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Δεν χρειάζεται απαραίτητα να περνάμε ώρες στο γυμναστήριο ή να ακολουθούμε ένα απαιτητικό πρόγραμμα προπόνησης για να εντάξουμε περισσότερη κίνηση στην καθημερινότητά μας. Ακόμη και μερικά λεπτά έντονης σωματικής δραστηριότητας, μέσα στις συνηθισμένες υποχρεώσεις μας, ενδέχεται να έχουν σημαντική αξία για την υγεία μας.

Μια νέα βρετανική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό BMC Medicine τον Ιούλιο του 2026, εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στη σωματική δραστηριότητα, τον καθιστικό τρόπο ζωής και τον κίνδυνο εμφάνισης 13 μορφών καρκίνου. Ένα από τα ενδιαφέροντα ευρήματα είναι ότι ακόμη και σύντομες περίοδοι έντονης κίνησης, όπως το γρήγορο ανέβασμα σκάλας ή το τρέξιμο για να προλάβουμε το λεωφορείο, συνδέονται με χαμηλότερο κίνδυνο.

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Τι έδειξε η νέα βρετανική μελέτη

Η έρευνα, με τίτλο «Device-measured movement behaviours and cancer incidence in a population sample of UK adults», δημοσιεύθηκε στο BMC Medicine στις 18 Ιουλίου 2026 και βασίστηκε σε δεδομένα από 59.218 ενήλικες που συμμετείχαν στη μεγάλη βρετανική βάση δεδομένων UK Biobank.

Οι συμμετέχοντες φορούσαν ειδικές συσκευές καταγραφής της σωματικής δραστηριότητας για μία εβδομάδα, ώστε οι ερευνητές να καταγράψουν πόσο χρόνο περνούσαν καθιστοί, όρθιοι ή κινούμενοι, αλλά και πόσο έντονη ήταν η δραστηριότητά τους. Στη συνέχεια, οι επιστήμονες εξέτασαν τα δεδομένα υγείας τους, με διάμεση διάρκεια παρακολούθησης περίπου οκτώ ετών.

Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης καταγράφηκαν 2.385 περιστατικά καρκίνου από τις 13 μορφές που εξετάστηκαν.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν στατιστικά μοντέλα για να υπολογίσουν τι θα μπορούσε να συμβεί εάν οι συμμετέχοντες αντικαθιστούσαν μέρος του χρόνου που περνούσαν καθιστοί με διαφορετικές μορφές κίνησης.

Ένα από τα ευρήματα ήταν ότι η αντικατάσταση 15 λεπτών καθιστικής συμπεριφοράς με 15 λεπτά οποιασδήποτε κίνησης συνδεόταν με περίπου 2% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης των συγκεκριμένων μορφών καρκίνου. Αντίστοιχα, ακόμη και η παραμονή σε όρθια θέση αντί της καθιστικής στάσης φάνηκε να έχει ευνοϊκή συσχέτιση.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η έντονη σωματική δραστηριότητα. Σύμφωνα με την ανάλυση που παρουσίασε η Washington Post, τρία λεπτά έντονης κίνησης ημερησίως συνδέθηκαν με αντίστοιχη μείωση κινδύνου με εκείνη που παρατηρήθηκε όταν αντικαθίστανται 90 λεπτά με ελαφριά δραστηριότητα.

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Ποιες δραστηριότητες μπορούμε να κάνουμε μέσα σε μόλις 3 λεπτά;

Το ενδιαφέρον με τη συγκεκριμένη προσέγγιση είναι ότι δεν απαιτεί απαραίτητα ειδικό εξοπλισμό, συνδρομή σε γυμναστήριο ή οργανωμένο πρόγραμμα άσκησης. Αντίθετα, μπορούμε να αξιοποιήσουμε μικρά χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα για να αυξήσουμε την ένταση της κίνησής μας.

Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι:

Ανεβοκατέβασμα σκάλας: Αντί να χρησιμοποιήσουμε το ασανσέρ, μπορούμε να ανεβούμε τις σκάλες με γρήγορο ρυθμό, εφόσον το επιτρέπει η φυσική μας κατάσταση.

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Γρήγορο περπάτημα: Μπορούμε να κινηθούμε με πιο έντονο ρυθμό για λίγα λεπτά, για παράδειγμα όταν πηγαίνουμε στη δουλειά ή κάνουμε μια εξωτερική δουλειά.

Ποδήλατο: Μια σύντομη διαδρομή με μεγαλύτερη ένταση, όπως σε μια ανηφόρα, μπορεί να αυξήσει σημαντικά τους καρδιακούς παλμούς.

Γρήγορες δουλειές στο σπίτι: Ορισμένες οικιακές εργασίες, όταν γίνονται με αρκετά έντονο ρυθμό, μπορούν επίσης να αυξήσουν τη σωματική δραστηριότητα.

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Μικρά διαστήματα έντονης άσκησης: Ανάλογα με τη φυσική μας κατάσταση, μπορούμε να εντάξουμε σύντομες ασκήσεις, όπως επιτόπιο τρέξιμο ή σχοινάκι.

Το βασικό ζητούμενο είναι να περιορίσουμε όσο μπορούμε τον χρόνο που περνάμε ακίνητοι και να βρίσκουμε ευκαιρίες για περισσότερη κίνηση.

Τι λέει η καθηγήτρια του Harvard για τα 3 λεπτά δραστηριότητας

Η δρ Τρίσα Πασρίτσα, γαστρεντερολόγος, και επίκουρη καθηγήτρια Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Harvard, αναφέρθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα μέσα από βίντεο που δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό της Washington Post στο Instagram.

