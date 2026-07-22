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Το βίντεο αποτελεί μια ψηφιακή αναπαράσταση της τελευταίας σκηνής της ταινίας «Fast and Furious 7» με πρωταγωνιστές τον ίδιο και την πόρτα της Ντάουνινγκ Στριτ.

Η ανάρτηση περιλαμβάνει μοντάζ από στιγμές της πρωθυπουργικής του θητείας, όπως επισκέψεις σε σχολεία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και συμμετοχή σε φιλανθρωπικούς αγώνες ποδοσφαίρου.

Παρά την επιτυχία του βίντεο στο TikTok με εκατομμύρια προβολές, πολλοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξέφρασαν την απορία και την αμηχανία τους για την επιλογή του.

Μετά την παραίτησή του, ο πρώην πρωθυπουργός φωτογραφήθηκε σε παμπ στο Κέντις Τάουν να απολαμβάνει μια μπύρα μαζί με πρώην συνεργάτες του.

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Ο Κιρ Στάρμερ ολοκλήρωσε την τελευταία του ημέρα στη Ντάουνινγκ Στριτ, όμως το μήνυμα που άφησε πίσω του προκάλεσε περισσότερο αμηχανία παρά συγκίνηση.

Λίγες ώρες μετά την επίσημη παραίτησή του από την πρωθυπουργία και την κατάθεσή της στον Βασιλιά, ο πρώην ηγέτης των Εργατικών δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok ένα ιδιαίτερο βίντεο, με αφορμή τη συμπλήρωση 745 ημερών από την έναρξη της θητείας του.

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Η ανάρτηση αποτέλεσε μια ψηφιακή αναπαράσταση της γνωστής τελευταίας σκηνής της ταινίας «Fast and Furious 7». Στο βίντεο έχουν τοποθετηθεί μέσω επεξεργασίας το πρόσωπο του Στάρμερ και η πόρτα του αριθμού 10 της Ντάουνινγκ Στριτ πάνω στους χαρακτήρες του Dominic Toretto, τον οποίο υποδύεται ο Vin Diesel, και του Brian O’Conner, τον οποίο ενσάρκωσε ο αείμνηστος Paul Walker.

Keir Starmer posted this absolutely batshit video on his official TikTok page. I'm still oscillating between baffled and delighted. pic.twitter.com/cnCer9ngDk July 21, 2026

Στην αυθεντική σκηνή της ταινίας, οι δύο χαρακτήρες αποχαιρετιούνται υπό τους ήχους του τραγουδιού «See You Again» του Wiz Khalifa, που κυκλοφόρησε το 2015. Στην εκδοχή που δημιούργησε ο Στάρμερ, η πόρτα της Ντάουνινγκ Στριτ εμφανίζεται να του απευθύνεται με τη φωνή του O’Conner, λέγοντας: «Έι, νόμιζες ότι θα μπορούσες να φύγεις χωρίς να πεις αντίο;» Ο Στάρμερ, μέσω της φωνής του χαρακτήρα Toretto, απαντά: «Συνήθιζα να λέω ότι ζω τη ζωή μου ένα τέταρτο του μιλίου τη φορά, και νομίζω ότι γι’ αυτό ήμασταν αδέλφια… γιατί κι εσύ το έκανες.»

Στη συνέχεια, το βίντεο περνά σε ένα μοντάζ με στιγμές από την πρωθυπουργική του θητεία. Σε αυτό περιλαμβάνονται εικόνες από επισκέψεις του σε σχολεία, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αλλά και το στιγμιότυπο όπου ο πρώην πρωθυπουργός πέτυχε πέναλτι σε φιλανθρωπικό αγώνα του Soccer Aid.

Στο φινάλε του βίντεο, ο Στάρμερ λέει στην πόρτα της Ντάουνινγκ Στριτ: «Θα είσαι πάντα μαζί μου, και θα είσαι πάντα αδελφός μου». Στη συνέχεια, τα δύο αυτοκίνητα απομακρύνονται προς διαφορετικές κατευθύνσεις, όπως ακριβώς συμβαίνει και στη σκηνή της ταινίας.

Οι αντιδράσεις στα social media

Η ανάρτηση σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο TikTok, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές και περίπου 563.000 likes. Ωστόσο, η αντίδραση σε άλλες πλατφόρμες ήταν αρκετά διαφορετική, καθώς αρκετοί χρήστες του X δεν έκρυψαν την απορία τους για την επιλογή του πρώην πρωθυπουργού.

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Ένας χρήστης που αναδημοσίευσε το βίντεο σχολίασε: «Ο Κιρ Στάρμερ μόλις δημοσίευσε αυτό το εντελώς ηλίθιο βίντεο στην επίσημη σελίδα του στο TikTok. Ακόμα ταλαντεύομαι ανάμεσα στην απορία και την ευχαρίστηση».

Ένας άλλος χαρακτήρισε την ανάρτηση «αμήχανη», γράφοντας: «Ο Στάρμερ δημοσίευσε το πιο παράξενο βίντεο αποχαιρετισμού στον λογαριασμό του στο TikTok. Αναρωτιέμαι ποιος το έφτιαξε και του είπε ότι ήταν καλή ιδέα να το δημοσιεύσει. Νομίζω ότι τα παιδιά θα το έλεγαν “cringe”.»

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Ο ίδιος ο Στάρμερ, πάντως, δεν φάνηκε να επηρεάζεται από τις αρνητικές αντιδράσεις. Λίγες ώρες μετά την παραίτησή του φωτογραφήθηκε σε παμπ στο Κέντις Τάουν, στο βόρειο Λονδίνο, να απολαμβάνει μια μπύρα μαζί με πρώην συνεργάτες του.

Στην παρέα βρισκόταν και η Ρέιτσελ Ριβς, η οποία είχε απομακρυνθεί νωρίτερα από τη θέση της υπουργού Οικονομικών. Στις φωτογραφίες εμφανίζεται να γελά ενώ πίνει κρασί. Μάλιστα, ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους φορούσαν μπλουζάκια αφιερωμένα στον πρώην πρωθυπουργό, με ένα από αυτά να αναγράφει: «Sparkle with Starmer» («Λάμψε με τον Στάρμερ»).

Με πληροφορίες από The Independent

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