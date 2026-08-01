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Σημαντική αύξηση στις αναζητήσεις καταλυμάτων καταγράφηκε σε πόλεις όπως η Κοπεγχάγη, το Δουβλίνο, το Όσλο και το Ελσίνκι κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Παρά την τάση αυτή, οι χώρες του Νότου παραμένουν δημοφιλείς λόγω του χαμηλότερου κόστους διαβίωσης, των ανεπτυγμένων υποδομών και της διαχρονικής προτίμησης των τουριστών.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η επιλογή προορισμού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, ενώ εκτιμούν ότι στο μέλλον ενδέχεται να υπάρξει μετατόπιση των ταξιδιών προς την άνοιξη ή το φθινόπωρο.

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Με ένα διαφορετικό καλοκαίρι ήρθε αντιμέτωπη η κεντρική και νότια Ευρώπη μετά τις καταστοφικές πυρκαγιές σε Γαλλία και Ισπανία. Οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται ωθούν όλο και περισσότερους Ευρωπαίους στην αναζήτηση πιο ψυχρών προορισμών, βάζοντας στο τραπέζι το λεγόμενο «Coolcation».

Τι είναι το Coolcation

Πρόκειται για μία νέα τάση στον διεθνή τουρισμό, απόρροια της κλιματικής αλλαγής και των παραταιταμένων καυσώνων, όπου αναδεικνύονται ως δημοφιλείς καλοκαιρινοί προορισμοί χώρες της Βόρειας Ευρώπης.

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Η Σουηδία, η Δανία και η Φιλανδία κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος, με τους τουρίστες να ταξιδεύουν στο Βορρά, αναζητώντας όχι μόνο ανάσες δροσιάς αλλά και στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας μακριά από το μαζικό τουρισμό του Νότου.

Όπως αναφέρουν στοιχεία, οι αναζητήσεις για καταλύματα στην Κοπεγχάγη αυξήθηκαν κατά 246% από τότε που το πρώτο κύμα καύσωνα έπληξε τη Γαλλία τον Μάιο, ενώ οι αναζητήσεις για το Δουβλίνο σημείωσαν άνοδο 151%. Το Όσλο κατέγραψε επίσης αύξηση κρατήσεων κατά 154% σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ το Ελσίνκι σημείωσε άνοδο 124%.

Μένει να φανει αν πρόκειται για μια παροδική τάση ή για μια πιο μόνιμη αλλαγή στον τουριστικό χάρτη και αν θα επηρεαστούν και οι χώρες του Νότου μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, που αποτελεί ανέκαθεν έναν κορυφαίο καλοκαιρινό προορισμό.

Παρά το Coolcation, οι τουρίστες ψηφίζουν Νότο

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η επιλογή προορισμού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, με το κόστος να παραμένει ένας από τους σημαντικότερους. Η νότια Ευρώπη, που εξακολουθεί να είναι πιο οικονομική σε σχέση με τις βόρειες χώρες, παραμένει στην κορυφή των προτιμήσεων των ταξιδιωτών.

«Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες καταγράφουν αύξηση στις αφίξεις τουριστών και δεν διακρίνεται κάποια σαφής τάση που να συνδέεται αποκλειστικά με τη ζέστη», υποστήριξε ο Σουηδός καθηγητής και ειδικός στον τουρισμό Στέφαν Γκόσλινγκ. Όπως τόνισε, η θερμοκρασία είναι μόνο ένας από τους παράγοντες που λαμβάνουν υπόψη οι ταξιδιώτες. «Η Ιταλία δεν είναι η Δανία, είτε ως προς τον πολιτισμό είτε ως προς το φυσικό περιβάλλον ή τις τιμές. Όλα αυτά σημαίνουν ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν εύκολα έναν αγαπημένο προορισμό», ανέφερε.

Παράλληλα, οι μεσογειακές χώρες εξακολουθούν να διαθέτουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένες τουριστικές υποδομές και να προσελκύουν τεράστιο αριθμό επισκεπτών. Ενδεικτικά, η Ελλάδα και η Ισπανία κατέγραψαν πέρυσι νέο ιστορικό ρεκόρ αφίξεων.

Πάντως, ειδικοί στον τομέα του τουρισμού επισημαίνουν ότι στο μέλλον ενδέχεται να υπάρξει ανακατανομή των ταξιδιών μέσα στη χρονιά, με περισσότερους επισκέπτες να επιλέγουν τις χώρες της νότιας Ευρώπης την άνοιξη ή το φθινόπωρο, ώστε να αποφεύγουν τόσο τον υπερτουρισμό όσο και τις εξαντλητικά υψηλές θερμοκρασίες.

Με πληροφορίες από: japantimes.co