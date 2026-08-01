Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα ευρωπαϊκά αξιοθέατα αντιμετωπίζουν πρωτοφανή συνωστισμό κατά τη θερινή περίοδο, καθώς οι διεθνείς αφίξεις καταγράφουν σημαντική αύξηση της τάξεως του 5%.

Η υπερσυγκέντρωση τουριστών ασκεί ασφυκτική πίεση στις τοπικές υποδομές, με πολλές χώρες να δυσκολεύονται πλέον να διαχειριστούν αποτελεσματικά τον τεράστιο όγκο των επισκεπτών.

Η έντονη τουριστική δραστηριότητα έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων και διαδηλώσεων από τους κατοίκους σε δημοφιλείς προορισμούς, οι οποίοι καταγγέλλουν την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους.

Παράλληλα, ειδικοί προειδοποιούν ότι η κατάσταση τείνει να γίνει μη βιώσιμη, καθώς η τουριστική βιομηχανία αγγίζει τα όρια της χωρητικότητάς της όλο και νωρίτερα.

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Τα πιο αγαπημένα αξιοθέατα της Ευρώπης κατακλύζονται από εκατομμύρια τουρίστες, με τα τεράστια πλήθη να αμαυρώνουν την εικόνα εμβληματικών μνημείων στην αιχμή της θερινής περιόδου.

Η Ευρώπη καταγράφει ήδη αύξηση 5% στις διεθνείς αφίξεις σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών (ETC).

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Ειδικοί του ταξιδιωτικού κλάδου δηλώνουν στη Daily Mail ότι η τουριστική βιομηχανία «αγγίζει τα όρια της χωρητικότητάς της όλο και νωρίτερα κάθε χρόνο», με τα βίντεο που γίνονται viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να επιβεβαιώνουν ότι πολλές χώρες δυσκολεύονται πλέον να διαχειριστούν τον όγκο των ταξιδιωτών.

Εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες κατακλύζουν την Ακρόπολη στην Αθήνα, τη Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη και το Βατικανό, την ώρα που η γηραιά Ήπειρος βρίσκεται αντιμέτωπη με ακόμα ένα κύμα σφοδρού καύσωνα.

Ο Κέβιν Σρεκ, ταξιδιωτικός σύμβουλος και ξεναγός με έδρα τη Βαλένθια, εξήγησε:

«Στη Μεσόγειο, ο τουρισμός αυξάνεται σταθερά τα τελευταία τρία χρόνια και φτάνουμε στα όριά μας όλο και νωρίτερα. Παρά τους καύσωνες και τις διαδηλώσεις κατά του τουρισμού, οι ροές συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Η κατάσταση αρχίζει να γίνεται μη βιώσιμη. Δεν θα έλεγα ότι η Ισπανία τα καταφέρνει ιδιαίτερα καλά, ακόμα κι αν οι αριθμοί φαίνονται θετικοί εκ πρώτης όψεως».

Στο ίδιο μήκος κύματος, η εταιρεία εκμίσθωσης πολυτελών κατοικιών Nero Line σημειώνει ότι η Ισπανία βρίσκεται σε τροχιά ρεκόρ με 100 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις, καταγράφοντας το πιο δυνατό καλοκαίρι στην τουριστική της ιστορία. Όπως επισημαίνουν, μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης προέρχεται από ταξιδιώτες που παραδοσιακά επέλεγαν προορισμούς όπως η Τουρκία, η Κύπρος ή η Αίγυπτος, αλλά προτίμησαν τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη για να αποφύγουν την αβεβαιότητα λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ προειδοποιεί ότι η συγκέντρωση τεράστιων τουριστικών ροών ασκεί εξαιρετική πίεση στις υποδομές και τις τοπικές κοινωνίες, υποβαθμίζοντας την ποιότητα της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

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Εικόνες χάους

Στην Ιταλία, τα βίντεο από τα τρένα προς τη Λίμνη Κόμο —η οποία ετοιμάζεται για το τέταρτο κύμα καύσωνα με θερμοκρασίες έως και 41°C— δείχνουν βαγόνια ασφυκτικά γεμάτα, με επιβάτες στριμωγμένους στους διαδρόμους. Την ίδια στιγμή, ατελείωτες ουρές σχηματίζονται για τα φέρι που μεταφέρουν μέρος των 1,4 εκατομμυρίων ετήσιων επισκεπτών στα θέρετρα της λίμνης.