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Στο βίντεο, η γιατρός παρουσιάζει ως παραδείγματα το έντονο ανέβασμα σκάλας, το ποδήλατο σε ανηφόρα, το σχοινάκι, αλλά και το τρέξιμο για να προλάβουμε το μετρό.

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Το μήνυμά της είναι ότι δεν χρειάζεται να αφιερώνουμε απαραίτητα μεγάλο μέρος της ημέρας μας σε οργανωμένη άσκηση για να αυξήσουμε τη σωματική μας δραστηριότητα. Μικρές ευκαιρίες έντονης κίνησης μπορούν να ενταχθούν στην καθημερινότητα, ακόμη και όταν το πρόγραμμά μας είναι ιδιαίτερα φορτωμένο.

Μάλιστα, η ίδια προτείνει και πιο παιχνιδιάρικες εναλλακτικές, όπως να παίξουμε κυνηγητό με τον σκύλο μας στην αυλή, εφόσον αυτό μας επιτρέπει να κινηθούμε περισσότερο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η επιστήμη συνδέει τη σωματική δραστηριότητα με χαμηλότερο κίνδυνο καρκίνου

Η σχέση ανάμεσα στην κίνηση και την υγεία δεν αποτελεί καινούργιο αντικείμενο επιστημονικής έρευνας. Αντίθετα, τα τελευταία χρόνια δημοσιεύονται όλο και περισσότερες μελέτες που εξετάζουν πώς ακόμη και μικρές αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες μπορούν να συνδέονται με καλύτερους δείκτες υγείας.

Ενδεικτικά, μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2023 στο επιστημονικό περιοδικό JAMA Oncology εξέτασε τη σχέση της έντονης, διαλείπουσας σωματικής δραστηριότητας με την εμφάνιση καρκίνου σε 22.398 ενήλικες που δήλωναν ότι δεν ασκούνταν συστηματικά.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι περίπου 3,4 έως 3,6 λεπτά έντονης δραστηριότητας την ημέρα συνδέονταν με 17% έως 18% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου συνολικά, σε σύγκριση με όσους δεν κατέγραφαν τέτοια δραστηριότητα. Ειδικότερα, περίπου 4,5 λεπτά ημερησίως συνδέονταν με 31% έως 32% χαμηλότερο κίνδυνο για τις μορφές καρκίνου που σχετίζονται με τη σωματική αδράνεια.

Οι δραστηριότητες που εξετάστηκαν περιλάμβαναν σύντομα διαστήματα έντονης κίνησης, διάρκειας έως ενός ή δύο λεπτών, τα οποία μπορούσαν να προκύπτουν από καθημερινές υποχρεώσεις και όχι απαραίτητα από οργανωμένη άσκηση.

Ακόμη και η ελαφριά κίνηση μπορεί να έχει σημασία

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι δεν χρειάζεται κάθε μορφή δραστηριότητας να είναι έντονη για να έχει αξία. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2025 στο British Journal of Sports Medicine, με δεδομένα από 85.394 συμμετέχοντες της UK Biobank, διαπίστωσε ότι τόσο η ελαφριά όσο και η μέτρια έως έντονη σωματική δραστηριότητα συνδέονταν με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης 13 μορφών καρκίνου.

Οι συμμετέχοντες που κατέγραφαν τα υψηλότερα επίπεδα συνολικής σωματικής δραστηριότητας είχαν 26% χαμηλότερο κίνδυνο σε σύγκριση με εκείνους που βρίσκονταν στα χαμηλότερα επίπεδα. Παράλληλα, η μελέτη εξέτασε και τα καθημερινά βήματα, διαπιστώνοντας ότι η αύξησή τους συνδεόταν επίσης με ευνοϊκότερες εκβάσεις.

Τι πρέπει να κρατήσουμε από τα ευρήματα

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι συγκεκριμένες έρευνες είναι παρατηρητικές και βασίζονται σε στατιστικές συσχετίσεις. Δεν αποδεικνύουν ότι τρία λεπτά έντονης δραστηριότητας αρκούν από μόνα τους για να αποτρέψουν την εμφάνιση καρκίνου, ούτε ότι μπορούν να αντικαταστήσουν τις γενικότερες συστάσεις για τη σωματική άσκηση.

Οι ειδικοί εξακολουθούν να συστήνουν τη συστηματική σωματική δραστηριότητα, με τις γενικές οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας να προτείνουν στους ενήλικες τουλάχιστον 150 έως 300 λεπτά μέτριας έντασης αερόβιας δραστηριότητας την εβδομάδα ή 75 έως 150 λεπτά έντονης δραστηριότητας.

Αυτό που αναδεικνύουν οι νεότερες έρευνες είναι ότι δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε την άσκηση ως κάτι που συμβαίνει αποκλειστικά στο γυμναστήριο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από μικρές αλλαγές, να σηκωνόμαστε συχνότερα από την καρέκλα και να αξιοποιούμε τις ευκαιρίες για κίνηση που προκύπτουν μέσα στην ημέρα μας.

Άλλωστε, ακόμη και λίγα λεπτά δραστηριότητας είναι προτιμότερα από το να παραμένουμε ακίνητοι για πολλές ώρες.

Με πληροφορίες από BMC Medicine,Washington PostJAMA Oncology,British Journal of Sports Medicine