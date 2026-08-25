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Οι πυρκαγιές εντείνονται λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και του φαινομένου Ελ Νίνιο, έχοντας καταστρέψει εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα δασικών εκτάσεων και τυρφώνων.

Οι αρχές έχουν αναπτύξει δεκάδες αεροσκάφη και ελικόπτερα για επιχειρήσεις σποράς νεφών και ρίψης νερού, προκειμένου να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 72 υπόπτων για πρόκληση πυρκαγιών, ενώ παράλληλα διεξάγεται έρευνα για τέσσερις εταιρείες που φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες πρακτικές καθαρισμού γης.

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Περίπου 3.000 κάτοικοι του Παλέμπανγκ, της πρωτεύουσας της επαρχίας Νότια Σουμάτρα της Ινδονησίας, συγκεντρώθηκαν για μια συλλογική μουσουλμανική προσευχή για βροχή, εν μέσω εκτεταμένων πυρκαγιών σε δάση αλλά και τυρφώνες. Πυκνός καπνός κάλυψε δρόμους, κτίρια και δημόσιες εγκαταστάσεις, περιορίζοντας την ορατότητα σε τέτοιο βαθμό που οι οδηγοί αναγκάστηκαν να ανάψουν τα φώτα τους ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Προσευχή εν μέσω ξηρασίας



Οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν μια ειδική ισλαμική προσευχή για βροχή — το «Salat al-Istisqa» — στην αυλή του γραφείου του κυβερνήτη της Νότιας Σουμάτρας. Ο κυβερνήτης Χέρμαν Ντέρου δήλωσε πριν από την προσευχή ότι οι αρχές είχαν λάβει όλα τα δυνατά μέτρα και συνεργάζονταν με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η προσευχή έχει ως στόχο να συμπληρώσει τις προσπάθειες για την κατάσβεση των πυρκαγιών και την καταπολέμηση της ξηρασίας.

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Όπως αναφέρει το Euronews, τα πιο πρόσφατα δορυφορικά δεδομένα του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Ινδονησίας κατέγραψαν τον υψηλότερο αριθμό εστιών πυρκαγιάς στη χώρα στη Νότια Σουμάτρα — 1.429. Το Δυτικό Καλιμαντάν κατέγραψε 1.226, ενώ το Κεντρικό Καλιμαντάν κατέγραψε 811.

Αεροπορικές επιχειρήσεις και έρευνα



Σύμφωνα με το Υπουργείο Δασών της Ινδονησίας, οι πυρκαγιές κατέστρεψαν σχεδόν 940 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους μόνο τον Ιούλιο, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 20 τετραγωνικών χιλιομέτρων στη Νότια Σουμάτρα. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστροφών, οι πυρκαγιές εντείνονται λόγω της παρατεταμένης ξηρής περιόδου και ενός πιο έντονου κλιματικού φαινομένου El Niño, ενώ ο καπνός από αυτές έχει εξαπλωθεί στη Μαλαισία και το Μπρουνέι.

Η Ινδονησία εντείνει τις επιχειρήσεις τροποποίησης του καιρού: 30 αεροσκάφη έχουν αναπτυχθεί πάνω από το Καλιμαντάν για σπορά νεφών και ρίψη νερού, ενώ 22 ελικόπτερα επιχειρούν πάνω από τη Σουμάτρα. Η αστυνομία συνέλαβε 72 άτομα που είναι ύποπτα για την πρόκληση ορισμένων από τις πυρκαγιές. Άλλες τέσσερις εταιρείες βρίσκονται υπό έρευνα, καθώς υπάρχουν υποψίες ότι χρησιμοποίησαν τη φωτιά για να καθαρίσουν γη με χαμηλό κόστος.