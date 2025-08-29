Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα μεσημεριανή ψυχαγωγική εκπομπή που θα παρουσιάσει ο Θανάσης Πάτρας στο Open και θα καλύψει το κενό που άφησε η αποχώρηση του Πέτρου Κουσουλού.

Και ενώ η ομάδα που θα τον πλαισιώσει έχει ήδη «κλειδώσει» (Φραγκάκη, Κρικοριάν, Ανδρικοπούλου), η θέση της συμπαρουσιάστριας που επρόκειτο να καλύψει η Μαρία Αντωνά φαίνεται πως μένει τελικά κενή, όπως αφήσε να εννοηθεί και η ίδια το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου που ρίχνει αυλαία σε δύο εβδομάδες.

Οι πληροφορίες λένε πως η καθυστέρησή της να δώσει την οριστική της απάντηση στη διοίκηση του σταθμού, προκάλεσε μια μικρή δυσαρέσκεια στα στελέχη, αντίδραση δικαιολογημένη ειδικά αν σκεφτεί κανείς τις απώλειες που μέτρησαν αυτό το καλοκαίρι.

Το γυναικείο όνομα που έπεσε στο τραπέζι, προέρχεται επίσης από τον ΑΝΤ1, και δεν ήταν άλλο από την Ελένη Βουλγαράκη που αποχώρησε από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα.

Στην αναμονή ο Θανάσης Πάτρας

Ο Θανάσης Πάτρας φαίνεται να είναι αρκετά θετικός στο ενδεχόμενο αυτής της συνεργασίας- και ακόμα περισσότερο το εμπορικό τμήμα του σταθμού, αφού η 36χρονη παρουσιάστρια θεωρείται αρκετά επιδραστική στο νεανικό γυναικείο κοινό.

Οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν πως οι δύο πλευρές έχουν ήδη έρθει σε επικοινωνία (και μάλιστα σε πολύ καλό κλίμα) αλλά οριστική συμφωνία δεν έχει έρθει ακόμα.

Είναι εξάλλου προφανές ότι η επικείμενη μετακόμιση του συντρόφου της Ελένης, Φώτη Ιωαννίδη, στην Πορτογαλία (η συμφωνία ανάμεσα στη Σπόρτινγκ και τον Παναθηναϊκό είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί επίσημα) θα επηρεάσει τις επαγγελματικές της αποφάσεις, αφού θα πρέπει να ταξιδεύει συχνά στη Λισαβώνα για να βλέπει τον σύντροφό της.