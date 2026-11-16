Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Επιστήμονες στην Κίνα ανέπτυξαν μια ηλεκτρική χτένα, ονόματι Detangle, η οποία χρησιμοποιεί ηλεκτρικούς παλμούς και θεραπευτικά μόρια για την αντιμετώπιση της ανδρογενετικής αλωπεκίας.

Η συσκευή διαθέτει δόντια διαφορετικού μήκους που δημιουργούν ισχυρά ηλεκτρικά πεδία, διευκολύνοντας τη διείσδυση των μορίων στα κύτταρα των τριχοθυλακίων.

Σε δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε ποντίκια, η χρήση της χτένας οδήγησε στην επανέκφυση τριχώματος σε ποσοστό 97,85% μέσα σε διάστημα είκοσι οκτώ ημερών.

Τα αποτελέσματα της μεθόδου ξεπέρασαν σε αποτελεσματικότητα τη χρήση γνωστών φαρμακευτικών σκευασμάτων κατά της τριχόπτωσης κατά τη διάρκεια του πειράματος.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν έχει δοκιμαστεί ακόμα σε ανθρώπους και απαιτούνται κλινικές μελέτες για την επιβεβαίωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητάς της.

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Η χτένα ίσως είναι το τελευταίο πράγμα που σκέφτεται κανείς όταν τα μαλλιά του αραιώνουν. Μια ομάδα επιστημόνων στην Κίνα όμως την έκανε κεντρικό όπλο της μάχης κατά της φαλάκρας. Η συσκευή τους μοιάζει με κανονική χτένα, αλλά τα δόντια της κρύβουν ηλεκτρόδια.

Η πρώτη δοκιμή έγινε σε ποντίκια και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά, όπως γράφει το ScienceAlert. Στο τέλος του πειράματος, τα ζώα είχαν ξαναβγάλει τρίχωμα σχεδόν σε ολόκληρη την περιοχή που είχε ξυριστεί.

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Από το «Μαλλιά κουβάρια» στο εργαστήριο

Η συσκευή λέγεται Detangle. Το όνομα της εμπνεύστηκε από την ταινία κινουμένων σχεδίων «Tangled», γνωστή στην Ελλάδα ως «Μαλλιά κουβάρια», με τη θρυλική κατάξανθη πριγκίπισσα με τα ατελείωτα μαλλιά, όπως εξηγούν οι ερευνητές στο

Έχει σχεδιαστεί για την ανδρογενετική αλωπεκία, τη συνηθισμένη «κληρονομική» τριχόπτωση που αραιώνει τα μαλλιά στην κορυφή και στους κροτάφους. Υπολογίζεται ότι αφορά πάνω από ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Πώς δουλεύει: ρεύμα και «καύσιμο» για τις ρίζες

Τα δόντια της χτένας έχουν διαφορετικό μήκος και εναλλάσσονται μεταξύ τους. Έτσι δημιουργούν ήπιους ηλεκτρικούς παλμούς που φτάνουν πιο βαθιά στο δέρμα. Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτός ο σχεδιασμός κάνει το πεδίο περίπου 2,6 φορές ισχυρότερο από ό,τι αν τα δόντια ήταν όλα ίδια, όπως σημειώνει

Μερικά δόντια έχουν και μικρά «δοχεία» με θεραπευτικά μόρια. Το ηλεκτρικό πεδίο ανοίγει τον δρόμο ώστε αυτά τα μόρια να μπουν μέσα στα κύτταρα των τριχοθυλακίων, εκεί από όπου φυτρώνει κάθε τρίχα. Το ένα μόριο βοηθά να φτιαχτούν νέα αιμοφόρα αγγεία γύρω από τα θυλάκια, ώστε να τρέφονται καλύτερα. Το άλλο «κλείνει» ένα γονίδιο που συνδέεται με τη δράση των ανδρικών ορμονών στα θυλάκια των μαλλιών.

Τα νούμερα που εντυπωσίασαν

Οι ερευνητές έπροκαλέσαν τριχόπτωση σε αρσενικά ποντίκια με τεστοστερόνη και ξύρισαν μια περιοχή στην πλάτη τους. Στη συνέχεια πέρασαν τη χτένα μία φορά κάθε τρεις μέρες, για 28 μέρες. Στο τέλος, τα ποντίκια είχαν ξαναβγάλει τρίχωμα στο 97,85% της ξυρισμένης περιοχής.

Η σύγκριση με τα φάρμακα έχει ενδιαφέρον. Τα ποντίκια που πήραν μινοξιδίλη απέκτησαν ξανά περίπου το 70% του τριχώματος, και αυτά με φιναστερίδη περίπου το 50%. Μόνο με το ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς τα θεραπευτικά μόρια, η ανάπτυξη έφτασε περίπου το 40%. Στα ποντίκια που δεν έλαβαν καμία θεραπεία, ξαναβγήκε μόλις περίπου το 1%.

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Μην πετάτε ακόμα τα φάρμακα

Πριν τρέξει κανείς να ψάξει ηλεκτρικές χτένες, υπάρχει ένα μεγάλο «αλλά». Η Detangle έχει δοκιμαστεί μόνο σε ποντίκια, στα οποία η τριχόπτωση προκλήθηκε τεχνητά. Το ανθρώπινο κεφάλι δεν έχει δοκιμάσει ακόμα τα «ηλεκτρικά» δόντια της, όπως σημειώνει και το

Και ό,τι δουλεύει στα ποντίκια δεν δουλεύει πάντα και στους ανθρώπους. Θα χρειαστούν κλινικές μελέτες ώστε να αποδειχθεί ότι η μέθοδος είναι ασφαλής και αποτελεσματική. Αν όμως τα αποτελέσματα επιβεβαιωθούν, η ταπεινή χτένα ίσως γίνει κάποτε το πιο απρόσμενο όπλο κατά της φαλάκρας.

Πηγές

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