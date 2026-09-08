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Οι τοπικές αρχές έλαβαν την απόφαση μετά από 1.300 καταγγελίες για θόρυβο, ακαταλληλότητα και ανάρμοστη συμπεριφορά των τουριστών κατά το τελευταίο έτος.

Το μέτρο αναμένεται να επηρεάσει περίπου 2.000 ιδιωτικά καταλύματα, ενώ η δημοτική αρχή σχεδιάζει επίσης τη μείωση των επιτρεπόμενων ημερών ενοικίασης ετησίως.

Η κίνηση αυτή αντανακλά την αυξανόμενη δυσφορία των ιαπωνικών αρχών απέναντι στον μαζικό τουρισμό, ο οποίος προκαλεί εντάσεις στις τοπικές κοινωνίες πολλών μεγάλων πόλεων.

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Μια γειτονιά του Τόκιο, δημοφιλής στους ξένους τουρίστες, πρόκειται να απαγορεύσει στους επισκέπτες τη χρήση χιλιάδων καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, μετά από σωρεία παραπόνων σχετικά με τη συμπεριφορά τους.

Στο πλαίσιο των ενδείξεων ότι η υπομονή της Ιαπωνίας απέναντι στον μαζικό τουρισμό εξαντλείται, το διαμέρισμα Σιντζούκου —όπου βρίσκεται η γνωστή περιοχή νυχτερινής διασκέδασης Καμπουκίτσο και ο σιδηροδρομικός σταθμός με τη μεγαλύτερη κίνηση στον κόσμο— θα εμποδίσει τους επισκέπτες να χρησιμοποιούν ιδιωτικά καταλύματα σε οικιστικές περιοχές, καθώς και κοντά σε σχολεία και σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους, όπως μετέδωσαν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

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Το μέτρο, το οποίο θα θεσπιστεί μέσω τοπικής διάταξης, ενδέχεται να ενθαρρύνει και άλλες τοπικές αρχές να ακολουθήσουν το παράδειγμά του.

Το Σιντζούκου, με μόνιμο πληθυσμό άνω των 350.000 κατοίκων, διαθέτει 3.775 ιδιωτικά καταλύματα —γνωστά ως «minpaku»—, αριθμό που αποτελεί τον μεγαλύτερο σε ολόκληρη την Ιαπωνία.

Αν και ο τουρισμός έχει ενισχύσει διάφορους τομείς της ιαπωνικής οικονομίας και έχει αναβαθμίσει το προφίλ της χώρας στο εξωτερικό, η ραγδαία αύξηση του αριθμού των επισκεπτών έχει προκαλέσει εντάσεις με τους κατοίκους δημοφιλών προορισμών, όπως το Τόκιο, το Κιότο και η Οσάκα.

Η διοίκηση του διαμερίσματος Σιντζούκου εκτιμά ότι το μέτρο θα επηρεάσει έως και 2.000 καταλύματα σε οικιστικές περιοχές – αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο μισό του συνόλου, σύμφωνα με την εφημερίδα Mainichi Shimbun.

Ο αριθμός των καταλυμάτων τύπου «minpaku» (ιδιωτικές κατοικίες που διατίθενται για βραχυπρόθεσμη μίσθωση) στο Σιντζούκου έχει σχεδόν τριπλασιαστεί από το 2022.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι αρχές αναγκάστηκαν να λάβουν μέτρα αφού δέχτηκαν περισσότερα από 1.300 παράπονα από κατοίκους κατά το δωδεκάμηνο που έληξε τον Μάρτιο.

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Πολλοί κάτοικοι ανέφεραν προβλήματα που προκαλούνταν από επισκέπτες οι οποίοι δεν απέρριπταν σωστά τα σκουπίδια τους, προκαλούσαν υπερβολικό θόρυβο και κάπνιζαν σε χώρους όπου το κάπνισμα απαγορεύεται. Έχουν επίσης αναφερθεί περιστατικά παράνομης εισόδου σε ιδιωτικούς χώρους.

Οι αρμόδιοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η προσωρινή ανάκληση των αδειών των ιδιοκτητών, των οποίων οι ενοικιαστές συμπεριφέρονταν απρεπώς, δεν θα έλυνε τα προβλήματα που απασχολούν τους κατοίκους. «Ακόμη και αν λάβουμε αυστηρά μέτρα κατά των διαχειριστών που δεν τηρούν τους κανόνες, ο αριθμός των παραπόνων παραμένει ο ίδιος», δήλωσε αξιωματούχος του διαμερίσματος στην εφημερίδα Japan Times. «Έτσι, κρίναμε ότι είναι προτιμότερο να τροποποιήσουμε τον κανονισμό».

