Eνα ζευγάρι στη Γαλλία θα είναι αναμφίβολα πιο προσεκτικό την επόμενη φορά που θα βγει για να απολαύσει το φαγητό του σε κάποιο υπαίθριο ρέστοραν.

Μια νεαρή γυναίκα και ο φίλος της κάθονταν έξω και απολάμβαναν ένα ευχάριστο γεύμα στις Κάννες της Γαλλίας, όταν ξαφνικά ένας γλάρος βούτηξε και άρπαξε μία μπριζόλα που βρισκόταν στο τραπέζι!

Η ξεκαρδιστική στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και αργότερα δημοσιεύτηκε στο TikTok από τον λογαριασμό @tunmiseexoxo και το βίντεο έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες. Οι πελάτες φαίνονται έκπληκτοι και η κοπέλα ουρλιάζει από το σοκ.

A romantic dinner in Cannes turned chaotic when a seagull swooped in and flew off with a KSh 14,000 steak right off their table. pic.twitter.com/h0VSlusaCf