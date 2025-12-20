Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε… Το Δώρο Χριστουγέννων έπρεπε ήδη να έχει καταβληθεί και για χιλιάδες εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα αποτελεί βασικό στήριγμα ενόψει των γιορτών. Όπου αυτό δεν συνέβη, δεν μιλάμε για καθυστέρηση, αλλά για παράβαση της εργατικής νομοθεσίας.

Το Δώρο Χριστουγέννων δεν είναι προαιρετική παροχή, ούτε εξαρτάται από τις αντοχές ή τη «διάθεση» της επιχείρησης. Είναι υποχρεωτικό, προβλέπεται ρητά από τον νόμο και η μη καταβολή του επισύρει βαριές συνέπειες για τον εργοδότη.

Το Δώρο Χριστουγέννων έπρεπε να έχει καταβληθεί το αργότερο έως το τέλος της 19ης Δεκεμβρίου.

19ης Δεκεμβρίου. Καταβάλλεται σε χρήμα και όχι σε είδος ή σε… υποσχέσεις.

και όχι σε είδος ή σε… υποσχέσεις. Αφορά όλους τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως μορφής σύμβασης (πλήρους, μερικής, ορισμένου ή αορίστου χρόνου).

Αν το ποσό δεν έχει πιστωθεί, ο εργαζόμενος δεν έχει καμία υποχρέωση να… «περιμένει λίγο ακόμη».



Τι πρέπει να κάνουν άμεσα οι εργαζόμενοι:

Ζητούν εξηγήσεις από τον εργοδότη ή το λογιστήριο, κατά προτίμηση γραπτώς.

Απευθύνονται άμεσα στην Επιθεώρηση Εργασίας και προχωρούν σε καταγγελία.

Ζητούν τη σύνταξη μηνυτήριας αναφοράς, καθώς η μη καταβολή του Δώρου αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτεί νομικές γνώσεις. Αρκεί η δήλωση ότι το Δώρο δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα.



Αυτόφωρο για τον εργοδότη

Η μη πληρωμή του Δώρου Χριστουγέννων ενεργοποιεί τη διαδικασία του αυτοφώρου. Αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης:

κινδυνεύει με σύλληψη ,

, αντιμετωπίζει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις ,

, επιβαρύνεται με πρόστιμα και υποχρεωτική καταβολή του ποσού.

Η νομοθεσία είναι σαφής και δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνειών.

Το Δώρο Χριστουγέννων δεν χαρίζεται, δεν συμψηφίζεται και δεν αναβάλλεται. Είναι δικαίωμα του εργαζόμενου και υποχρέωση του εργοδότη. Όσοι επιλέγουν να το αγνοήσουν, αναλαμβάνουν πλήρως τις ευθύνες τους.