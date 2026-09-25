Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο 90χρονος Ιάπωνας Toshisuke Kanazawa αποτελεί παράδειγμα αθλητικής μακροζωίας, συνεχίζοντας να προπονείται εντατικά στο bodybuilding παρά την προχωρημένη ηλικία του.

Ο αθλητής ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το άθλημα μετά από έναν τραυματισμό που διέκοψε την πορεία του στην κολύμβηση, κατακτώντας στην πορεία πολλούς εγχώριους και διεθνείς τίτλους.

Η καθημερινότητά του περιλαμβάνει εξειδικευμένη διατροφή χωρίς κρέας και ψάρι, ενώ ο ίδιος αποδίδει την καλή του υγεία στην αποχή από το αλκοόλ και το κάπνισμα.

Ο Kanazawa προπονείται καθημερινά στο γυμναστήριό του, προσαρμόζοντας το πρόγραμμά του στις ανάγκες του σώματός του για επαρκή ξεκούραση και αποκατάσταση.

Η περίπτωση του αθλητή εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση ηλικιωμένων Ιαπώνων που παραμένουν ενεργοί, αψηφώντας τα στερεότυπα που συνδέονται με τη γήρανση και τη φυσική κατάσταση.

Ο ίδιος δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει την ενασχόλησή του με το bodybuilding μέχρι το τέλος της ζωής του, ενθαρρύνοντας τους συνομηλίκους του να παραμείνουν δραστήριοι.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Toshisuke Kanazawa είναι ένας 90χρονος Ιάπωνας bodybuilder με καλογυμνασμένο σώμα και εντυπωσιακούς μύες Ο 90χρονος περνάει αμέτρητες ώρες προπόνησης στο γυμναστήριο, με αποτέλεσμα να τραβάει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο ηλικιωμένος bodybuilder περιγράφει στιγμές της ζωής του και αποκαλύπτει ότι ξεκίνησε αρχικά ως κολυμβητής. Ως μαθητής λυκείου είχε διακριθεί στα 1.500 μέτρα ελεύθερο. Ένα μυϊκό πρόβλημα, όμως, έβαλε τέλος στο όνειρό του να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες και τότε αποφάσισε να στραφεί επαγγελματικά στο bodybuilding.

Advertisement

Advertisement

«Η μητέρα μου ήταν επιφυλακτική αλλά υποστηρικτική, όμως ο πατέρας μου ήταν κάθετος και πίστευε ότι οι νέοι άνδρες πρέπει να εργάζονται», τόνισε. «Τους είπα ότι ήθελα να γίνω ο καλύτερος στην Ιαπωνία, αλλά θα χρειαζόμουν μερικά χρόνια για να το πετύχω», είπε στον Guardian.

Για τα επόμενα πέντε χρόνια απομονώθηκε σε μεγάλο βαθμό από τον κόσμο, αφιερώνοντας περίπου έξι ώρες καθημερινά στην προπόνηση. Η διατροφή του ήταν απλή και βασιζόταν κυρίως στα γεύματα που ετοίμαζε η μητέρα του. Τα χρήματα που έβγαζε περιστασιακά παραδίδοντας ηλεκτρικές συσκευές τα διέθετε για να αγοράζει γάλα και τυρί.

Σε ηλικία 24 ετών κατάφερε να τηρήσει την υπόσχεση που είχε δώσει στους γονείς του και κατέκτησε τον τίτλο «Mr Japan». Τρία χρόνια αργότερα επανέλαβε την επιτυχία του.

Στη συνέχεια πρόσθεσε ακόμη περισσότερες διακρίσεις στο παλμαρέ του, ενώ το 1967 συμμετείχε στον διαγωνισμό «Mr Universe» στο Μόντρεαλ, έχοντας απέναντί του μεταξύ άλλων τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και τον νικητή της διοργάνωσης, Σέρχιο Ολίβα. Ο Καναζάουα κατέλαβε την τέταρτη θέση, ενώ από την ηλικία των 80 ετών και μετά έχει κατακτήσει έξι παγκόσμιους τίτλους Masters.

Δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα

Η περίπτωση του Kanazawa δεν αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα στην Ιαπωνία, καθώς και άλλοι αθλητές και άνθρωποι με έντονη δραστηριότητα συνεχίζουν να ξεπερνούν τα όρια που συνήθως θέτει η ηλικία, αναφέρεται στο δημοσίευμα του Guardian.

Advertisement

Στα 59 του, ο Καζουγιόσι Μιούρα έχει το ρεκόρ του γηραιότερου εν ενεργεία ποδοσφαιριστής στον κόσμο, ενώ η κολυμβήτρια Σόκο Γιονεζάουα καταρρίπτει παγκόσμια ρεκόρ Masters στα 91 της χρόνια.

Παράλληλα, ο ιστιοπλόος Κενίτσι Χόρι ανακοίνωσε στα 88α γενέθλιά του ότι σκοπεύει την επόμενη άνοιξη να πραγματοποιήσει ακόμη ένα σόλο ταξίδι χωρίς στάση στον Ειρηνικό Ωκεανό. Πέρυσι, ο Σιντάρο Οκουγιάμα ολοκλήρωσε πιστοποιημένο μαραθώνιο σε 8 ώρες, 43 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα, σε ηλικία 96 ετών.

