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Ένα ασυνήθιστο καιρικό φαινόμενο μετέτρεψε έναν ερασιτεχνικό ποδοσφαιρικό αγώνα στο Μικλιόβερ του Ντέρμπισαϊρ σε αντικείμενο μετεωρολογικού ενδιαφέροντος. Αν και οι τοπικές βροχοπτώσεις δεν αποτελούν σπάνιο φαινόμενο, η συγκεκριμένη περίπτωση ξεχώρισε λόγω της εντυπωσιακής ακρίβειας με την οποία η βροχή «χώρισε» το γήπεδο στα δύο.

Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη δυνατή βροχόπτωση και την ηλιοφάνεια συνέπεσε σχεδόν απόλυτα με τη σέντρα του αγωνιστικού χώρου. Έτσι, οι παίκτες της μίας πλευράς αγωνίζονταν κάτω από καταρρακτώδη βροχή, ενώ οι αντίπαλοί τους απολάμβαναν λιακάδα.

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Στα πρώτα λεπτά επικράτησε αμηχανία, καθώς όσοι βρίσκονταν στη φωτεινή πλευρά του γηπέδου δυσκολεύονταν από τον ήλιο που έπεφτε στα μάτια τους, ενώ στην απέναντι πλευρά παίκτες και τερματοφύλακες προσπαθούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα μέσα σε συνθήκες έντονης βροχόπτωσης.

Παρότι η απότομη μετάβαση από τη βροχή στον καθαρό ουρανό είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται συχνά στη φύση, σπάνια αποτυπώνεται με τόσο εντυπωσιακό τρόπο. Στην προκειμένη περίπτωση, η «γραμμή» που χώριζε τα δύο διαφορετικά καιρικά σκηνικά δεν βρισκόταν σε κάποιο φυσικό τοπίο, αλλά πάνω στις λευκές γραμμές ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου.

Αφού ξεπέρασαν την αρχική τους έκπληξη, οι ποδοσφαιριστές αντιμετώπισαν το παράδοξο με χαμόγελο, απολαμβάνοντας μια εμπειρία που δύσκολα συναντά κανείς σε έναν αγωνιστικό χώρο.