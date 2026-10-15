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Η είδηση ότι ο Πάπας Λέων ΙΔ’ νοσεί από αδενοκαρκίνωμα (καρκίνος του πνεύμονα) προκάλεσε ανησυχία, αλλά και πολλά ερωτήματα:

Τι είναι το αδενοκαρκίνωμα;

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Πώς εμφανίζεται σε έναν άνθρωπο που, κατά πάσα πιθανότητα, δεν είναι καπνιστής;

Και πόσο αισιόδοξο μπορεί να είναι το μήνυμα όταν η νόσος εντοπίζεται νωρίς;

Στη συνέντευξη με τον Αντώνη Φουρλή που ακολουθεί, ο Γιώργος Χειλάς, αναπληρωτής καθηγητής Πνευμονολογίας στο ΕΚΠΑ, εξηγεί με απλά λόγια τι είναι το αδενοκαρκίνωμα, μια μορφή μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα, που αντιστοιχεί περίπου στο 40% των περιπτώσεων.

Εξηγεί γιατί το κάπνισμα είναι η συχνότερη αιτία, όχι όμως η μοναδική, και γιατί ο κίνδυνος αυξάνεται με την ηλικία ακόμη και στους μη καπνιστές.

Ο Πάπας Λέων σε στιγμιότυπο στο Βατικανό / REUTERS

Όπως επισημαίνει, με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά, η νόσος φαίνεται να ανιχνεύθηκε σε πρώιμο στάδιο, στο πλαίσιο προγραμματισμένου ελέγχου, και αυτό αλλάζει σημαντικά την πρόγνωση. Παράλληλα, οι σύγχρονες θεραπείες, και ιδίως οι στοχευμένες, έχουν μεταβάλει ριζικά το τοπίο σε σύγκριση με προηγούμενες δεκαετίες.

Πέρα από το συγκεκριμένο περιστατικό, ο καθηγητής στέλνει τρία μηνύματα προς όλους: την ανάγκη για ουσιαστική εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου, την αποχή από το τσιγάρο και – για τους καπνιστές άνω των 50-55 ετών – τον τακτικό έλεγχο με αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης σε συνεννόηση με τον γιατρό τους. Αναφέρεται επίσης στην «ανοχή» που δείχνουν ορισμένοι γονείς απέναντι στο κάπνισμα των παιδιών τους και στο ρόλο της Πολιτείας στην πρόληψη.