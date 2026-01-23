Με την πίεση της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, εξασφαλίστηκε η καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων σε χιλιάδες εργαζόμενους. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής, μετά από στοχευμένες παρεμβάσεις και ελέγχους, 2.313 εργαζόμενοι έλαβαν τα οφειλόμενα ποσά, συνολικού ύψους 1.223.272 ευρώ.

Η κινητοποίηση της Επιθεώρησης Εργασίας προήλθε από 943 καταγγελίες που αφορούσαν τη μη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2025 σε 3.694 εργαζόμενους. Μέσα από τη διαδικασία της μεσολάβησης, 420 επιχειρήσεις συμμορφώθηκαν με την εργατική νομοθεσία, αποφεύγοντας περαιτέρω κυρώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, διενεργήθηκαν 423 εργατικές διαφορές μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, οι οποίες οδήγησαν στην άμεση καταβολή των οφειλών στους δικαιούχους. Παράλληλα, σε 47 περιπτώσεις όπου διαπιστώθηκε πλήρης άρνηση συμμόρφωσης, η Επιθεώρηση Εργασίας προχώρησε σε υποβολή μηνυτήριας αναφοράς προς την Εισαγγελία και τα αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα, ενεργοποιώντας τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Η εικόνα που προκύπτει αναδεικνύει τόσο τη σημασία των ελέγχων όσο και τον κρίσιμο ρόλο των καταγγελιών στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας. Σε μια περίοδο αυξημένων οικονομικών πιέσεων για τα νοικοκυριά, η έγκαιρη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων δεν αποτελεί απλώς νομική υποχρέωση, αλλά ουσιαστική στήριξη του εισοδήματος των εργαζομένων και ένδειξη σεβασμού των θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων.