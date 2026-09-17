Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νεκρός σε πισίνα στο Παραλίμνι της Κύπρου εντοπίστηκε ο 22χρονος Ρικάρντο Στάουντ, γνωστός στο διαδίκτυο με το ψευδώνυμο Noah Segsy. Ο νεαρός δημιουργός περιεχομένου ενηλίκων ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής, με σημαντική παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο OnlyFans.

Ο θάνατός του έγινε γνωστός μέσα από τους λογαριασμούς του στα social media, όπου πλέον εμφανίζεται η ένδειξη «εις μνήμην», σύμφωνα με το People. Ο Στάουντ είχε συγκεντρώσει τουλάχιστον 300.000 ακολούθους στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και είχε αποκτήσει κοινό, μεταξύ άλλων, στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.

Advertisement

Advertisement

Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα

Σύμφωνα με την Cyprus Mail , ο 22χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα συγκροτήματος διαμερισμάτων στο Παραλίμνι, στις 24 Αυγούστου, περίπου στις 9:20 το βράδυ.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές και ο Στάουντ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο Ρικάρντο Στάουντ είχε γίνει γνωστός ως Noah Segsy, μέσα από τη δραστηριότητά του ως δημιουργός περιεχομένου ενηλίκων, ενώ η παρουσία του στα social media του είχε εξασφαλίσει ένα μεγάλο διαδικτυακό κοινό.