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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο Καλοπήγαδο Κερατέας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα περίπου στις 15:40. Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά καίει ανάμεσα σε σπίτια. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 55 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και εθελοντές. Από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Λαυρίου.

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