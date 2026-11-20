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Συγκεκριμένα, το ήπαρ μεταβολίζει τη φρουκτόζη παράγοντας λιπίδια, τα οποία στη συνέχεια χρησιμοποιούνται από τα καρκινικά κύτταρα για την κατασκευή των κυτταρικών τους μεμβρανών.

Η επιστημονική κοινότητα διευκρινίζει ότι τα ευρήματα αυτά αφορούν πειραματικά μοντέλα και δεν αποδεικνύουν ότι η κατανάλωση ζάχαρης προκαλεί άμεσα καρκίνο στους ανθρώπους.

Οι ειδικοί συνιστούν τον περιορισμό των επεξεργασμένων τροφίμων με πρόσθετα σάκχαρα, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε διατροφική αλλαγή για ασθενείς πρέπει να γίνεται αποκλειστικά υπό ιατρική καθοδήγηση.

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Μπορεί μια ουσία που υπάρχει καθημερινά στο τραπέζι μας να διευκολύνει την ανάπτυξη καρκινικών όγκων; Και μάλιστα χωρίς να προκαλεί απαραίτητα αύξηση του σωματικού βάρους ή εμφανείς μεταβολικές διαταραχές;

Μια σημαντική επιστημονική έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο διεθνούς κύρους περιοδικό Nature, φέρνει στο προσκήνιο τη φρουκτόζη, ένα σάκχαρο που συναντάμε τόσο στη φύση όσο και σε πλήθος βιομηχανικά παρασκευασμένων τροφίμων.

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Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Πανεπιστημίου Washington στο Σεντ Λούις και δημοσιεύθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2024. Τα αποτελέσματά της παρουσιάστηκαν στη συνέχεια και από το αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου, το οποίο ανέλυσε τη σημασία της ανακάλυψης.

Το εντυπωσιακό είναι ότι οι επιστήμονες δεν διαπίστωσαν απλώς μια σχέση μεταξύ φρουκτόζης και ανάπτυξης όγκων. Ανακάλυψαν έναν βιολογικό μηχανισμό που εξηγεί πώς το συγκεκριμένο σάκχαρο μπορεί να συμβάλλει έμμεσα στον πολλαπλασιασμό ορισμένων καρκινικών κυττάρων.

Το ήπαρ λειτουργεί ως ενδιάμεσος τροφοδότης

Οι ερευνητές μελέτησαν πειραματικά μοντέλα μελανώματος, καρκίνου του μαστού και καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.

Παρατήρησαν ότι η αυξημένη χορήγηση φρουκτόζης επιτάχυνε την ανάπτυξη των όγκων, ακόμη και όταν δεν καταγραφόταν αύξηση βάρους ή αντίσταση στην ινσουλίνη.

Αρχικά πίστευαν ότι τα καρκινικά κύτταρα χρησιμοποιούσαν απευθείας τη φρουκτόζη ως ενεργειακό καύσιμο.

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Όμως η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική.

Τα κύτταρα των όγκων που εξετάστηκαν δεν διέθεταν σε επαρκή βαθμό το ένζυμο που απαιτείται για τον αποτελεσματικό μεταβολισμό της φρουκτόζης.

Αντίθετα, το ήπαρ μπορούσε να τη μεταβολίσει, παράγοντας συγκεκριμένα λιπίδια, μεταξύ των οποίων οι λυσοφωσφατιδυλοχολίνες.

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Οι ουσίες αυτές μεταφέρονταν μέσω της κυκλοφορίας του αίματος στους όγκους, όπου αξιοποιούνταν για την κατασκευή νέων κυτταρικών μεμβρανών.

Με απλά λόγια, το ήπαρ μετέτρεπε ένα συστατικό της διατροφής σε δομικά υλικά που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα καρκινικά κύτταρα για να πολλαπλασιαστούν.

Η εντυπωσιακή αύξηση συγκεκριμένων λιπιδίων

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Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα αποτελέσματα ήταν ότι η χορήγηση σιροπιού καλαμποκιού υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη αύξησε ορισμένες κατηγορίες αυτών των λιπιδίων στο αίμα των πειραματόζωων περισσότερο από επτά φορές.

