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Ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο και αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράνομη οπλοφορία.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι το θύμα δέχθηκε πολλαπλά πλήγματα από μαχαίρι στον θώρακα, στη ράχη και στον τράχηλο.

Αρχικά ο 27χρονος προσπάθησε να παραπλανήσει τις αρχές, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι δέχθηκαν επίθεση από αγνώστους στον ποδηλατόδρομο.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν τα κινητά τηλέφωνα και το περιβάλλον του ζευγαριού για να διαπιστώσουν τη φύση της σχέσης τους και τα ακριβή αίτια του εγκλήματος.

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Τα κίνητρα πίσω από την δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης αναζητουν οι αρχές στην Ηγουμενίτσα στα κινητά τηλέφωνα και στο περιβάλλον της ενώ δεν φαίνεται να πείθονται από την εκδοχή του 27χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη περί οικονομικής διαφοράς, ειδικότερα αφού από την πρώτη στιγμή προσπάθησε να τους αποπροσανατολίσει παρουσιάζοντας τον ίδιο ως θύμα.

Στο μεταξύ, από την αρχική έρευνα προέκυψε ότι η 25χρονη ζούσε στην Ηγουμενίτσα τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο, καθώς πριν από περίπου 12 μήνες είχε εκδώσει από την περιοχή τη νέα ταυτότητά της. Την παραμονή της στην πόλη επιβεβαίωσε και ο εργοδότης της, ο οποίος ανέφερε ότι η Πηνελόπη σχεδίαζε να φύγει από την Ηγουμενίτσα και να επιστρέψει στην Αθήνα.

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Παράλληλα, οι αστυνομικοί προσπαθούν να διαπιστώσουν πότε ακριβώς σταμάτησε η σχέση της με τον 27χρονο, καθώς και αν οι δυο τους εξακολουθούσαν να έχουν επικοινωνία.

Τι λέει ο ιατροδικαστής

Η 25χρονη έφερε, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι στον θώρακα και τη ράχη, δύο βαθιά τραύματα στον τράχηλο και ακόμη ένα τραύμα στο πόδι.

Τραυματισμένος νοσηλεύεται και ο 27χρονος στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου παραμένει φρουρούμενος μετά τον αυτοτραυματισμό του. Φέρει πολλαπλά τραύματα στο αριστερό τμήμα του θώρακα, με ένα από αυτά να έχει πλήξει τον πνεύμονα.

Σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων ενώ μόλις το επιτρέψουν οι ιατροί θα προσαχθεί ενώπιον του εισαγγλέα.

Τι υποστηρίζει

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Ο 27χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι η 25χρονη τού χρωστούσε 2.000 ευρώ και πως συναντήθηκαν προκειμένου να διευθετήσουν την οικονομική τους διαφορά. «Μου χρωστούσε 2.000 ευρώ. Βρεθήκαμε για να τα βρούμε και να λήξει η διαφορά. Μαλώσαμε και θόλωσα», φέρεται να είπε, υποστηρίζοντας επίσης ότι είχε χωρίσει με την Πηνελόπη περίπου έναν μήνα πριν.

Τον ισχυρισμό για τον χωρισμό επιβεβαίωσε και η μητέρα της 25χρονης.

Λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία, ο 27χρονος είχε επικοινωνήσει με την Άμεση Δράση, υποστηρίζοντας ότι είχε πέσει θύμα επίθεσης μαζί με την Πηνελόπη. «Ήμουν στον ποδηλατόδρομο με τη φίλη μου. Μας επιτέθηκαν τέσσερα άτομα. Είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους», ανέφερε στους αστυνομικούς.

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Την ίδια ώρα, οι Αρχές είχαν ήδη ενημερωθεί από πολίτη για την 25χρονη, η οποία είχε βρεθεί αιμόφυρτη από περαστικούς σε κιόσκι, έξω από την Ηγουμενίτσα. Ο 27χρονος εντοπίστηκε λίγα μέτρα πιο μακριά, έπειτα από τις αναζητήσεις των αστυνομικών.

Ομολογία

Περίπου τρεις ώρες μετά τον εντοπισμό του και αφού εξετάστηκε από τους αστυνομικούς, ο 27χρονος παραδέχθηκε προφορικά ότι ήταν εκείνος που επιτέθηκε στην 25χρονη, αποδίδοντας την πράξη του στην οικονομική διαφορά που, όπως υποστήριξε, είχαν.

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Κατά την έρευνα προέκυψε ότι είχε χτυπήσει επανειλημμένα την Πηνελόπη με έναν σουγιά και στη συνέχεια είχε χρησιμοποιήσει το ίδιο όπλο για να αυτοτραυματιστεί.

Μετά το έγκλημα, είχε πετάξει τον σουγιά σε κοντινό σημείο. Το φονικό όπλο εντοπίστηκε το επόμενο πρωί, έπειτα από υπόδειξη του 27χρονου.

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