Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η πόλη της Ναγκόγια επλήγη από σφοδρές βροχοπτώσεις που προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες σε δρόμους και υπόγειες διαβάσεις της περιοχής.

Οι αρχές κατέγραψαν ιστορικό ρεκόρ βροχόπτωσης με 104,5 χιλιοστά νερού μέσα σε μόλις μία ώρα.

Πολλοί κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα οχήματά τους, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν εγκλωβισμοί ή τραυματισμοί πολιτών.

Η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση επιπέδου 5 για τον ποταμό Σονάι, καλύπτοντας συνολικά 14 πόλεις και κωμοπόλεις.

Οι αρμόδιοι φορείς κάλεσαν τους πολίτες να μετακινηθούν σε ασφαλή και υπερυψωμένα σημεία, αποφεύγοντας τη χρήση υπόγειων χώρων.

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Στο έλεος σφοδρών βροχοπτώσεων βρέθηκε η Ναγκόγια στην Ιαπωνία, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια και τη στάθμη του νερού να ανεβαίνει επικίνδυνα. Εικόνες που καταγράφηκαν στην πόλη και κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν οχήματα να κινούνται μέσα σε πλημμυρισμένους δρόμους, ενώ σε άλλα σημεία το νερό έχει καλύψει μεγάλο μέρος του οδοστρώματος.

Σύμφωνα με το ιαπωνικό NHK, υπόγειες διαβάσεις και άλλες περιοχές στη συνοικία Μινατό πλημμύρισαν, αναγκάζοντας ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα οχήματά τους. Οι αρχές ανέφεραν ότι όλοι οι επιβαίνοντες κατάφεραν να απομακρυνθούν μόνοι τους και δεν υπήρξαν εγκλωβισμοί.

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BREAKING: Nagoya, fourth-most populous city in Japan, issued its highest-level emergency warning for heavy rain and flooding pic.twitter.com/RWn1efF40l — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 8, 2026

Heavy flooding hit Chikusa-ku in Nagoya, Japan, after torrential rain swept through the area. pic.twitter.com/WWgiv2Udzx September 8, 2026

Ιστορικό ρεκόρ βροχής

Η ένταση των φαινομένων αποτυπώνεται και στα στοιχεία της Ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Στη Ναγκόγια καταγράφηκαν 104,5 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις μία ώρα, έως τις 16:53 τοπική ώρα, ποσότητα που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για την περιοχή.

🚨🇯🇵 HOLY SH*T: Nagoya, Japan right now…



104.5 mm of rain was unleashed in ONE HOUR, the highest total since records began being kept in 1890.



Subways have been shut down, commuters have been stranded, and streets are absolutely flooded.



Nagoya authorities have issued the… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 8, 2026

Οι καταρρακτώδεις βροχές οδήγησαν τις αρχές στην έκδοση της υψηλότερης προειδοποίησης, επιπέδου 5, για τον ποταμό Σονάι, ο οποίος διασχίζει τις νομαρχίες Αϊτσί και Γκίφου. Η προειδοποίηση αφορά συνολικά 14 πόλεις και κωμοπόλεις, μεταξύ των οποίων και η Ναγκόγια.

Ο επικεφαλής μετεωρολόγος Τακούγια Χοσομί απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να κινηθούν προς ασφαλέστερα σημεία και σε υψηλότερο έδαφος, όπου ο κίνδυνος πλημμύρας είναι μικρότερος.

Παράλληλα, οι αρχές προειδοποίησαν τους κατοίκους σε περιοχές της Ναγκόγια να αποφεύγουν τους υπόγειους χώρους, καθώς τα συστήματα αποχέτευσης αδυνατούν να διαχειριστούν τον τεράστιο όγκο νερού.