Στη Ρώμη, η κατάσταση γύρω από τη Φοντάνα ντι Τρέβι περιγράφεται από τους ταξιδιώτες ως «ανυπόφορη». Παρά το τέλος εισόδου 2 ευρώ που επιβλήθηκε πρόσφατα για πρόσβαση κοντά στο σιντριβάνι, οι τουρίστες διαμαρτύρονται για συνωστισμό, σπρωξίματα και σκουπίδια παντού. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο Βατικανό, όπου τεράστιες ουρές σχηματίζονται κάτω από τον καυτό ήλιο, ειδικά τις ημέρες με δωρεάν είσοδο στα Μουσεία, τα οποία υποδέχονται έως και 30.000 επισκέπτες ημερησίως τους θερινούς μήνες.

Στην Αθήνα, τουρίστες που επισκέπτονται την Ακρόπολη νωρίς το πρωί για να αποφύγουν τον κόσμο, ανακαλύπτουν ότι μεγάλες ομάδες επισκεπτών σχηματίζουν ήδη μεγάλες ουρές στον Ιερό Βράχο. Παράλληλα, οι αρχές στην Ελλάδα έχουν επιβάλει υποχρεωτική παύση εξωτερικών εργασιών μεταξύ 13:00 και 17:00 λόγω των θερμοκρασιών που ξεπερνούν τους 40°C.

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Εικόνες συνωστισμού καταγράφονται και στις ελληνικές παραλίες, όπως η Ιταλίδα στα Κουφονήσια, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στους κατοίκους. Στην Ιταλία, περισσότερες από 20 δημοφιλείς πλαζ έχουν θέσει πλέον ημερήσιο όριο επισκεπτών, με τις κρατήσεις να έχουν εξαντληθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο.

Ακόμα και προορισμοί που μέχρι πρότινος θεωρούνταν «κρυμμένα διαμάντια», όπως το St Peter’s Pool στη Μάλτα ή οι Δολομίτες, βλέπουν την καθημερινότητά τους να αλλάζει δραματικά από τις ορδές των επισκεπτών που κατακλύζουν την περιοχή, αφήνοντας πίσω τους όγκους σκουπιδιών.

Αντιδράσεις και διαμαρτυρίες από τους κατοίκους

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Ισπανία, η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία συγκεντρώνουν πάνω από το 60% των διανυκτερεύσεων στην Ευρώπη, δημιουργώντας μια έντονη ανισορροπία.

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Αυτή η υπερσυγκέντρωση έχει πυροδοτήσει κύμα διαμαρτυριών στη Νότια Ευρώπη. Οι ντόπιοι καταγγέλλουν ότι ο μαζικός τουρισμός εκτοξεύει το κόστος στεγασης, επιβαρύνει τις δημόσιες συγκοινωνίες και αλλοιώνει την ποιότητα ζωής τους.

Μεγάλες διαδηλώσεις έχουν ξεσπάσει σε προορισμούς όπως η Βαρκελώνη, η Βενετία και η Μαγιόρκα. Μάλιστα, στην Πάλμα της Μαγιόρκα, χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους κρατώντας πανό με συνθήματα όπως «Τουρίστες γυρίστε σπίτι σας», «Σώστε τη Μαγιόρκα» και «Λιγότερος τουρισμός, περισσότερη ζωή», σε μια από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών.

Πηγή: Daily Mail

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