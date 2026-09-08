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Οι διασώστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ζωντανούς επιβαίνοντες από τα συντρίμμια των οχημάτων κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω της φωτιάς.

Η αρμόδια επιτροπή NTSB ανέκτησε τα μαύρα κουτιά του αεροσκάφους προκειμένου να αναλύσει τα αίτια της μοιραίας εκτροπής.

Οι ερευνητές εξετάζουν την απουσία ειδικού συστήματος ασφαλείας στο αεροδρόμιο που θα μπορούσε να είχε επιβραδύνει την πορεία του αεροσκάφους.

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«Είναι ζωντανός!» φώναζαν μέσα από τα συντρίμμια των οχημάτων που χτυπήθηκαν από το αεροπλάνο της Amazon, οι διασώστες που κατάφεραν να εντοπίσουν έναν άνθρωπο που είχε εγκλωβιστεί.

Η δραματική στιγμή καταγράφηκε λίγο μετά τη συντριβή του εμπορευματικού αεροπλάνου Boeing 767 στο Μαϊάμι, το οποίο βγήκε από τον διάδρομο προσγείωσης, πέρασε εκτός του αεροδρομίου και έπεσε πάνω σε δύο οχήματα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον πέντε άνθρωποι και να τραυματιστούν οι δύο πιλότοι.

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BREAKING 🚨#Miami



My goodness. A person trapped in their vehicle but live after seemingly getting hit by the Amazon plane today pic.twitter.com/DkYaviC36z — OC Scanner 🇺🇸 🇺🇸 (@OC_Scanner) September 6, 2026

Η στιγμή της διάσωσης

Την ώρα της διάσωσης, ένας αστυνομικός πλησίασε το όχημα και έσκυψε για να διαπιστώσει αν υπήρχε κάποιος μέσα. Λίγο αργότερα κατάλαβε ότι υπήρχε άνθρωπος εγκλωβισμένος στο εσωτερικό. Και ήταν ζωντανός.

«Έχουμε έναν για εσάς! Είναι ζωντανός!», φώναξε ο αστυνομικός στους διασώστες, οι οποίοι έσπευσαν να απεγκλωβίσουν τον άνθρωπο.

Η επιχείρηση έγινε ενώ στο σημείο επικρατούσαν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Το αεροπλάνο είχε πάρει φωτιά, ενώ υπήρχαν καύσιμα διάσπαρτα στο έδαφος.

Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από το Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο με προορισμό το Μαϊάμι και σύμφωνα με την επικεφαλής της NTSB Τζένιφερ Χόμεντι, ήταν η τρίτη πτήση του Boeing 767 μέσα στην ίδια ημέρα.

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Κατά την προσγείωση, το αεροσκάφος βγήκε εκτός διαδρόμου και συνέχισε την πορεία του για περίπου 400 μέτρα, πριν χτυπήσει τα οχήματα.

Το πρώτο ήταν ένα Ford van του 2012, στο οποίο βρίσκονταν επτά εργαζόμενοι εταιρείας που είχε αναλάβει τον καθαρισμό αεροσκαφών.

Στη συνέχεια, το Boeing χτύπησε ακόμη ένα αυτοκίνητο. Δεν έχει γίνει γνωστό πόσοι άνθρωποι επέβαιναν σε αυτό.

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Οι πέντε άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους βρίσκονταν στα οχήματα. Τα στοιχεία τους δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί. Σε άλλο σημείο των επικοινωνιών, οι διασώστες αναφέρουν ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες και χρησιμοποιούν τους καθιερωμένους χρωματικούς κωδικούς για να αξιολογήσουν την κατάστασή τους.

Ένας άνθρωπος χαρακτηρίστηκε «πράσινος», δηλαδή με ελαφρύτερα τραύματα, ενώ οι διασώστες χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν ακόμη ένα άτομο που είχε παγιδευτεί κάτω από όχημα.

Υπό έρευνα η απουσία του ειδικού συστήματος ασφαλείας EMAS στο αεροδρόμιο. Την ίδια ώρα, οι ερευνητές αναζητούν απαντήσεις στο γιατί το Boeing δεν κατάφερε να σταματήσει στον διάδρομο.

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Ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται είναι το γεγονός ότι το αεροδρόμιο δεν διαθέτει Engineered Materials Arresting System (EMAS). Πρόκειται για ένα ειδικό σύστημα ασφαλείας που έχει εγκατασταθεί σε περισσότερα από 120 αεροδρόμια στις ΗΠΑ.

Στο τέλος του διαδρόμου τοποθετούνται ειδικά υλικά, σχεδιασμένα να συνθλίβονται κάτω από το βάρος ενός αεροσκάφους που έχει βγει εκτός διαδρόμου και να συμβάλουν στην ακινητοποίησή του.

Τα μαύρα κουτιά του αεροπλάνου

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Η NTSB έχει κινητοποιήσει 32 ερευνητές, οι οποίοι εξετάζουν όλα τα δεδομένα της μοιραίας πτήσης. Τα «μαύρα κουτιά» του αεροπλάνου έχουν ανακτηθεί και μεταφερθεί στα κεντρικά εργαστήρια για ανάλυση.

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Οι ειδικοί θα εξετάσουν, μεταξύ άλλων, τα δεδομένα της πτήσης, τις επικοινωνίες του πιλοτηρίου και την πορεία του αεροσκάφους κατά την προσέγγιση.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες στο σημείο της τραγωδίας για την ανάκτηση των θυμάτων, την απομάκρυνση των καυσίμων και των συντριμμιών.

Το μεγάλο ερώτημα που καλούνται τώρα να απαντήσουν οι ερευνητές είναι γιατί το Boeing 767 βγήκε από τον διάδρομο και δεν κατάφερε να σταματήσει πριν πέσει πάνω στα οχήματα.

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