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Η Παντελερία της Ιταλίας διακρίνεται για το ηφαιστειακό της τοπίο και την παραδοσιακή αμπελουργία, ενώ η σκωτσέζικη Μπάρα προσφέρει μια μοναδική εμπειρία προσγείωσης στην άμμο.

Η Σέριφος αποτελεί ένα ήσυχο κυκλαδίτικο καταφύγιο που αποφεύγει τον μαζικό τουρισμό, προσφέροντας στους επισκέπτες πολυάριθμες παραλίες.

Το ισπανικό Ελ Ιέρο εντυπωσιάζει με το άγριο ηφαιστειακό ανάγλυφο και την πλούσια βιοποικιλότητά του, αποτελώντας ένα προστατευόμενο από την UNESCO Απόθεμα Βιόσφαιρας.

Τέλος, το φινλανδικό Φάστα Ώλαντ προσφέρει γαλήνια εξερεύνηση μέσα από δάση και θαλάσσιες διαδρομές με καγιάκ.

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Από τα μεσογειακά νησιά που διέσχισε ο Οδυσσέας στην ομηρική «Οδύσσεια» έως το απομονωμένο νησάκι της Σκωτίας που λέγεται ότι ενέπνευσε στον Ρόμπερτ Λούις Στίβενσον το κλασικό μυθιστόρημα του 19ου αιώνα «Το Νησί των Θησαυρών», τα νησιά της Ευρώπης ασκούν διαχρονικά γοητεία στους ταξιδιώτες.

Μπορεί ο τουρισμός να έχει προκαλέσει στα πιο δημοφιλή από αυτά ασφυξία, ωστόσο υπάρχουν ακόμη νησιωτικοί προορισμοί που περιμένουν να τους ανακαλύψουμε.

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Από έναν ιταλικό παράδεισο για τους λάτρεις του κρασιού έως το γαλήνιο αρχιπέλαγος της Σκανδιναβίας, αυτά είναι πέντε από τα πιο καλά κρυμμένα νησιωτικά «μυστικά» της Ευρώπης, σύμφωνα με το National Geographic.

Παντελερία, Ιταλία

Ανάμεσα στη Σικελία και τις ακτές της Τυνησίας, η Παντελερία ξεχωρίζει για το ηφαιστειακό της τοπίο, που της έχει χαρίσει το προσωνύμιο «Μαύρο Μαργαριτάρι της Μεσογείου». Χάρη στη στρατηγική της θέση, το νησί πέρασε διαδοχικά στα χέρια Φοινίκων, Βυζαντινών, Αράβων και Ισπανών.

Απόμεροι κολπίσκοι και γραφικά λιμανάκια συνθέτουν το παραθαλάσσιο σκηνικό, ενώ στο εσωτερικό του νησιού απλώνονται αμπελώνες και τα χαρακτηριστικά dammusi, πέτρινα σπίτια με θολωτές στέγες αραβικής προέλευσης, αρκετά από τα οποία έχουν μετατραπεί σε boutique ξενοδοχεία.

Η αμπελουργία στην Παντελερία ξεκίνησε όταν οι Φοίνικες έφεραν στο νησί την αρωματική ποικιλία σταφυλιού zibibbo, η οποία ευδοκίμησε στα πλούσια σε ηφαιστειακά ορυκτά εδάφη. Σήμερα παράγονται τόσο ξηρά λευκά κρασιά όσο και το φημισμένο γλυκό κρασί passito, με τους αμπελουργούς να εφαρμόζουν την παραδοσιακή μέθοδο vite ad alberello, που έχει αναγνωριστεί από την UNESCO ως στοιχείο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η τεχνική αυτή προβλέπει την καλλιέργεια των κλημάτων μέσα σε μικρές κοιλότητες του εδάφους, ώστε να προστατεύονται από τους ισχυρούς ανέμους.

Μπάρα, Σκωτία

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Η άφιξη στη νήσο Μπάρα είναι εξ ορισμού μια ξεχωριστή εμπειρία, καθώς ο διάδρομος προσγείωσης του αεροδρομίου βρίσκεται πάνω στη λευκή αμμουδιά της παραλίας Traigh Mhòr. Τα γαλαζοπράσινα νερά της θυμίζουν εξωτικούς προορισμούς, όμως το δροσερό αεράκι που έρχεται από τον Ατλαντικό υπενθυμίζει ότι βρίσκεστε στις Εβρίδες.

