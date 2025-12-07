Η αντίστροφη μέτρηση για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2025 έχει ξεκινήσει, με την Επιθεώρηση Εργασίας να υπενθυμίζει στους εργοδότες και στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 19040/81, που εκδόθηκε σε εκτέλεση του Ν.1082/80, το δώρο πρέπει να καταβληθεί το αργότερο έως 21 Δεκεμβρίου 2025 και αφορά όλους τους μισθωτούς, ανεξαρτήτως μορφής απασχόλησης. Φέτος, λόγω του ότι η 21η Δεκεμβρίου είναι Κυριακή, το Δώρο Χριστουγέννων θα καταβληθεί έως τις 19 Δεκεμβρίου 2025.

Δικαιούχοι είναι όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με μισθό ή ημερομίσθιο, με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Advertisement

Advertisement

Το βασικό κριτήριο είναι η ύπαρξη ενεργής εργασιακής σχέσης από 1η Μαΐου έως και 31 Δεκεμβρίου 2025.

Για όσους εργάστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του παραπάνω διαστήματος, το Δώρο Χριστουγέννων ισούται με:

Έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό.

για τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό. 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Ως βάση υπολογισμού λαμβάνονται οι τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου 2025. Αν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί νωρίτερα (λόγω απόλυσης ή παραίτησης), υπολογίζονται οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σύμβασης.

Για όσους δεν εργάστηκαν ολόκληρη την περίοδο, το ποσό προσαρμόζεται αναλογικά:

2/25 του μηνιαίου μισθού για κάθε 19 ημέρες εργασιακής σχέσης , για όσους αμείβονται με μισθό.

, για όσους αμείβονται με μισθό. Δύο ημερομίσθια για κάθε 19 ημέρες, για την κατηγορία των ημερομισθίων.

Ακόμη και οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν λιγότερο από 19 ημέρες δικαιούνται το αντίστοιχο κλάσμα του δώρου.

Σημαντική επισήμανση: Το δώρο καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα και όχι σε είδος.

Advertisement

Τι γίνεται σε περίπτωση μη καταβολής;

Η μη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να υποβάλει καταγγελία:

Advertisement

επώνυμα ή ανώνυμα μέσω της τηλεφωνικής γραμμής 1555 ,

, στην αρμόδια κατά τόπο Επιθεώρηση Εργασίας,

ή απευθείας στο αστυνομικό τμήμα, ζητώντας εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας.

Στις περιπτώσεις καταγγελίας, η Επιθεώρηση Εργασίας συντάσσει μηνυτήρια αναφορά, η οποία αποστέλλεται στον Εισαγγελέα για ποινική δίωξη, αλλά και στο αστυνομικό τμήμα για τυχόν αυτόφωρες διαδικασίες. Για την αποτελεσματικότερη διερεύνηση, συστήνεται να αναφέρονται με ακρίβεια τα στοιχεία της επιχείρησης και του εργοδότη.

Η Επιθεώρηση Εργασίας έκανε γνωστό ότι θα πραγματοποιήσει στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα κατά την εορταστική περίοδο. Σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση της νομοθεσίας, θα επιβάλλονται κυρώσεις, ενώ οι επιθεωρητές θα βρίσκονται σε ετοιμότητα για άμεση παρέμβαση και ενεργοποίηση της αυτόφωρης διαδικασίας, όπου χρειάζεται.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Advertisement

Ιστοσελίδα Επιθεώρησης Εργασίας: www.hli.gov.gr

www.hli.gov.gr Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ): kepea.gr, όπου διατίθεται και online εφαρμογή υπολογισμού του δώρου: www.kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php

kepea.gr, όπου διατίθεται και online εφαρμογή υπολογισμού του δώρου: www.kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php Επικοινωνία με τμήματα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων: www.hli.gov.gr/epikoinonia/