Οι επιστήμονες προχώρησαν ακόμη περισσότερο.

Χορηγώντας συγκεκριμένα λιπίδια σε ποντίκια, διαπίστωσαν ότι μπορούσαν να ενισχύσουν την ανάπτυξη των όγκων.

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Αντίστροφα, όταν παρεμπόδισαν φαρμακολογικά τον μεταβολισμό της φρουκτόζης, περιορίστηκε η παραγωγή των συγκεκριμένων λιπιδίων και ανακόπηκε η πρόσθετη ανάπτυξη των όγκων που σχετιζόταν με τη φρουκτόζη.

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Η ανακάλυψη δημιουργεί ενδιαφέρουσες προοπτικές για την έρευνα νέων αντικαρκινικών παρεμβάσεων. Δεν αποτελεί, ωστόσο, απόδειξη ότι υπάρχει ήδη αποτελεσματική θεραπεία μέσω του αποκλεισμού της φρουκτόζης.

Ποια τρόφιμα περιέχουν πρόσθετη φρουκτόζη

Η φρουκτόζη είναι ένα φυσικό σάκχαρο που υπάρχει στα φρούτα και στο μέλι. Περιλαμβάνεται επίσης στη συνηθισμένη επιτραπέζια ζάχαρη, η οποία αποτελείται από γλυκόζη και φρουκτόζη.

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Στη βιομηχανία τροφίμων χρησιμοποιούνται διάφορα γλυκαντικά σιρόπια, μεταξύ των οποίων και το σιρόπι καλαμποκιού υψηλής περιεκτικότητας σε φρουκτόζη.

Ανάλογα με τη σύνθεσή τους, τέτοια γλυκαντικά μπορεί να βρίσκονται σε αναψυκτικά, ενεργειακά ποτά, συσκευασμένα γλυκίσματα, μπισκότα, κέικ, επιδόρπια, γλυκά δημητριακά πρωινού, αλλά ακόμη και σε ορισμένες έτοιμες σάλτσες.

Δεν περιέχουν, βεβαίως, όλα τα προϊόντα αυτών των κατηγοριών το ίδιο γλυκαντικό. Η ετικέτα των συστατικών είναι απαραίτητη για να γνωρίζει ο καταναλωτής τι αγοράζει.

Σημαντική είναι και η διάκριση μεταξύ της φυσικής φρουκτόζης των ολόκληρων φρούτων και της μεγάλης ποσότητας πρόσθετων σακχάρων που μπορεί να περιέχει ένα επεξεργασμένο προϊόν.

Τα ολόκληρα φρούτα προσφέρουν φυτικές ίνες, βιταμίνες και άλλα ευεργετικά συστατικά. Η συγκεκριμένη μελέτη δεν τεκμηριώνει ότι πρέπει να αποφεύγονται.

Τι λέει το αμερικανικό Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου

Το National Cancer Institute των ΗΠΑ επανήλθε στο θέμα στις 14 Ιανουαρίου 2025, παρουσιάζοντας αναλυτικά τον μηχανισμό που ανακάλυψαν οι ερευνητές.

Το Ινστιτούτο υπογράμμισε τη σημασία της έμμεσης τροφοδότησης των όγκων μέσω των λιπιδίων που παράγει το ήπαρ.

Παράλληλα, όμως, επισημαίνει σε ξεχωριστή ενημέρωσή του ότι δεν έχει αποδειχθεί πως η κατανάλωση ζάχαρης επιδεινώνει από μόνη της τον καρκίνο στους ανθρώπους ή ότι η πλήρης διακοπή της μπορεί να συρρικνώσει έναν όγκο.

Αυτή η διάκριση είναι καθοριστική.

Άλλο είναι να παρατηρείται ένας βιολογικός μηχανισμός σε πειραματόζωα και άλλο να αποδεικνύεται ότι ο ίδιος μηχανισμός επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο την πορεία της νόσου σε ανθρώπους.

