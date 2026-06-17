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Μια απρόσμενη και άκρως διασκεδαστική σκηνή χάρισε το ATP Challenger Tour στο Δουβλίνο, όταν ένας γλάρος εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και έκλεψε τη μπανάνα ενός τενίστα.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ανάμεσα στον Αυστραλό Μπερνάρντ Τόμιτς και τον Ιρλανδό Κόνορ Γκάνον.

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Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ένας γλάρος προσγειώθηκε στον αγωνιστικό χώρο, αναγκάζοντας τους διοργανωτές να διακόψουν προσωρινά το παιχνίδι προκειμένου να απομακρυνθεί το πτηνό. Ωστόσο, πριν προλάβουν να το διώξουν, ο γλάρος εντόπισε μια μπανάνα που βρισκόταν στον πάγκο των αθλητών και την άρπαξε, προκαλώντας γέλια στις εξέδρες.

A “thieving seagull” stole a banana from a tennis player during a match in Ireland.



After getting the snack in its beak, the seagull calmly flew a lap around the player and then flew away. pic.twitter.com/GEXePgfB6X — NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2026

Το πτηνό απογειώθηκε αμέσως με το απροσδόκητο «λάφυρό» του, ενώ ακολούθησε ένα ξεκαρδιστικό θέαμα, καθώς άλλοι γλάροι άρχισαν να το καταδιώκουν στον αέρα, επιχειρώντας να του κλέψουν τη μπανάνα, αναφέρουν μάρτυρες του περιστατικού.

Η απρόσμενη εισβολή του γλάρου χάρισε μια ανάλαφρη νότα στο Challenger του Δουβλίνου, προσφέροντας στους θεατές μια σκηνή που δύσκολα θα ξεχάσουν.