Οι αρχές δεν κατονόμασαν συγκεκριμένες πλατφόρμες για την επιβολή της απαγόρευσης. Ωστόσο, το μέτρο είναι πιθανό να επηρεάσει όσους χρησιμοποιούν δημοφιλείς υπηρεσίες, όπως η Airbnb.

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Εκπρόσωπος της Airbnb δήλωσε στην εφημερίδα Guardian: «Το Σιντζούκου υπήρξε σημαντικός συνεργάτης για εμάς και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες των κατοίκων. Η κοινή χρήση κατοικιών λειτουργεί καλύτερα όταν οι κάτοικοι, οι οικοδεσπότες και οι επισκέπτες μπορούν να συνυπάρχουν αρμονικά, και αυτό ακριβώς θέλουμε να βοηθήσουμε τη δημοτική περιφέρεια να διασφαλίσει. Θα χαιρετίζαμε την ευκαιρία να συνεργαστούμε με τη δημοτική αρχή για μέτρα που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα με μεγαλύτερη ακρίβεια – μια απαγόρευση σε όλες τις οικιστικές ζώνες θα οδηγούσε στο κλείσιμο χιλιάδων νόμιμα καταχωρισμένων κατοικιών, πλήττοντας τους ευσυνείδητους και υπεύθυνους οικοδεσπότες, ενώ θα άφινε στο απυρόβλητο τους μη καταχωρισμένους παρόχους που ευθύνονται για μεγάλο μέρος της όχλησης που περιγράφουν οι κάτοικοι. Πιστεύουμε ότι υπάρχει μια μορφή αυτού του κανονισμού που προστατεύει την ποιότητα ζωής των κατοίκων χωρίς να αναγκάζει σε κλείσιμο τους υπεύθυνους και αδειοδοτημένους οικοδεσπότες, και θέλουμε να συμβάλουμε στην εξεύρεση αυτής της λύσης».

Η δημοτική περιφέρεια θα ζητήσει από τους πολίτες να καταθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με την πρόταση τον επόμενο μήνα, με στόχο την υποβολή αναθεωρήσεων του κανονισμού τον Φεβρουάριο. Σχεδιάζει επίσης να μειώσει από 180 σε 120 τον αριθμό των ημερών ανά έτος κατά τις οποίες επιτρέπεται η ενοικίαση καταλυμάτων τύπου «minpaku» σε οικιστικές περιοχές.

Οι αρχές του Κιότο –όπου συρρέουν τουρίστες για να δουν ναούς και ιερά, να νοικιάσουν κιμονό και να φωτογραφίσουν τις παραδοσιακές γκέισες– περιορίζουν τη λειτουργία των καταλυμάτων βραχυπρόθεσμης μίσθωσης (minpaku) σε οικιστικές περιοχές σε μόλις 60 ημέρες ετησίως, κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου.

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«Οι κάτοικοι ανησυχούν ότι οι κοινότητές τους ενδέχεται να διαλυθούν», δήλωσε νωρίτερα φέτος ο δήμαρχος του Κιότο, Κότζι Ματσούι. «Έχουμε ενισχύσει την εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών, αλλά αυτό δεν αρκεί. Πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο», φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με την εφημερίδα Asahi Shimbun.

Πέρυσι, αριθμός-ρεκόρ 42 εκατομμυρίων ανθρώπων επισκέφθηκε την Ιαπωνία, δαπανώντας συνολικά 9,5 τρισεκατομμύρια γεν (62 δισεκατομμύρια δολάρια) – ποσό που επίσης αποτελεί ιστορικό υψηλό. Η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο την προσέλκυση 60 εκατομμυρίων επισκεπτών έως το 2030 – έναν στόχο που, σύμφωνα με τους επικριτές, θα επιδεινώσει τη λεγόμενη «τουριστική ρύπανση».

Οι αρχές στην περιοχή του όρους Φούτζι έχουν θεσπίσει τέλη ανάβασης και έχουν επιβάλει ημερήσιο όριο επισκεπτών, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τον συνωστισμό στο υψηλότερο βουνό της Ιαπωνίας. Τον Φεβρουάριο, η πόλη Φουτζιγιοσίντα –δημοφιλές σημείο θέασης του όρους Φούτζι– αποφάσισε να ακυρώσει το φετινό ανοιξιάτικο φεστιβάλ ανθισμένων κερασιών, επικαλούμενη την αύξηση των περιστατικών ανάρμοστης συμπεριφοράς από την πλευρά των τουριστών. Ο δήμαρχος, Σιγκέρου Χοριούτσι, δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη με σκοπό την «προστασία της αξιοπρέπειας και του περιβάλλοντος διαβίωσης των πολιτών μας».

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