Νεότερες έρευνες για τα επεξεργασμένα τρόφιμα

Το επιστημονικό ενδιαφέρον δεν περιορίζεται στη φρουκτόζη.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο του 2026 στο British Medical Journal εξέτασε τη σχέση μεταξύ πρόσληψης συντηρητικών τροφίμων και εμφάνισης καρκίνου.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν μεγάλο πληθυσμό ενηλίκων και εξέτασαν 17 διαφορετικά συντηρητικά.

Κατά την περίοδο παρακολούθησης καταγράφηκαν 4.226 διαγνώσεις καρκίνου. Η μελέτη εντόπισε συσχετίσεις μεταξύ υψηλότερης πρόσληψης ορισμένων συντηρητικών και αυξημένου κινδύνου εμφάνισης της νόσου.

Οι ίδιοι οι επιστήμονες διευκρίνισαν ότι πρόκειται για παρατηρησιακά ευρήματα, τα οποία δεν αποδεικνύουν από μόνα τους σχέση αιτίας και αποτελέσματος.

Τα αποτελέσματα, ωστόσο, ενισχύουν τη συζήτηση για τη διατροφική ασφάλεια, τη διαφάνεια των ετικετών και την ανάγκη περαιτέρω αξιολόγησης των πρόσθετων ουσιών.

Το γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Αξιολόγησης Κινδύνων επισήμανε, πάντως, τον Μάρτιο του 2026 σημαντικούς μεθοδολογικούς περιορισμούς της συγκεκριμένης έρευνας. Κατά συνέπεια, τα ευρήματά της δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως απόδειξη ότι τα εξεταζόμενα συντηρητικά προκαλούν καρκίνο.

Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτές

Η επιστημονική γνώση δεν δικαιολογεί πανικό ούτε την αυθαίρετη κατάργηση ολόκληρων κατηγοριών τροφίμων.

Υποστηρίζει, όμως, τον περιορισμό της υπερβολικής κατανάλωσης πρόσθετων σακχάρων, ιδιαίτερα μέσω αναψυκτικών και άλλων ζαχαρούχων ποτών.

Παράλληλα, η αντικατάσταση πολλών υπερεπεξεργασμένων προϊόντων με λαχανικά, φρούτα, όσπρια, προϊόντα ολικής άλεσης και άλλα τρόφιμα υψηλής θρεπτικής αξίας αποτελεί μια τεκμηριωμένη επιλογή για τη συνολική υγεία.

Για τους ασθενείς που ήδη αντιμετωπίζουν καρκίνο, οι διατροφικές αλλαγές πρέπει να σχεδιάζονται σε συνεργασία με την ιατρική τους ομάδα. Ο αυστηρός αποκλεισμός υδατανθράκων ή σακχάρων χωρίς ιατρική καθοδήγηση μπορεί να επιδεινώσει προβλήματα θρέψης.

Το μεγάλο ερώτημα που μένει αναπάντητο

Η ανακάλυψη του Πανεπιστημίου Washington αναδεικνύει κάτι ιδιαίτερα σημαντικό: η σχέση διατροφής και καρκίνου είναι πολύ πιο σύνθετη από την απλή κατανάλωση θερμίδων ή ζάχαρης.

Οι όγκοι αλληλεπιδρούν με ολόκληρο τον οργανισμό και μπορούν να αξιοποιούν ουσίες που παράγονται από άλλα όργανα.

Αυτό ακριβώς προσπαθούν να κατανοήσουν οι επιστήμονες, αναζητώντας νέους τρόπους παρέμβασης στον μεταβολισμό των καρκινικών κυττάρων.

Το μήνυμα προς τους καταναλωτές είναι σαφές: λιγότερη πρόσθετη ζάχαρη και καλύτερη ποιότητα διατροφής, χωρίς υπερβολές και ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς.

Και το μήνυμα προς την επιστημονική κοινότητα εξίσου σημαντικό: η μελέτη του μεταβολισμού μπορεί να αποκαλύψει νέους στόχους για την αντιμετώπιση του καρκίνου.

Πρωτογενείς επιστημονικές πηγές

Nature – 4 Δεκεμβρίου 2024

National Cancer Institute – 14 Ιανουαρίου 2025

British Medical Journal – 7 Ιανουαρίου 2026

Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Αξιολόγησης Κινδύνων – 17 Μαρτίου 2026