.5 million security operation

→ FA Cup Final also at Wembley



The Met calls it one of the… pic.twitter.com/Psa4XLHi90 — Flash Update (@flashupdatenews) May 16, 2026