Ο Kanazawa αποδίδει τη μακροζωία του αλλά και την ικανότητά του να συνεχίζει ασκήσεις όπως έλξεις και πιέσεις ποδιών στον τρόπο ζωής που έχει επιλέξει. Δεν έχει καπνίσει ποτέ, δεν καταναλώνει αλκοόλ και έχει αποκλείσει το κρέας και τα ψάρια από τη διατροφή του εδώ και δεκαετίες.

Advertisement

Τα γεύματά του περιλαμβάνουν κυρίως καστανό ρύζι με λίγη furikake, νάτο και σούπα μίσο, στην οποία προσθέτει δύο ωμά αυγά.

«Συνήθιζα να πίνω έξι ροφήματα πρωτεΐνης την ημέρα, αλλά τώρα πίνω τρία. Καθώς μεγαλώνω, είναι πιο δύσκολο να καταναλώσω τόσο πολύ υγρό».

Advertisement

Με το πέρασμα των χρόνων έχει προσαρμόσει και το πρόγραμμα προπόνησής του. Έχει σταματήσει τα καθίσματα και τις πιέσεις πάγκου και προτιμά πλέον τα μηχανήματα αντί για ελεύθερα βάρη.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ σοβαρό πρόβλημα υγείας και ότι οι τελευταίες ιατρικές εξετάσεις του έδειξαν αποτελέσματα που συναντώνται συνήθως σε πολύ νεότερους ανθρώπους.

«Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να αναρρώσω από τις προπονήσεις με βάρη σε σχέση με παλαιότερα, γι’ αυτό φροντίζω να ξεκουράζομαι σωστά ανάμεσα στα σετ και να κοιμάμαι περίπου επτά ώρες κάθε βράδυ», λέει ο Καναζάουα.

Advertisement

Ο 90χρονος γυμνάζεται για δύο ώρες την ημέρα, έξι ημέρες την εβδομάδα, στο γυμναστήριό του στη Χιροσίμα, σε μικρή απόσταση από το πάρκο ειρήνης που είναι αφιερωμένο στα θύματα της ατομικής βομβιστικής επίθεσης.

Advertisement

«Είμαι 100% φυσικός»

«Και είμαι 100% φυσικός», προσθέτει, θέλοντας να υπογραμμίσει ότι η επιτυχία του έχει βασιστεί αποκλειστικά στη σκληρή δουλειά και όχι στη χρήση ουσιών που ενισχύουν την απόδοση. Στη συνέχεια χαμογελά και προσθέτει: «Και δεν έχω χάσει τα λογικά μου, σωστά;»

Έχοντας ήδη δύο τίτλους «Mr Japan» στο ενεργητικό του, ο Καναζάουα αποσύρθηκε από την ενεργό δράση στα μέσα της δεκαετίας των 30. Ωστόσο, στα 50 του επέστρεψε στους αγωνιστικούς χώρους του bodybuilding, θέλοντας να ενθαρρύνει τη σύζυγό του, η οποία αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα υγείας.

«Η γυναίκα μου πάντα με στήριζε, αλλά ήταν συχνά άρρωστη», λέει. «Είδα πόσο είχα παραμελήσει τον εαυτό μου από τότε που αποσύρθηκα, οπότε ήθελα να της δείξω ότι όλα ήταν δυνατά».

Advertisement

Όπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα, η Ιαπωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ιδιαίτερα έντονη δημογραφική γήρανση, γεγονός που συχνά συνδέεται με συζητήσεις για τη μείωση του πληθυσμού, την οικονομική επιβάρυνση και το αυξανόμενο κόστος των υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Σχεδόν το 30% των 123,7 εκατομμυρίων κατοίκων της χώρας είναι άνω των 64 ετών, ενώ στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο μήνα έδειξαν ότι ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν ξεπεράσει τα 100 χρόνια ζωής υπερβαίνει πλέον τις 100.000. Σχεδόν το 90% από αυτούς είναι γυναίκες.

Ο Καναζάουα, ο οποίος αυτόν τον μήνα κατέλαβε την τέταρτη θέση στην κατηγορία μικτών ζευγαριών του Japan Open Championships μαζί με την Ασούκα Μιγιαμάε, η οποία είναι 39 χρόνια νεότερή του, θεωρεί ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνθρωποι μπορούν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται.

«Οι ηλικιωμένοι Ιάπωνες κάνουν απίστευτα πράγματα, αλλά ανησυχώ ότι πάρα πολλοί από αυτούς εγκαταλείπουν τα πράγματα που έκαναν όταν ήταν νεότεροι».

Και εξηγεί τη φιλοσοφία που ακολουθεί στη ζωή του:

«Είναι σαν όταν οι μύες στα πόδια σου αρχίζουν να εξασθενούν και απλώς το αφήνεις να συμβεί επειδή πιστεύεις ότι είναι αναπόφευκτο. Δεν ήθελα ποτέ να γίνω έτσι, γι’ αυτό κάνω αυτό που κάνω. «Θέλω να είμαι bodybuilder μέχρι την ημέρα που θα πεθάνω», κατέληξε.

Πηγή: Guardian