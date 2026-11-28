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Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα εκκρίματα 17 βακτηριακών στελεχών του γένους Bacillus προκάλεσαν κυτταρικό θάνατο σε διαφορετικές κυτταρικές σειρές, συμπεριλαμβανομένων τρισδιάστατων σφαιροειδών όγκων.

Η μελέτη αποτελεί προκαταρκτική εργαστηριακή έρευνα και δεν αποδεικνύει την ύπαρξη θεραπείας, καθώς τα αποτελέσματα βασίζονται αποκλειστικά σε κυτταροκαλλιέργειες και μαθηματικά υπολογιστικά μοντέλα.

Οι ερευνητές διερευνούν τη δυνατότητα χρήσης ακίνδυνων βακτηρίων ως φορέων, ωστόσο η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια σε ζωντανούς οργανισμούς παραμένουν προς διερεύνηση σε μελλοντικά στάδια.

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Βακτήρια που απομονώθηκαν από χώμα 25 πάρκων του Μανχάταν παράγουν ουσίες οι οποίες σκότωσαν καρκινικά κύτταρα πνεύμονα σε εργαστηριακές καλλιέργειες, σύμφωνα με μελέτη ερευνητών του Πανεπιστημίου Columbia που δημοσιεύτηκε την 1η Απριλίου 2026 στο περιοδικό BioDesign Research. Πρόκειται για εύρημα σε πρώιμο, εργαστηριακό στάδιο. Δεν αφορά θεραπεία και δεν έχει δοκιμαστεί σε ασθενείς.

Η μελέτη ξαναβγήκε στην επικαιρότητα στα τέλη Νοεμβρίου 2026, μετά το δελτίο Τύπου της 21ης Νοεμβρίου και την αναδημοσίευση από το επιστημονικό site ScienceAlert στις 27 Νοεμβρίου. Πρώτος συγγραφέας είναι ο βιολόγος του καρκίνου Ντρούμπα Ντεμπ, ερευνητής στο Τμήμα Βιοϊατρικής Μηχανικής του Columbia, μαζί με την ομάδα του καθηγητή Ταλ Ντανίνο.

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Τι βρήκαν οι ερευνητές;

Η ομάδα πήρε δείγματα χώματος από 25 δημόσια πάρκα του Μανχάταν και απομόνωσε 17 βακτηριακές καλλιέργειες που αναπτύσσονταν γρήγορα. Η γενετική ανάλυση έδειξε ότι πάνω από το 80% ανήκαν στο γένος Bacillus, μια πολύ κοινή ομάδα βακτηρίων του εδάφους.

Οι ερευνητές δεν δοκίμασαν τα βακτήρια πάνω στα κύτταρα. Δοκίμασαν τις ουσίες που εκκρίνουν στο περιβάλλον τους, αυτό που οι βιολόγοι ονομάζουν εκκρίματα ή δευτερογενείς μεταβολίτες. Όλες οι 17 καλλιέργειες παρήγαγαν ουσίες τοξικές για καρκινικά κύτταρα πνεύμονα, σε πέντε διαφορετικές κυτταρικές σειρές.

Η δραστικότητα διέφερε πολύ. Σε κάποια στελέχη αρκούσε συγκέντρωση 0,1% κατ’ όγκο για να μειωθεί στο μισό η επιβίωση των κυττάρων, σε άλλα χρειαζόταν 43%. Αυτό σημαίνει ότι μερικά στελέχη ήταν εκατοντάδες φορές δραστικότερα από άλλα.

Τι είναι τα σφαιροειδή και γιατί χρησιμοποιήθηκαν;

Τα καρκινικά κύτταρα σε πιάτο καλλιέργειας μεγαλώνουν σε ένα επίπεδο στρώμα. Ένας πραγματικός όγκος είναι τρισδιάστατος, με πυκνό κέντρο στο οποίο φτάνει λίγο οξυγόνο και λίγα φάρμακα. Τα σφαιροειδή είναι μικρές σφαίρες καρκινικών κυττάρων που αναπαράγουν αυτή τη δομή και θεωρούνται πιο απαιτητικό μοντέλο.

Τέσσερα στελέχη μελετήθηκαν περαιτέρω και αποδείχθηκαν τοξικά και σε αυτά τα σφαιροειδή, καθώς και σε ανθρώπινα κύτταρα λυμφώματος και σε κύτταρα καρκίνου παχέος εντέρου ποντικού. Οι συγκεκριμένες ουσίες που προκαλούν τον κυτταρικό θάνατο δεν ταυτοποιήθηκαν.

Μέρος της εργασίας αφορά τη δυνατότητα ενός ακίνδυνου βακτηρίου, του Bacillus subtilis, να εγκατασταθεί στο κέντρο ενός σφαιροειδούς όγκου. Η ιδέα των συγγραφέων είναι ότι ένα τέτοιο βακτήριο θα μπορούσε στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί ως φορέας. Η ομάδα ανέπτυξε και ένα μαθηματικό μοντέλο για να εξετάσει αν η προσέγγιση έχει βάση. Το μοντέλο είναι υπολογιστικό και δεν αποτελεί πείραμα.

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Τι δεν δείχνει η μελέτη;

Δεν δείχνει ότι υπάρχει θεραπεία. Όλα τα αποτελέσματα προέρχονται από καλλιέργειες κυττάρων και από υπολογιστική προσομοίωση. Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι η ασφάλεια σε ζωντανό οργανισμό, η επιλεκτικότητα προς τον όγκο και η αποτελεσματικότητα παραμένουν να αποδειχθούν.

Οι ίδιοι σημειώνουν και ένα εμπόδιο που προέκυψε στο εργαστήριο: τα πιο τοξικά στελέχη εμπόδιζαν τα σφαιροειδή να σχηματιστούν, κάτι που δυσκολεύει τη μελέτη τους ως φορέων. Γι’ αυτό στα πειράματα εγκατάστασης χρησιμοποιήθηκε το μη τοξικό Bacillus subtilis.

Το Bacillus είναι γένος που περιλαμβάνει και παθογόνα για τον άνθρωπο. Κανένα από τα βακτήρια της μελέτης δεν προορίζεται για χρήση σε ασθενείς στη μορφή με την οποία απομονώθηκε. Η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ (NIH).

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Το επόμενο βήμα που περιγράφουν οι ερευνητές είναι η ταυτοποίηση των ουσιών που ευθύνονται για τη δράση και, στη συνέχεια, δοκιμές σε ζωντανούς οργανισμούς.

Πηγές

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