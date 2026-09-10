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Ανησυχητικά είναι τα ποσοστά του ακροδεξιού AfD στη Γερμανία καθώς μετά την νίκη στην Σαξονία φαίνεται ότι ενισχύει τη δυναμική της στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, ενόψη των τοπικών εκλογών στις 20 Σεπτεμβρίου, φθάνοντας έως και το 38% στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, σε ένα από τα παραδοσιακά προπύργια του SPD.

Την ίδια ώρα, το CDU καταγράφει μονοψήφια ποσοστά, ενώ το αποτέλεσμα των εκλογών ενδέχεται να αυξήσει περαιτέρω την πίεση στον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

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Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Insa για λογαριασμό της εφημερίδας BILD, η AfD συγκεντρώνει ποσοστό 36%, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ στις εκλογές του 2021 είχε λάβει 16,7%. Το SPD ακολουθεί με 33% (+4 από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά -6,6 από το 2021), ενώ το CDU περιορίζεται στο 7% (-3 από την τελευταία μέτρηση και -6,3 από το 2021). Η Αριστερά παραμένει στο 11% (+2,7 από το 2021) και οι Πράσινοι στο όριο του 5% (-1,3).

Σε άλλη δημοσκόπηση, του Ινστιτούτου Infratest-dimap για λογαριασμό του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, η AfD φθάνει στο 38% (+3 από την προηγούμενη μέτρηση), με το SPD στο 33% (+1) και το CDU στο 7% (-1). Στην ίδια έρευνα, το 55% δηλώνει πάντως ότι επιθυμεί για το κρατίδιο κυβέρνηση υπό το SPD και το 32% έναν συνασπισμό υπό την AfD. Τη σημερινή μάλιστα πρωθυπουργό Μανουέλα Σβέσιγκ (SPD) θα επέλεγε το 59% των ψηφοφόρων, εάν μπορούσε να επιλέξει απευθείας τον υποψήφιο.

Το εκλογικό αποτέλεσμα στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση στον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος υφίσταται ήδη έντονη κριτική μετά την ήττα στις εκλογές της περασμένης Κυριακής στην Σαξονία-‘Ανχαλτ. Ο αντιπρόεδρος μάλιστα του CDU στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία Τίνο Σόμαν έχει ζητήσει ήδη την παραίτηση του καγκελάριου.