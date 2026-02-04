Έχοντας συμπληρώσει τρεις δεκαετίες στην τηλεόραση, ο Θανάσης Πάτρας έχει διατηρήσει τον τίτλο του «καλού παιδιού». Τη φετινή σεζόν μπήκε σχεδόν τελευταίος στην μεσημεριανή κούρσα της τηλεθέασης μέσα από τη συχνότητα του OPEN, έχοντας δίπλα του την Άννα Ζηρδέλη και τον Γιώργο Κρικοριάν, ενώ η περσινή του εκπομπή με τον Δημήτρη Πανόπουλο στον ΑΝΤ1 εξακολουθεί ακόμα να συζητιέται.

Ο Θανάσης Πάτρας, η Άννα Ζηρδέλη και ο Γιώργος Κρικοριάν.

Για τη μεταχείριση των Weekenders από τα Μέσα: «Πέρσι είχα κατεβάσει τελείως ρολά γιατί κατάλαβα ότι είχε ξεκινήσει μια μουρμούρα από την αρχή και είπα “πώς θα βγάλουμε χρονιά;”. Πολλές φορές ρέπει να χαλυβδώνεσαι με κάποιον τρόπο» παραδέχεται ο Θανάσης Πάτρας. «Εμένα με σώζει και το γεγονός ότι έχω καλές σχέσεις με πολλούς ανθρώπους από τον χώρο αλλά οι φίλοι μου από τον χώρο είναι ελάχιστοι. Επειδή κάνω παρέα με πολλούς εξωσυστημικούς, δεν ασχολούμαστε τόσο πολύ με αυτό».

Ένιωσε δικαιωμένος όταν ειπώθηκε εκ των υστέρων ότι οι Weekenders δεν έπρεπε να σταματήσουν; «Όχι. Εγώ προσπάθησα να κάνω τη δουλειά μου, μαζί με τους υπόλοιπους συνεργάτες κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Το μαγαζί πήρε μια απόφαση που ήθελε να πάρει. Δεν είναι δική μου η εκπομπή, είναι του καναλιού. Η Ελένη (σ.σ Τσολάκη) ήταν η επόμενη επιλογή όπως τώρα η επόμενη επιλογή είναι η Κατερίνα (σ.σ Καραβάτου). Αν το πρωσοποιήσουμε αυτό μεταξύ μας, δεν πρέπει να μιλάει κανείς με κανέναν».

«Νομίζω πια το προϊόν έχει τελείως βιομηχανοποιηθεί. Πάντα αναλώσιμοι ήμασταν».

«Η πορεία μου όλα αυτά τα χρόνια ήταν σαν καρδιογράφημα. Έκανα μια επιτυχία πολύ γρήγορα, μετά έπεσα, μετά ξανανέβηκα, ξαναέπεσα. Τίποτα δεν είναι δεδομένο».

Θανάσης Πάτρας, Βίκυ Χατζηβασιλείου, Νίκος Μάνεσης και Νίκη Κάρτσωνα το 2006 στον ALPHA.

Ήταν τελικά πετυχημένο δίδυμο με τον Δημήτρη Πανόπουλο; «Πετυχημένο ήταν, θα μπορούσε να είναι πιο πετυχημένο, αν το κρίνεις σε απόλυτο επίπεδο αριθμών. Ήταν καλή συνεργασία. Δεν είχαμε καμία κόντρα ποτέ. Έχουμε κρατήσει σχέση, παρέα δεν κάνουμε».

Για τη φετινή του εκπομπή στο OPEN: «Στη φάση που είμαι- και ήταν απολύτως συνειδητό- ήθελα να κάνω κάτι ελαφρύ, κάτι που θα είμαι κάνει να είμαι ευτυχισμένος, χαρούμενος. Να μη χρειάζεται να βάλω στην εξίσωση δυσάρεστα πράγματα».

«Η “Φάρμα” με βοήθησε πάρα πολύ. Μου άνοιξε μια πόρτα που είχε κλείσει, ήμουν τρία χρόνια εκτός. Η γυναίκα μου ήταν πολύ πιεστική, μου είπε “θα το κάνεις”. Είχε απόλυτο δίκιο».

