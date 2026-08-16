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Οι αρχές στον νομό Τσιμπά κήρυξαν το ανώτατο επίπεδο συναγερμού καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις συγκοινωνίες και την ηλεκτροδότηση.

Η καταγεγραμμένη βροχόπτωση ξεπέρασε κάθε προηγούμενο των τελευταίων εξήντα ετών, οδηγώντας σε εκατοντάδες εγκαταλελειμμένα οχήματα στους δρόμους της περιοχής.

Οι επιστήμονες συνδέουν την αυξημένη ένταση και συχνότητα αυτών των φαινομένων με την κλιματική αλλαγή που προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα.

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Οι πρόσφατες καταρρακτώδεις βροχές των τελευταίων ημερών κοντά στην ιαπωνική πρωτεύουσα Τόκιο στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον εννιά ανθρώπους, μετέδωσε σήμερα η δημόσια τηλεόραση NHK, καθώς το φαινόμενο, που χαρακτηρίστηκε άνευ προηγουμένου, είχε αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν πάνω από 1.000 κατοικίες και να προκληθούν τεράστια προβλήματα στις μεταφορές και στις συγκοινωνίες.

Κάποια από τα θύματα βρέθηκαν παγιδευμένα μέσα σε αυτοκίνητα βυθισμένα σε νερά, άλλα πνιγμένα σε δρόμους, ανέφεραν οι αρχές του νομού Τσιμπά, ο οποίος γειτονεύει με το Τόκιο.

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Μετεωρολογικός σταθμός μέτρησε βροχόπτωση 30 και πλέον εκατοστών σε 24 ώρες, ενώ ο Αύγουστος θεωρείται πλέον ο πιο υγρός μήνας που καταγράφτηκε στον νομό τα τελευταία 60 χρόνια, κατά δεδομένα της ιαπωνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Record rainfall in Japan killed eight people, stranded thousands of travelers at ‌Tokyo's Narita airport, disrupted transport and knocked out power to 20,000 homes https://t.co/fmK3RXHIqb pic.twitter.com/Wp8voOEW2j August 14, 2026

«Πάμε προς επίπεδο έντονης βροχόπτωσης άνευ προηγουμένου», προειδοποιούσε αξιωματούχος του θεσμού κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου που οργανώθηκε εσπευσμένα το βράδυ της Πέμπτης. Εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έκτοτε, ανέφερε το NHK, που τηρεί δικό του απολογισμό. Σύμφωνα με επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή που προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα κάνει τα φαινόμενα αυτού του είδους πιο συχνά, αυξάνει τη διάρκεια και την έντασή τους.

Οι βροχές εξώθησαν τις αρχές να κηρύξουν συναγερμούς για κατολισθήσεις ενώ προκάλεσαν διακοπές της ηλεκτροδότησης, και στην πρωτεύουσα Τόκιο. Οι μετεωρολόγοι κήρυξαν για πρώτη φορά το ανώτατο επίπεδο συναγερμού για ισχυρές βροχοπτώσεις στον νομό Τσιμπά.

Japan (Chiba prefecture) after record heavy rains. Metros, malls, roads got flooded.



Such monsoon type of 300mm+/day rains cause flooding even in the most advanced nations. But what can Indians learn? If we don't litter the streets we can at least enjoy clear looking floods in… pic.twitter.com/LKMUtlfnii — Aravind (@aravind) August 14, 2026

POV from inside a bus on a flooded road in Japan:pic.twitter.com/T1FO1xAdk1 https://t.co/DnqNFf3vWa Advertisement August 13, 2026

Το πρωί της Παρασκευής, σωρευτικά στην πόλη Τσιμπά η βροχόπτωση είχε ξεπεράσει κατά τρεις και πλέον φορές τις κατακρημνίσεις που καταγράφονται κατά κανόνα όλο τον μήνα Αύγουστο, σύμφωνα με τις αρχές. Στην ευρύτερη περιοχή, πάνω από 70 σπίτια έχουν υποστεί καταστροφές εν μέρει, σύμφωνα με τις αρχές του νομού.

Ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για περίπου 1.200 οχήματα που εγκαταλείφθηκαν στους δρόμους και οι αρχές προσπαθούν πλέον να ανασύρουν.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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