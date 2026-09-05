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Η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος του παιδιού προήλθε από ασφυξία, ενώ η κατηγορούμενη φέρεται να ομολόγησε την πράξη της στους αστυνομικούς.

Οι εισαγγελείς εξετάζουν το ενδιαφέρον της γυναίκας για μια παρόμοια υπόθεση παιδοκτονίας, καθώς έστειλε σχετικά μηνύματα λίγο πριν από τον θάνατο του παιδιού της.

Η μητέρα εντοπίστηκε από τις Αρχές με τραύματα από απόπειρα αυτοτραυματισμού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ τα υπόλοιπα τρία παιδιά της βρέθηκαν σώα.

Το δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει για την προσωρινή κράτηση της κατηγορούμενης, αφού ολοκληρωθεί η ιατρική αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας της.

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Μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ στις Ηνωμένες Πολιτείες διερευνούν οι Αρχές στο Ιλινόις, καθώς μια 38χρονη μητέρα κατηγορείται ότι σκότωσε τον μόλις 2 ετών γιο της, τον οποίο, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, φέρεται να αποκαλούσε «Αντίχριστο» και «διάβολο».

Η Κόρι Γουόλς αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, μετά τον εντοπισμό του μικρού Μπάρετ κρεμασμένου από δοκάρι στο υπόγειο του οικογενειακού σπιτιού.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το παιδί βρέθηκε με τα πόδια του να μην ακουμπούν στο έδαφος και έναν αυτοσχέδιο βρόχο γύρω από τον λαιμό του.

Τον εντόπισε γείτονας της οικογένειας, ο οποίος κάλεσε αμέσως τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και επιχείρησε να του κάνει ΚΑΡΠΑ. Ωστόσο, το παιδί είχε ήδη χάσει τις αισθήσεις του και οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του στο σημείο.

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος προήλθε από ασφυξία.

Η αναφορά στην υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι Αρχές εξετάζουν και το ενδιαφέρον που φέρεται να είχε δείξει η Γουόλς για την πολύκροτη υπόθεση της Λίντσεϊ Κλάνσι, της μητέρας από τη Μασαχουσέτη που κατηγορήθηκε ότι σκότωσε τα τρία παιδιά της και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της.

Η Κλάνσι είχε υποστηρίξει ότι βρισκόταν σε κατάσταση επιλόχειας ψύχωσης και ότι η ψυχιατρική αγωγή που λάμβανε είχε επηρεάσει την κρίση της.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, περίπου τρεις ώρες πριν εντοπιστεί νεκρός ο μικρός Μπάρετ, η Γουόλς είχε στείλει μηνύματα σε φίλους της σχετικά με τη συγκεκριμένη δίκη.

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Την ώρα του θανάτου του παιδιού, η υπόθεση της Κλάνσι βρισκόταν ακόμη στο στάδιο των διαβουλεύσεων των ενόρκων.

Βρέθηκε τραυματισμένη στο μπάνιο

Μετά το περιστατικό, η μητέρα εντοπίστηκε μέσα στην μπανιέρα του σπιτιού, πλήρως ντυμένη και μέσα σε νερά που είχαν αναμειχθεί με αίμα.

Οι αστυνομικοί εκτίμησαν ότι είχε επιχειρήσει να αυτοτραυματιστεί. Η 38χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, με τα τραύματά της να μην θεωρούνται απειλητικά για τη ζωή της.

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Στο σπίτι βρίσκονταν και τα άλλα τρία παιδιά της οικογένειας, τα οποία εντοπίστηκαν σώα και χωρίς τραυματισμούς.

Ο σύζυγος της Γουόλς απουσίαζε εκτός πόλης την ώρα του περιστατικού και επέστρεψε αργότερα την ίδια ημέρα.

Η ομολογία και τα επόμενα βήματα

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας της, η Γουόλς φέρεται να περιέγραψε στους αστυνομικούς τον τρόπο με τον οποίο σκότωσε τον γιο της.

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Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι όσα φέρεται να κατέθεσε συμφωνούν με τα ευρήματα που εντοπίστηκαν στον τόπο του εγκλήματος.

Μετά την ολοκλήρωση της ιατρικής αξιολόγησης, αναμένεται να μεταφερθεί στις φυλακές της κομητείας Γουίλ, όπου θα παραμείνει εν αναμονή της ακρόασης για την προσωρινή κράτησή της.

Οι εισαγγελείς έχουν ζητήσει από το δικαστήριο να μην της επιτραπεί η αποφυλάκιση μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

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