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Οι δύο γυναίκες είχαν γνωριστεί ως έφηβες σε εκδήλωση για υιοθετημένα παιδιά το 1996, αναπτύσσοντας τότε μια ιδιαίτερα ισχυρή φιλική σχέση.

Παρά τη μακρόχρονη διακοπή της επικοινωνίας τους, η πρόσφατη ταυτοποίηση μέσω της πλατφόρμας MyHeritage επιβεβαίωσε τη συγγένειά τους με απόλυτη ακρίβεια.

Η επανένωση των δύο γυναικών χαρακτηρίστηκε από έντονη συγκίνηση, καθώς οι ίδιες περιέγραψαν την ανακάλυψη ως τη συμπλήρωση ενός κενού που ένιωθαν από την παιδική τους ηλικία.

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Η Meena και η Minal εγκαταλείφθηκαν ως βρέφη σε ορφανοτροφεία στην Ινδία και μεγάλωσαν σε διαφορετικές θετές οικογένειες στην Ολλανδία, σε απόσταση μόλις λίγων ωρών με το αυτοκίνητο. Τώρα, 40 χρόνια αργότερα, ένα τεστ DNA αποκάλυψε ότι οι δύο παιδικές φίλες είναι βιολογικές αδελφές.

Καθώς μεγάλωναν, καμία από τις δύο δεν γνώριζε ότι είχε αδελφή. Στη συνέχεια, όταν ήταν έφηβες, το 1996, και ζούσαν σε απόσταση περίπου 130 χιλιομέτρων η μία από την άλλη, συναντήθηκαν σε μια εκδήλωση για υιοθετημένα παιδιά και ένιωσαν μια ασυνήθιστα ισχυρή σύνδεση. Οι φίλοι τους εντυπωσιάστηκαν από την ομοιότητά τους και τα δύο κορίτσια αντάλλαξαν διευθύνσεις. Στην αλληλογραφία τους αποκαλούσαν χαριτολογώντας η μία την άλλη «αδελφή», προτού χάσουν την επαφή για 15 χρόνια.

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«Για χρόνια ένιωθα ένα κενό στην καρδιά μου», δήλωσε η 43χρονη Meena Geltink, μητέρα τριών παιδιών, προσπαθώντας να περιγράψει με λόγια το αίσθημα της τεράστιας χαράς που βιώνει. «Είναι σαν να βρέθηκε ένα κομμάτι του παζλ που έλειπε».

Η Geltink είπε στην αδελφή της την Τρίτη, κατά τη διάρκεια μιας συγκινητικής επανένωσης στην Ολλανδία: «Όταν σε βλέπω, είναι σαν να είμαι σπίτι».

Από τότε που ανακάλυψαν τη συγγένειά τους μέσω ενός τεστ DNA της MyHeritage τον Απρίλιο, το οποίο έδειξε μια σπάνια 100% αντιστοιχία, οι δύο αδελφές περνούν καθημερινά ώρες μιλώντας και ανταλλάσσοντας μηνύματα.

Η 44χρονη Minal Tijssen δήλωσε ότι δεν είχε καμία πληροφορία για βιολογικούς συγγενείς. Μεγάλωσε νιώθοντας ότι την αγαπούσαν οι Ολλανδοί θετοί γονείς και τα αδέλφια της, αλλά ταυτόχρονα περιέγραφε ένα βαθύ αίσθημα μοναξιάς.

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Δάκρυα, αγκαλιές και γέλια σημάδεψαν την πρώτη τους συνάντηση μετά την ανακάλυψη της συγγένειάς τους, ενώ ακολούθησε και η πρώτη τους selfie μαζί.

Η Tijssen, η οποία ζει στη Γαλλία με τον σύντροφό της και τους δύο γιους τους, καθόταν στον καναπέ τον Απρίλιο, όταν εμφανίστηκε στην οθόνη του κινητού της μια ειδοποίηση ότι τα αποτελέσματα του DNA ήταν διαθέσιμα.

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«Mina: Αδελφή». Δεν μπορούσα να το πιστέψω. «Ήμασταν φίλες πριν γίνουμε αδελφές», είπε η Tijssen. «Ήμασταν αδελφές όλο αυτό το διάστημα, απλώς δεν το γνωρίζαμε».

Πηγή: Reuters Πηγή: Reuters

Αρχικά, η Tijssen δεν συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για το ίδιο κορίτσι που είχε γνωρίσει ως έφηβη και που είχε αγκαλιαστεί πάνω της όταν πρωτοσυναντήθηκαν, 30 χρόνια νωρίτερα. Το συνειδητοποίησε όταν την εντόπισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και είδε τις φωτογραφίες της.

«Τώρα είναι πραγματικότητα».

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