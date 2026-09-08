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«Βήματα αλήθειας και απόδοσης ευθυνών» χαρακτηρίζει η οικογένεια της Κυριακής Γρίβα την παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών για θανατηφόρα έκθεση δια παραλείψεως υπόχρεου προσώπου.

Σε ανακοίνωση των δικηγόρων του πατέρα και της αδελφής της Κυριακής, Ελένης Μαζαράκη και Χρυσοβαλάντη Γλυνού αναφέρονται τα εξής:

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«Μετά την παραπομπή των τεσσάρων αστυνομικών σε δίκη για κακούργημα, το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση δια παραλείψεως υπόχρεου προσώπου. Η οικογένεια της Κυριακής βλέπει τη δικαιοσύνη να κάνει βήματα αλήθειας και απόδοσης ευθυνών. Με απόλυτο σεβασμό στη δικαστική διαδικασία και το τεκμήριο αθωότητας, θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την πλήρη διαλεύκανση και τη δικαιοσύνη που της αξίζει».

Το βούλευμα

Όπως έγινε νωρίτερα γνωστό τον δρόμο για το ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών παίρνει η υπόθεση των τεσσάρων αστυνομικών που κατηγορούνται για παραλείψεις στον χειρισμό της υπόθεσης της Κυριακής Γρίβα, η οποία δολοφονήθηκε έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, όπου είχε προσφύγει ζητώντας βοήθεια.

Με βούλευμα του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια, ο φρουρός του Αστυνομικού Τμήματος και ο τηλεφωνητής του κέντρου της Άμεσης Δράσης παραπέμπονται να δικαστούν για το κακούργημα της θανατηφόρου έκθεσης διά παραλείψεως.

Σύμφωνα με το βούλευμα, οι τέσσερις κατηγορούμενοι φέρονται, «ενεργώντας από πρόθεση δια παραλείψεως», να εξέθεσαν την Κυριακή Γρίβα και να την κατέστησαν αβοήθητη, ενώ είχαν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να ενεργήσουν για την αποτροπή του αποτελέσματος. Κατά την κρίση του δικαστικού συμβουλίου, οι παραλείψεις που τους αποδίδονται συνδέονται με τον θάνατο της 28χρονης.

Δίκη για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα: Ποιοι κατηγορούνται και γιατί

Για κάθε έναν από τους κατηγορούμενους, το βούλευμα περιγράφει τις ενέργειες που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, έπρεπε να έχουν γίνει.

Στον φρουρό του Αστυνομικού Τμήματος αποδίδεται ότι δεν βρισκόταν σε κατάσταση ετοιμότητας και δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως την προσέγγιση του πρώην συντρόφου της Κυριακής Γρίβα, ο οποίος κινούνταν πεζός προς το σημείο φέροντας μαχαίρι.

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Η επίθεση σημειώθηκε ενώ η 28χρονη βρισκόταν έξω από το Αστυνομικό Τμήμα, σε απόσταση περίπου ενάμισι μέτρου από το φυλάκιο. Εκεί την προσέγγισε ο πρώην σύντροφός της και της επιτέθηκε με μαχαίρι.

Στην επόπτρια αποδίδεται ότι, ενώ γνώριζε πως η Κυριακή Γρίβα είχε αναφέρει ότι ο πρώην σύντροφός της βρισκόταν έξω από το σπίτι της και ότι φοβόταν για τη σωματική της ακεραιότητα, δεν προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες. Σύμφωνα με το βούλευμα, όφειλε να συνδράμει και να καθοδηγήσει την αξιωματικό υπηρεσίας για τα μέτρα που έπρεπε να ληφθούν, αλλά και να εκτιμήσει τον κίνδυνο που αντιμετώπιζε η 28χρονη.

Αντίστοιχα, για την αξιωματικό υπηρεσίας αναφέρεται ότι έπρεπε να επικοινωνήσει με το Κέντρο Άμεσης Δράσης για την έναρξη διαδικασιών εντοπισμού του δράστη. Παράλληλα, κατά το βούλευμα, όφειλε να μεριμνήσει για τη διάθεση περιπολικού, ώστε η Κυριακή Γρίβα να μεταφερθεί με ασφάλεια στο σπίτι της, ενώ σημειώνεται ότι στο Τμήμα υπήρχε διαθέσιμο περιπολικό.

