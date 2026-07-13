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Στη σύλληψη του κυβερνήτη ενός πλωτού αναψυκτηρίου στα Κουφονήσια προχώρησαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή της παραλίας Ιταλίδα.

Σύμφωνα με πηγές του Λιμενικού Σώματος, πρόκειται για μία φορτηγίδα που λειτουργεί ως πλωτό αναψυκτήριο και το βράδυ του Σαββάτου (11/7) κατέπλευσε στην παραλία Ιταλίδα, χωρίς να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως την απαιτούμενη άδεια.

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Μετά την ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών, στο σημείο μετέβη στέλεχος του Λιμενικού, ενώ από το Λιμεναρχείο Νάξου απέπλευσε και περιπολικό σκάφος για τη διενέργεια ελέγχου.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι το σκάφος δεν διέθετε άδεια για άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «όσο παρέμεινε στην περιοχή, δεν πραγματοποίησε καμία εμπορική δραστηριότητα».

Με εντολή της Εισαγγελίας Νάξου αποφασίστηκε η απομάκρυνση της φορτηγίδας από την παραλία, ενώ παράλληλα διατάχθηκε «η σύλληψη του κυβερνήτη της, στα πλαίσια του αυτοφώρου».

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Νάξου.