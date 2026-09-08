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Τα δύο μαύρα κουτιά του εμπορευματικού αεροσκάφους που συνετρίβη στο διεθνές αεροδρόμιο του Μαϊάμι εντόπισαν οι αμερικανικές Αρχές, δίνοντας στους ερευνητές ένα κρίσιμο εργαλείο για να διαπιστώσουν τι προκάλεσε την πολύνεκρη τραγωδία.

Το Boeing 767-300, το οποίο είχε μισθώσει η Amazon και εκτελούσε πτήση μέσω της εξειδικευμένης εταιρείας 21 Air, συνετρίβη κατά την προσγείωσή του, βγήκε από τον διάδρομο και κατέληξε σε οχήματα που βρίσκονταν στην περιοχή. Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι, ενώ ακόμη πέντε τραυματίστηκαν.

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Σύμφωνα με την επικεφαλής της αμερικανικής Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), Τζένιφερ Χόμεντι, οι ερευνητές κατάφεραν να ανακτήσουν τόσο τον καταγραφέα δεδομένων πτήσης όσο και τον καταγραφέα συνομιλιών του πιλοτηρίου. Τα στοιχεία τους αναμένεται να εξεταστούν προσεκτικά, καθώς μπορούν να αποκαλύψουν κρίσιμες πληροφορίες για τις τελευταίες στιγμές πριν από τη συντριβή.

«Θέλουμε να επιβεβαιώσουμε τα δεδομένα αυτά εξετάζοντας τον καταγραφέα», ανέφερε η Χόμεντι, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την ταχύτητα του αεροσκάφους τη στιγμή της προσγείωσης. Όπως εξήγησε, οι ερευνητές διαθέτουν ήδη στοιχεία από διαφορετικές πηγές, όμως χρειάζεται να τα διασταυρώσουν με τα δεδομένα των μαύρων κουτιών.

Η εικόνα στο σημείο του δυστυχήματος ήταν ιδιαίτερα δραματική. Το αεροσκάφος βγήκε περίπου 400 μέτρα εκτός του διαδρόμου προσγείωσης, παρασύροντας αρχικά ένα βαν στο οποίο επέβαιναν εργαζόμενοι εταιρείας καθαρισμού και στη συνέχεια ένα SUV. Η σύγκρουση προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, με την επικεφαλής της NTSB να κάνει λόγο για «απόλυτη καταστροφή» και «συντρίμμια παντού».

Οι πυροσβέστες χρειάστηκε επίσης να επέμβουν για να απεγκλωβίσουν τον κυβερνήτη και τον συγκυβερνήτη, οι οποίοι είχαν παγιδευτεί στο πιλοτήριο. Οι κινητήρες του αεροσκάφους είχαν τυλιχθεί στις φλόγες μετά τη συντριβή.

🚨 Update: Deadly Cargo Plane Crash at Miami International Airport



At least five people have died and five others were injured after an Amazon Prime Air cargo aircraft overran the runway at Miami International Airport on Sunday afternoon, striking multiple vehicles and bursting… pic.twitter.com/6XLpT6mVaP — FL360aero (@fl360aero) September 7, 2026

Παράλληλα με την ανάλυση των καταγραφέων, οι ερευνητές θα λάβουν καταθέσεις από το πλήρωμα του μοιραίου αεροσκάφους, αλλά και από πληρώματα δύο άλλων αεροσκαφών που βρίσκονταν σε κοντινή απόσταση όταν σημειώθηκε το δυστύχημα. Στόχος είναι να ανασυντεθεί λεπτό προς λεπτό η πορεία της πτήσης και να εντοπιστούν τυχόν προβλήματα ή αστοχίες που προηγήθηκαν της συντριβής.

Η τραγωδία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου του Μαϊάμι. Τη Δευτέρα καταγράφηκαν σχεδόν 90 ακυρώσεις πτήσεων προς και από το αεροδρόμιο, καθώς και περίπου 400 καθυστερήσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της FlightAware.

Οι έρευνες της NTSB συνεχίζονται, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία πριν καταλήξουν στα αίτια της συντριβής. Όπως υπογράμμισε η Χόμεντι, βασικός στόχος της έρευνας είναι να εντοπιστούν οι παράγοντες που οδήγησαν στην τραγωδία και να διατυπωθούν συστάσεις ώστε να αποτραπεί η επανάληψη ενός αντίστοιχου δυστυχήματος.