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Με ένα ισχυρό καλοκαιρινό μπουρίνι ήρθε αντιμέτωπη ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου η Μάνη, προκαλώντας έντονα προβλήματα στην Αλύπα και την Κοκκάλα. Η απότομη μεταβολή του καιρού συνοδεύτηκε από καταρρακτώδη βροχή, με μεγάλες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν στους δρόμους, μετατρέποντας το οδικό δίκτυο σε ποτάμια λάσπης.

Δρόμοι έγιναν χείμαρροι σε χωριά στη Μάνη

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πυροσβεστική το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, περίπου απο τις 16:30 και μετά έχει δεχθεί 50 κλήσεις για παροχές βοηθείας και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες για την μεταφορά 10 ατόμων από αυτοκίνητα σε ασφαλές σημείο.

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Τα χωριά Κοκκάλα, Αλύπα, Καραβοστάσι, Οίτυλο φαίνεται για την ώρα να έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες ζημιές. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητα έχουν παρασυρθεί μέσα στη θάλασσα στο Καραβοστάσι.

Το νερό έκανε δύσκολη τη μετακίνηση κατοίκων και τουριστών που κοιτούσαν χωρίς να μπορούν να πιστέψουν στα μάτια τους τις εικόνες που αντίκριζαν, ενώ μπήκε ακόμα και σε τουριστικά καταλύματα.