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Σε ό,τι αφορά τον τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης, το δικαστικό συμβούλιο του αποδίδει ότι δεν αξιολόγησε όπως έπρεπε τη σοβαρότητα του περιστατικού. Κατά το βούλευμα, έπρεπε να καταχωρίσει την υπόθεση ως επείγον περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας και να την προωθήσει ως «κάρτα υψηλής προτεραιότητας», προκειμένου να κινητοποιηθούν οι έρευνες για τον εντοπισμό του πρώην συντρόφου της και να διασφαλιστεί η ασφαλής μεταφορά της Κυριακής Γρίβα.

Με το ίδιο βούλευμα διατηρήθηκαν και οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί στους τέσσερις αστυνομικούς μετά τις απολογίες τους.

«Τα περιπολικά δεν είναι ταξί»

Υπενθυμίζεται το ηχητικό από το κέντρο επιχειρήσεων, δευτερόλεπτα πριν από τη δολοφονία, που είχε προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.

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Κυριακή Γρίβα: Γεια σας, βρίσκομαι στο τμήμα Αγίων Αναργύρων και χρειάζομαι κάποιον να μπορέσει να με πάει στο σπίτι μου γιατί έξω από το σπίτι μου με περιμένει ο πρώην μου ο οποίος έχει πολλά ψυχολογικά προβλήματα.

Τηλεφωνητής Άμεσης Δράσης: Οπότε να στείλω περιπολικό στο σπίτι σας για τον πρώην.

Κυριακή Γρίβα: Όχι είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω στο σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνη μου, τον είδα να περιμένει έξω από την πόρτα.

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Τηλεφωνητής: Ωραία, και το περιπολικό δεν είναι ταξί, θα στείλω άμα θέλετε στο σπίτι σας.

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Κυριακή Γρίβα: Ωραία στείλτε στο σπίτι μου.

Τηλεφωνητής: Σε ποια οδό;

Κυριακή Γρίβα: Αριστοφάνους 9 Άγιοι Ανάργυροι. Σε πόση ώρα θα είναι εκεί;

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Τηλεφωνητής: Δεν γνωρίζω σε πόση ώρα.

Κυριακή Γρίβα: Εντάξει και εγώ τι πρέπει να κάνω; Να περιμένω στο τμήμα ή να ξεκινήσω να πηγαίνω προς το σπίτι.

Τηλεφωνητής: Του έχετε κάνει μήνυση;

Κυριακή Γρίβα: Όχι.

Τηλεφωνητής: Α, αυτός τι κάνει εκεί πέρα, περιμένει για ποιον λόγο;

Κυριακή Γρίβα: Περιμένει για να με εκδικηθεί, δεν ξέρω, να με χτυπήσει. Και χθες είχε έρθει αλλά δεν το τραβήξαμε.

Τηλεφωνητής: Το όνομά σας;

Κυριακή Γρίβα: Γρίβα Κυριακή.

Τηλεφωνητής: Γρίβα Κυριακή, οπότε αναμένει έξωθεν της οικίας ο πρώην σύντροφος, με σκοπό να σας ασκήσει βία έτσι;

Κυριακή Γρίβα: Ναι.

Τηλεφωνητής: Εσείς σε πόση ώρα θα είστε εκεί;

Κυριακή Γρίβα: Δίπλα είμαστε εμείς, σε δύο λεπτά θα είμαι εκεί εγώ.

Τηλεφωνητής: Βρίσκεται πλησίον, αλλά βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα να γράψω;

Κυριακή Γρίβα: Τώρα ναι αλλά είμαι με αυτοκίνητο με έναν φίλο μου και θέλουμε να πάμε στο σπίτι.

Τηλεφωνητής: Βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα.

Κυριακή Γρίβα: Χάνομαι, έχει έρθει εδώ.

Τηλεφωνητής: Ο πρώην;

Κυριακή Γρίβα: Ναι είναι εδώ.

Τηλεφωνητής: Οπότε να στείλω στο αστυνομικό τμήμα;

Κυριακή Γρίβα: Ναι… (η ώρα της επίθεσης)