Το δώρο Χριστουγέννων 2025 αναμένεται να καταβληθεί νωρίτερα στους δικαιούχους, όσους δηλαδή εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα.

Ειδικότερα, η καταβολή του αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, αφού η προθεσμία λήγει μεν στις 21 Δεκεμβρίου, αλλά εκεινή η μέρα είναι Κυριακή.

Πώς υπολογίζεται το Δώρο Χριστουγέννων 2025



Ως σημείο αναφοράς για τον υπολογισμό λαμβάνονται οι αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου. Αν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί νωρίτερα, χρησιμοποιούνται οι αποδοχές της ημέρας λύσης της σύμβασης.

Η περίοδος που εξετάζεται για το Δώρο Χριστουγέννων 2025 είναι από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου 2025. Όσοι εργάστηκαν συνεχόμενα σε αυτό το διάστημα, λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό. Για όσους απασχολήθηκαν λιγότερο, το Δώρο Χριστουγέννων 2025 προκύπτει αναλογικά, δηλαδή 2/25 του μισθού ή δύο ημερομίσθια για κάθε 19 ημέρες εργασίας.

Στον υπολογισμό προσμετρώνται όλες οι νόμιμες άδειες, όπως η ετήσια άδεια, η άδεια μητρότητας ή η σπουδαστική. Ακόμα, για τις περιπτώσεις ασθένειας υπολογίζονται τα τριήμερα ασθενείας, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη οι ημέρες κατά τις οποίες ο εργαζόμενος αμείβεται με επίδομα ασθενείας από τον ασφαλιστικό φορέα.

Όσον αφορά στη μερική απασχόληση, το πόσο υπολογίζεται με βάση τις πραγματικές μειωμένες αποδοχές και τον χρόνο εργασίας μέσα στην περίοδο από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η ΓΣΕΕ και το ΚΕΠΕΑ έχουν δημιουργήσει online εργαλείο που βοηθά τους εργαζόμενους να υπολογίσουν με ακρίβεια το ποσό που δικαιούνται. Το εργαλείο βρίσκεται στη διεύθυνση: kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php.