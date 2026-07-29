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Τα Κουφονήσια έχουν καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια ως ένας από τους πιο δημοφιλείς καλοκαιρινούς προορισμούς, με την επισκεψιμότητα να κορυφώνεται από τα τέλη Ιουλίου έως και τον Αύγουστο. Η αυξημένη προσέλευση, ωστόσο, έχει οδηγήσει σε εικόνες έντονου συνωστισμού σε ορισμένα από τα πιο γνωστά σημεία του νησιού.

Βίντεο που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες στα social media καταγράφουν την κατάσταση στην παραλία Ιταλίδα, μία από τις πιο φημισμένες παραλίες του Άνω Κουφονησίου, με τις εικόνες να προκαλούν συζητήσεις για τον υπερτουρισμό.

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Εξαιρετικός προορισμός τα Κουφονησια! Η πλατεία Συντάγματος με αμμουδιά.

pic.twitter.com/8wV1ta1jzY — Τοκάτας Φούγκας (@platitudinous) July 28, 2026

Στα πλάνα φαίνεται η παραλία να έχει γεμίσει ασφυκτικά με επισκέπτες, ενώ σε ορισμένα σημεία η κίνηση είναι τόσο μεγάλη που μοιάζει δύσκολο ακόμη και να βρει κάποιος χώρο για να φτάσει μέχρι τη θάλασσα.

Αντιδράσεις για την αλλαγή της εικόνας του νησιού

Το βίντεο συγκέντρωσε εκατοντάδες σχόλια, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν την έκπληξή τους για το πόσο έχει αλλάξει η εικόνα των Κουφονησίων μέσα σε λίγα χρόνια. Αρκετοί μοιράστηκαν αναμνήσεις από παλαιότερες επισκέψεις τους, όταν το νησί είχε διαφορετικό χαρακτήρα και μικρότερη τουριστική πίεση.

Μεταξύ των σχολίων που ξεχώρισαν ήταν: «Κουράστηκα και που το είδα», «πρέπει να πάρουν μέτρα» και «όλη η Αθήνα είναι εκεί», με αρκετούς να ζητούν παρεμβάσεις ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της μεγάλης τουριστικής κίνησης.