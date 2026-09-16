Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Καλαμάτας προτείνει την παραπομπή σε δίκη πέντε προσωρινά κρατουμένων για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ «Άμμος» στη Φοινικούντα.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει πράξεις ανθρωποκτονίας από πρόθεση, συνέργειας και ηθικής αυτουργίας, βασιζόμενο σε εκτεταμένο ανακριτικό υλικό και ιατροδικαστικά ευρήματα.

Η εισαγγελική πρόταση περιλαμβάνει επίσης τις επιθέσεις που είχαν προηγηθεί κατά του ιδιοκτήτη, αναλύοντας τις επικοινωνίες και τις κινήσεις των εμπλεκομένων.

Αντίθετα, η Εισαγγελέας προτείνει να μην ασκηθεί κατηγορία για υπόθαλψη εγκληματία σε βάρος δύο ακόμη προσώπων που περιλαμβάνονταν αρχικά στη δικογραφία.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Την παραπομπή σε δίκη των πέντε προσωρινά κρατούμενων για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ «Άμμος» στη Φοινικούντα προτείνει προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Καλαμάτας, με πρόταση που ξεπερνά τις 80 σελίδες, στην οποία αποτυπώνεται το σύνολο της πολύμηνης και ενδελεχούς ανακριτικής έρευνας. Παράλληλα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΕΡΤnews, προτείνει να μη ασκηθεί κατηγορία σε βάρος δύο ακόμη προσώπων που είχαν εμπλακεί στη δικογραφία για υπόθαλψη εγκληματία.

Στην εισαγγελική πρόταση εκτός από τη διπλή δολοφονία που σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2025 περιλαμβάνονατι και οι επιθέσεις που φέρεται να είχαν προηγηθεί σε βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, οι κινήσεις των εμπλεκομένων πριν και μετά το έγκλημα, οι μεταξύ τους επικοινωνίες, βιντεοληπτικό υλικό, δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, καταθέσεις μαρτύρων και κατηγορουμένων, καθώς και τα ιατροδικαστικά και βαλλιστικά ευρήματα.

Advertisement

Advertisement

Τι προτείνει η Εισαγγελέας για του πέντε προσωρινά κρατούμενους

Η Εισαγγελέας σύμφωνα με ζητεί να παραπεμφθεί ενώπιον του αρμόδιου Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ο νεαρός κατηγορούμενος, στον οποίο αποδίδεται, μεταξύ άλλων η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση για τον ιδιοκτήτη κάμπινγκ και τον επιστάτη.

Για τον δεύτερο νεαρό προσωρινά κρατούμενο, η Εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή του για συνέργεια στην απόπειρα ανθρωποκτονίας της 7ης Σεπτεμβρίου, για συνέργεια σε ακόμη μία απόπειρα σε βάρος του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, καθώς και για συνέργεια στις δύο ανθρωποκτονίες της 5ης Οκτωβρίου. Η εισαγγελική πρόταση του αποδίδει υποστηρικτικό ρόλο στις ενέργειες του φερόμενου ως φυσικού αυτουργού πριν και κατά την τέλεση των πράξεων.

Ιδιαίτερα βαρύ είναι το κατηγορητήριο για το οποίο προτείνεται να παραπεμφθεί και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Η Εισαγγελέας προτείνει να δικαστεί για ηθική αυτουργία στην απόπειρα ανθρωποκτονίας της 7ης Σεπτεμβρίου, για ηθική αυτουργία σε δεύτερη απόπειρα σε βάρος του ίδιου θύματος, αλλά και για ηθική αυτουργία στη διπλή δολοφονία.

Αντίστοιχα σοβαρές κατηγορίες προτείνεται να αντιμετωπίσει και ο στενός του φίλος, επιχειρηματίας από την Αθήνα, . Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, προτείνεται η παραπομπή του για ηθική αυτουργία στις απόπειρες ανθρωποκτονίας καθώς και για ηθική αυτουργία στο διπλό φονικό της 5ης Οκτωβρίου.

Ο πέμπτος προσωρινά κρατούμενος, προτείνεται να παραπεμφθεί για συνέργεια στις δύο ανθρωποκτονίες. Η εισαγγελική πρόταση εξετάζει τη συνδρομή που φέρεται να παρείχε στην προετοιμασία και στην εκτέλεση του σχεδίου, καθώς και τις κινήσεις και τις μετακινήσεις των εμπλεκομένων πριν και μετά το έγκλημα.

Τι προτείνεται για τους δύο μη προφυλακισμένους

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται δύο ακόμη πρόσωπα, οι οποίοι δεν είναι προσωρινά κρατούμενοι και είχαν βρεθεί αντιμέτωποι με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία.

Η συγκεκριμένη κατηγορία συνδεόταν με όσα φέρονται να συνέβησαν μετά το διπλό φονικό και με τις μετακινήσεις που ακολούθησαν.

Μετά, ωστόσο, την αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού, η Εισαγγελέας προτείνει να μη ασκηθεί κατηγορία σε βάρος τους για υπόθαλψη εγκληματία, δηλαδή να μην παραπεμφθούν στο ακροατήριο για τη συγκεκριμένη πράξη.