Θανάσης Πάτρας: «Δεν έχω χάσει ποτέ την ψυχραιμία μου στην τηλεόραση»

«Με τη Σοφία (σ.σ Αλιμπέρτη) ήταν μαγική συνεργασία. Η Ζήνα Κουτσελίνη είχε την ιδέα τότε. Με τη Ντίνα Νικολάου πέρασα εξαιρετικά ωραία στο STAR. Με τη Νάντια Μπουλέ στο Elatte ήταν ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι, μετά που έφυγε η Σταματίνα να γεννήσει έκανα το Fthis, πέρασα επίσης ωραία.

«Τη “Φάρμα” δεν την είδα ως κακουχία. Ήσασταν όλοι κλεισμένοι μέσα με την καραντίνα και εγώ ήμουν στο βουνό και πέρναγα ωραία. Με την Ελεονώρα (σ.σ Μελέτη) ήταν μια πολύ ωραία τριετία. Δεν θυμάμαι κάτι δυσάρεστο. Την αγαπώ. Πολλά γέλια με τον Τσουρό, τη Φλορίντα και μετά με την Άννα (σ.σ Ζηρδέλη).

Ο Θανάσης Πάτρας με την Ελεονώρα Μελέτη.

«Ήταν πολύ τιμητική η πρόταση που μου έκανε φέτος ο Κώστας Τσουρός και του το είπα, αλλά είχα μιλήσει πρώτα με το OPEN, οπότε το θεωρούσα λίγο καρμικό. Ήθελα να δουλέψω στο OPEN. Μου άρεσε περισσότερο και το concept.

Έχει κάποιο τηλεοπτικό απωθημένο ο Θανάσης Πάτρας; «Όχι, αλλά έχω κάνει πολλά κάστινγκ για τηλεπαιχνίδια και δεν έχω κάνει κανένα. Έχω κάνει για το Last Passenger στον ΑΝΤ1 που το έκανε ο Γεωργαντάς. ‘Εχω κάνει για το MEGA, που το έκανε ο Ουγγαρέζος. Έχω κάνει για την ΕΡΤ, έχω κάνει εδώ στο OPEN για το Joker, που το έκανε ο Γεωργούλης. Έχω κάνει ένα άλλο στο MEGA που έκανε ο Γρηγόρης. Για να μου το έχουν πει τόσες φορές, θεωρώ ότι κάτι θα έβλεπαν».

Πώς επηρέασε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τη δική του εκπομπή, χωρίς να το γνωρίζει; Τι θα έκανε ο Θανάσης Πάτρας αν η εκπομπή του είχε μεγαλύτερο μπάτζετ; Είναι αλήθεια ότι το κανάλι είχε κάνει πρόταση στη Μαρία Αντωνά πριν έρθει η Άννα Ζηρδέλη;

Με τη σύζυγό του, Κατερίνα Παγώνη και την κόρη τους Ίλια το 2023.

«Αν πας στα Τέμπη υπάρχει κάτι αδιανόητα βαρύ στην ατμόσφαιρα, ένα πράγμα μεταφυσικό. Όση ώρα ήμουν εκεί είχα ταχυκαρδία, με ταρακούνησε πάρα πολύ. Δεν θεωρώ “φαινόμενο” τη Μαρία Καρυστιανού. Έχει περάσει ο,τι χειρότερο μπορεί να περάσει κάποιος και έχει κάθε δικαίωμα αν θέλει να πολιτευτεί να το κάνει. Είναι δικαίωμα να διαχειριστεί τον πόνο της όπως θέλει.

Τηλέοραση και αυτοναφορικότητα: «Εφηβική ασθένεια. Εμένα με βολεύει σε επίπεδο εκπομπής. Είναι πολύ ανταγωνιστικός ο χώρος. Η αυτοαναφορικότητα δεν έχει να κάνει μόνο με τη ματαιοδοξία έχει να κάνει και με την επιβίωση».

Σκορδά- Λιάγκας- Καινούργιου: Με ποιον πάει διακοπές, σε ποιον εμπιστεύεται μυστικό, και ποιανού το σπίτι προτιμάει να επισκεφτεί;

Ο Θανάσης Πάτρας βάζει καλύτερο βαθμό στον εαυτό του ως επαγγελματία, σύζυγο ή πατέρα;