Η θέα μέσα από το αεροπλάνο

Το άγριο αυτό κλίμα, ωστόσο, δεν αποθαρρύνει την πλούσια πανίδα του νησιού -οι κάτοικοι του οποίου εξακολουθούν να μιλούν γαελικά. Ένα νησί που συγκαταλέγεται στα καλύτερα μέρη του Ηνωμένου Βασιλείου για παρατήρηση θαλάσσιων θηλαστικών και θαλασσοπουλιών.

Σέριφος

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Καθώς το πλοίο μπαίνει στο λιμάνι του Λιβαδιού, είναι δύσκολο να μη νιώσει κανείς την πρώτη αίσθηση χαλάρωσης αντικρίζοντας τις παραλίες και τις ταβέρνες της Σερίφου. Χωρίς μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες και χωρίς αεροδρόμιο, το νησί των δυτικών Κυκλάδων, που βρίσκεται μεταξύ Κύθνου και Σίφνου, έχει μείνει ως ένα βαθμό ανεπηρέαστο από τον μαζικό τουρισμό.

Αντίθετα, αποτελεί αγαπημένο καταφύγιο για τους Αθηναίους που αναζητούν λίγες ημέρες ηρεμίας. Τίποτα δεν αποτυπώνει καλύτερα αυτή την ατμόσφαιρα από τις περίπου 40 οργανωμένες και μη παραλίες του νησιού, αν και οι ντόπιοι επιμένουν ότι οι μικροί κολπίσκοι και τα σημεία για κολύμπι είναι πολύ περισσότερα.

Ελ Ιέρο, Ισπανία

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Με τον αχανή Ατλαντικό να απλώνεται από τη μία πλευρά και τις αφρικανικές ακτές να βρίσκονται απέναντι, το Ελ Ιέρο μοιάζει με ένα από τα τελευταία προπύργια της Ευρώπης. Το δεύτερο μικρότερο νησί των Καναρίων διαθέτει μερικές από τις πιο άγριες και εντυπωσιακές ακτογραμμές της ηπείρου, όπου οι δυνατοί άνεμοι και τα κύματα του ωκεανού έχουν σμιλέψει ένα μοναδικό τοπίο. Ανακηρυγμένο από την UNESCO ως Απόθεμα Βιόσφαιρας, το νησί δημιουργήθηκε έπειτα από ηφαιστειακή δραστηριότητα πριν από περισσότερα από ένα εκατομμύριο χρόνια, χαρίζοντας στους επισκέπτες του σχεδόν μυθικά τοπία, ιδανικά για όσους αναζητούν προορισμούς μακριά από τις συνηθισμένες τουριστικές διαδρομές.

Στα δυτικά του νησιού, το μονοπάτι La Llanía, μήκους περίπου 7,5 χιλιομέτρων, διασχίζει δάση δάφνης που συχνά καλύπτονται από την υγρή ομίχλη του Ατλαντικού, πριν καταλήξει στο Ελ Γκόλφο (El Golfo), ένα φυσικό αμφιθέατρο διαμέτρου περίπου 15 χιλιομέτρων, το οποίο δημιουργήθηκε έπειτα από μια γιγαντιαία προϊστορική κατολίσθηση. Λίγο νοτιότερα, στο Ελ Σαμπινάρ (El Sabinar), τα αιωνόβια αρκευθόδεντρα έχουν αποκτήσει παράξενα, στριφογυριστά σχήματα, σμιλευμένα από τους ισχυρούς ωκεάνιους ανέμους. Στο νότιο τμήμα του νησιού, το ηφαιστειακό πεδίο λάβας El Lajial θυμίζει σεληνιακό τοπίο.

Στο νοτιότερο άκρο του Ελ Ιέρο βρίσκεται το Θαλάσσιο Καταφύγιο Mar de las Calmas, με τα πεντακάθαρα νερά του να κρύβουν έναν εξίσου εντυπωσιακό υποβρύχιο κόσμο.

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Φάστα Ώλαντ, Φινλανδία

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Το Φάστα Ώλαντ βρίσκεται στον Βοθνιακό Κόλπο, στη Βαλτική Θάλασσα, και απέχει ελαφρώς λιγότερο από τη Σουηδία απ’ ό,τι από τη Φινλανδία.

Αποτελεί το μεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγους των νήσων Ώλαντ, ενός συμπλέγματος περίπου 6.700 νησιών με πυκνά κωνοφόρα δάση, χωριά με παραδοσιακά σπίτια και απόκρημνους, βραχώδεις κολπίσκους. Από εδώ ξεκινούν οι περισσότερες εξερευνήσεις στο αρχιπέλαγος..

Με πληροφορίες από National Geographic

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