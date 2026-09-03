Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι αρχές διερευνούν την υπόθεση θανάτου βρέφους που βρέθηκε σε κατάψυξη, καθώς προκύπτουν σοβαρές αντιφάσεις στις καταθέσεις των τριών κατηγορουμένων.

Η ιατροδικαστική εξέταση αποκάλυψε είκοσι τραύματα από μαχαίρι στο σώμα του βρέφους, εκ των οποίων αρκετά προκλήθηκαν ενώ το παιδί ήταν ζωντανό.

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο το έγκλημα να διαπράχθηκε σε διαφορετικό διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης από εκείνο όπου εντοπίστηκε η σορός.

Πραγματοποιείται έρευνα για την ταυτοποίηση των τριών παιδιών του ζευγαριού μέσω εξέτασης DNA, καθώς δεν έχουν βρεθεί έγγραφα γέννησης για ορισμένα από αυτά.

Τα δύο ανήλικα παιδιά έχουν μεταφερθεί σε ειδική δομή φιλοξενίας, ενώ η δεκαπεντάχρονη κόρη της οικογένειας παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση λόγω εγκυμοσύνης.

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Μπροστά σε νέα σοβαρά ερωτήματα που χρίζουν απάντησης είναι οι αρχές στην υπόθεση του βρέφους που βρέθηκε νεκρό στην κατάψυξη σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, καθώς οι μέχρι τώρα έρευνες φέρνουν στο φως νέα στοιχεία και αναδεικνύουν σημαντικές αντιφάσεις στις καταθέσεις των κατηγορουμένων.

Οι τρεις κατηγορούμενο, το ζευγάρι -που πλέον κατηγορείται για ανθρωποκτονιά από πρόθεση-και ο 27χρονος φίλος της ανήλικης κόρης τους, καλούνται εκ νέου σήμερα να δώσουν απαντήσεις ενώπιον του ανακριτή για τις συνθήκες θανάτου του βρέφους. Στο επίκεντρο βρίσκεται το βασικό ερώτημα της υπόθεσης: ποιος σκότωσε το παιδί, για ποιον λόγο και υπό ποιες συνθήκες, πριν από τη μεταφορά του στην κατάψυξη.

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Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις

Οι καταθέσεις του ζευγαριού, του 43χρονου και της 38χρονης παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις. Ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι το βρέφος πέθανε παρουσία όλων των μελών της οικογένειας. Αντίθετα, η 38χρονη φέρεται να δήλωσε ότι απουσίαζε από το σπίτι τη στιγμή του θανάτου του παιδιού.

Το ζευγάρι υποστήριξε ακόμη ότι το βρέφος αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και ότι, για τον λόγο αυτό, είχε κληθεί γιατρός. Όταν οι αστυνομικοί ζήτησαν περισσότερα στοιχεία για τον γιατρό, ωστόσο, φέρεται να απάντησαν ότι δεν θυμούνταν το όνομά του.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Ιδιαίτερα κρίσιμα θεωρούνται τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Στην πλάτη του βρέφους εντοπίστηκαν συνολικά 20 τραύματα από μαχαίρι, με τα 4 έως 5 από αυτά να εκτιμάται ότι προκλήθηκαν ενώ το παιδί ήταν ακόμη εν ζωή.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, απομακρύνεται το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήθηκε παγοκόφτης, καθώς ένα τέτοιο αντικείμενο αναμένεται να είχε προκαλέσει κακώσεις και σε διαφορετικά σημεία του σώματος.

Το διαμέρισμα όπου φέρεται να έγινε το έγκλημα

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που εξετάζουν οι Αρχές αφορά τον τόπο του εγκλήματος. Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το έγκλημα φέρεται να διαπράχθηκε σε διαφορετικό διαμέρισμα στην Κυψέλη και όχι στον χώρο όπου εντοπίστηκε το βρέφος.

Πρόκειται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, για διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στο οποίο το ζευγάρι φέρεται να διέμενε τον τελευταίο μήνα μαζί με τα τρία παιδιά, τα οποία οι ίδιοι υποστήριξαν ότι είναι δικά τους.

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Στο μικροσκόπιο και η ταυτότητα των παιδιών

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται πλέον και το κατά πόσο τα τρία παιδιά είναι πράγματι βιολογικά τέκνα του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί εξέταση DNA, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το ζήτημα.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η 15χρονη φέρεται να έχει γεννηθεί στη Γερμανία, ενώ για τον 12χρονο υπάρχουν στοιχεία γέννησης στην Ελλάδα. Αντίθετα, για το 9χρονο αγόρι και το βρέφος, παρά τους ισχυρισμούς των γονέων ότι γεννήθηκαν στην Αθήνα, δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής έγγραφα που να το επιβεβαιώνουν.

Τα δύο ανήλικα παιδιά, ηλικίας 9 και 12 ετών, έχουν ήδη απομακρυνθεί από το Νοσοκομείο Παίδων και φιλοξενούνται πλέον στο «Σπίτι του Παιδιού».

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Οι καταθέσεις των ανηλίκων

Οι δύο γονείς αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ τα τρία ανήλικα παιδιά έδωσαν χθες το βράδυ, 2 Σεπτεμβρίου, τις δικές τους καταθέσεις.

Οι καταθέσεις ολοκληρώθηκαν παρουσία παιδοψυχολόγου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, όσα φέρεται να ανέφεραν τα παιδιά παρουσιάζουν σημεία σύγκλισης με τους ισχυρισμούς που είχαν διατυπώσει οι γονείς κατά την προανάκριση.

Την ίδια ώρα, η 15χρονη παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, καθώς αντιμετωπίζει σύνδρομο στέρησης από ναρκωτικές ουσίες. Η κατάσταση της υγείας της παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι έγκυος.

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