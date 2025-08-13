Δύο πρωινές συγκεντρώσεις διαδηλωτών σημάδεψαν την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris στο λιμάνι του Βόλου, το οποίο μετέφερε Ισραηλινούς τουρίστες και στρατιώτες στο πλαίσιο προγράμματος αναψυχής.

Η μεγαλύτερη μαζική πορεία ξεκίνησε στις 7:30 από τον κόμβο των ΚΤΕΛ και φρουρούνταν από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, με τον βουλευτή του ΚΚΕ Βασίλη Μεταξά, συγκεντρώθηκαν στην πύλη του εμπορικού λιμανιού με πανό και συνθήματα «Ελεύθερη Παλαιστίνη». Στην προσπάθεια των διαδηλωτών να πλησιάσουν το πλοίο, η αστυνομία απάντησε με απωθήσεις και κρότου – λάμψης, ενώ οι τουρίστες «φυγαδεύτηκαν» με λεωφορεία που έφεραν την ένδειξη «εκτός υπηρεσίας».

Πιο συγκεκριμένα, εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν σήμερα το πρωί στον κόμβο του ΚΤΕΛ Βόλου, διαμαρτυρόμενοι για την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, που μεταφέρει Ισραηλινούς τουρίστες και στρατιώτες στο πλαίσιο του προγράμματος αναψυχής. Η πορεία κινήθηκε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης υπό την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και κλούβες των ΜΑΤ, που απέκλειαν κρίσιμους δρόμους προς το λιμάνι. Παράλληλα, μικρότερη ομάδα με δυνάμεις του ΠΑΜΕ και παρουσία και του βουλευτή Μαγνησίας του ΚΚΕ, Βασίλη Μεταξά, βρέθηκε στην πύλη του εμπορικού λιμανιού με πανό και συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Το κρουαζιερόπλοιο παρέλαβε τους τουρίστες και τους στρατιώτες, ενώ η διαμαρτυρία συνεχίστηκε σε πορεία προς το δικαστικό μέγαρο της πόλης.

Aπό τις 7:30 το πρωί, η μεγαλύτερη συγκέντρωση στον κόμβο του ΚΤΕΛ φρουρούνταν από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με κλούβες των ΜΑΤ να αποκλείουν κομβικούς παρόδιους δρόμους ώστε να αποτραπεί η πρόσβαση στο επιβατικό λιμάνι. Από το σημείο αυτό ξεκίνησε η πορεία διαδηλωτών στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ παράλληλα η μικρότερη συγκέντρωση έξω από την πύλη του εμπορικού λιμανιού ύψωνε πανό και φώναζε συνθήματα.

Λίγο μετά τον κατάπλου, λεωφορεία αναχώρησαν από την εμπορική πύλη της οδού Αθηνών, μεταφέροντας επιβάτες σε προορισμούς τόσο προς το κέντρο της πόλης ή προς Μακρινίτσα, Βυζίτσα, Πορταριά, το Αρχαιολογικό Μουσείο και σε άλλα σημεία, ενώ τουλάχιστον πέντε λεωφορεία συνοδεία κλούβας των ΜΑΤ κατευθύνθηκαν μέσω των διοδίων του ΠΑΘΕ Βόλου – Λάρισας προς Μετέωρα. Η αστυνομία στην προσπάθειά της να μην έρθουν καθούλου σε επαφή επιβάτες και διαδηλωτές, και σε συνεργασία με το Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου, επιβίβασε τους Ισραηλινους επιβάτες σε αστικά λεωφορεία με την ένδειξη «εκτός υπηρεσίας», τα οποία μπήκαν στο λιμάνι από την είσοδο της Μπουρμπουλήθρας, παραλαμβάνοντας τουρίστες για εκδρομές προς κάθε σημεία του Βόλου και της Μαγνησίας που είχαν επιλέξει. Η μεγάλη δύναμη των διαδηλωτών βρισκόταν στο κέντρο του Βόλου και έτσι δεν ήρθαν καθόλου σε επαφή με τους Ισραηλινούς επιβάτες.

Οι διαδηλωτές, πραγματοποιώντας ειρηνική διαμαρτυρία, δυο φορές στην προσπάθειά τους να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό, βρήκαν την κατασταλτική απάντηση των δυνάμεων των ΜΑΤ, με απωθήσεις αλλά και με κόρτου – λάμψης.

Πιο συγκεκριμένα, όταν οι διαδηλωτές κινήθηκαν προς την κεντρική είσοδο του λιμανιού, με στόχο να περάσουν, οι αστυνομικές δυνάμεις έκαναν χρήση κρότου – λάμψης, προκαλώντας στιγμές έντασης και αναστάτωσης, οξύνοντας τα πνεύματα. Και η άλλη στιγμή έντασης ήταν στον κόμβο του δημαρχείου, όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να ανοίξουν τον δρόμο προς την οδό Πυρασσού – ψαράδικα, σπρώχνοντας αστυνομικούς, με τις δυνάμεις των ΜΑΤ να απαντούν με απωθήσεις.

Μετά από ώρες κινητοποιήσεων, οι συγκεντρωμένοι αποχώρησαν από το λιμάνι και με πορεία κινήθηκαν προς το Δικαστικό Μέγαρο Βόλου. Στο μεταξύ, οι επιβάτες του Crown Iris είχαν ήδη «φυγαδευτεί» με λεωφορεία σε τουριστικά σημεία της περιοχής.

Η πρωινή κινητοποίηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν το μεσημέρι, ωστόσο, στις 17:30 έχει προγραμματιστεί νέα συγκέντρωση στην παραλία του Βόλου, με κάλεσμα του ΠΑΜΕ, εργατικών και συνδικαλιστικών σωματείων και συλλόγων για μαζική συμμετοχή. Το Crown Iris αναμένεται να αναχωρήσει από το λιμάνι στις 18:00.