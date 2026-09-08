Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι Αρχές ερευνούν τον θάνατο μιας 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιου της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί τον περασμένο Ιούνιο με τραύματα από μαχαίρι και πυροβόλο όπλο.

Παρά το σενάριο της αυτοχειρίας της μητέρας μετά τον φόνο του γιου της, ειδικοί εκφράζουν επιφυλάξεις λόγω του μεγάλου αριθμού τραυμάτων και της παρουσίας κατασταλτικών φαρμάκων στους εμπλεκόμενους.

Ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος είναι προφυλακισμένος, αναμένεται να καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης επικαλούμενος ίχνη πυρίτιδας στα χέρια της 54χρονης.

Ενώ το DNA της μητέρας βρέθηκε στον γιο της και το όπλο, παραμένουν ερωτήματα για το πώς η καραμπίνα επέστρεψε στη θέση της και για την πιθανή εμπλοκή τρίτου προσώπου.

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Νέα, σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο τον περασμένο Ιούνιο στον Λόγγο Αιγίου, όταν ένας 65χρονος Ιταλός εντόπισε νεκρή τη 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της μέσα στο δωμάτιο του νεαρού. Η γυναίκα είχε δεχθεί δεκάδες μαχαιριές, ενώ ο 26χρονος έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι, καθώς και τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι.

Για την υπόθεση έχει προφυλακιστεί ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ημέρες, πιθανότατα ακόμη και αύριο, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026, να καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης. Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, επιχειρώντας να συνθέσουν το παζλ και να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη και ποιος ευθύνεται για τον θάνατο της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου Ολύμπιου.

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Σύμφωνα με τα νέα ευρήματα που παρουσίασε το Live News, ένα από τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές είναι αυτό της αυτοχειρίας στην περίπτωση της 54χρονης. Με βάση αυτό το ενδεχόμενο, η γυναίκα φέρεται αρχικά να επιτέθηκε στον γιο της και να πάλεψε μαζί του και, αφού τον σκότωσε, να τραυμάτισε επανειλημμένα τον εαυτό της με μαχαίρι.

Στο σώμα της εντοπίστηκαν συνολικά 34 μαχαιριές: 11 στον θώρακα, 15 στην κοιλιά, 7 στο αριστερό χέρι, στον πήχη, και μία στη δεξιά πλευρά του λαιμού. Όλα τα τραύματα χαρακτηρίζονται προθανάτια, γεγονός που ενδέχεται να δείχνει ότι η γυναίκα αυτοτραυματίστηκε πολλές φορές μέχρι τελικά να χάσει τη ζωή της από ακατάσχετη αιμορραγία.

Ωστόσο, ο έμπειρος ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης εμφανίζεται επιφυλακτικός απέναντι στο σενάριο της αυτοχειρίας, επισημαίνοντας ότι ο μεγάλος αριθμός των τραυμάτων αποτελεί στοιχείο που προκαλεί προβληματισμό.

«Όχι, αυτό είναι γεγονός που ξενίζει. 15 μαχαιριές δεν συναντάμε συχνά. Ειδικά τόσα χτυπήματα στον θώρακα περισσότερο τα συναντάμε σε ανθρωποκτονία παρά σε αυτοχειρία», δήλωσε στο Live News.

Από την πλευρά της, η εγκληματολόγος Δήμητρα Τσίτση σημείωσε ότι οι μαχαιριές στον καρπό είναι εύρημα που μπορεί να συναντηθεί σε περιπτώσεις αυτοχειρίας. Όπως ανέφερε, όμως, όταν κάποιος βρίσκεται σε κατάσταση αμόκ, η πρώτη κίνηση που μπορεί να κάνει για να αυτοκτονήσει είναι να καταφέρει ένα χτύπημα στην καρδιά. «Ένας άνθρωπος που θέλει να αυτοκτονήσει χρησιμοποιεί ψυχρό όπλο. Δεν θα μπει σε διαδικασία να αυτοτιμωρείται και αν καταφέρει να πεθάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Live News.

Παρά το γεγονός ότι το ενδεχόμενο της αυτοχειρίας της 54χρονης Μαρίας δεν έχει αποκλειστεί, στην περίπτωση του 26χρονου Ολύμπιου τα δεδομένα δείχνουν ξεκάθαρα ανθρωποκτονία. Ο ιατροδικαστής διευκρινίζει ότι ο νεαρός δέχθηκε αρχικά τα χτυπήματα με μαχαίρι και στη συνέχεια την πυροβολισμό στο κεφάλι με φλόμπερ.

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Στην ιατροδικαστική έκθεση αναφέρεται: «Βαρεία κάκωση θώρακος κατόπιν πολλαπλών πλήξεων από μαχαίρι που έγιναν εν ζωή. Το θανατηφόρο τραύμα επήλθε στην δεξιά κροταφική χώρα από κυνηγετικό όπλο». Το μεγάλο ερώτημα που προσπαθούν πλέον να απαντήσουν οι Αρχές είναι ποιος ήταν τελικά εκείνος που αφαίρεσε τη ζωή του Ολύμπιου.

Η εγκληματολόγος Δήμητρα Τσίτση εμφανίζεται να απορρίπτει το σενάριο σύμφωνα με το οποίο η μητέρα σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή της, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να υπάρχει τρίτο πρόσωπο στην υπόθεση. «Δεν βλέπω υπόθεση η μάνα ενάντια στον γιο και μετά να αυτοκτόνησε. Βλέπω τρίτο άτομο σε όλο αυτό», ανέφερε.

Την ίδια στιγμή, ο 65χρονος Ιταλός υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή ότι κοιμόταν στο διπλανό δωμάτιο και δεν αντιλήφθηκε τίποτα από όσα συνέβησαν. Η εγκληματολόγος, ωστόσο, επισημαίνει ότι κάτι τέτοιο προκαλεί ερωτήματα, καθώς ανάμεσα στον ίδιο και το δωμάτιο όπου βρίσκονταν τα θύματα υπήρχε μόνο μία πόρτα.

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«Τους χώριζε μια πόρτα και είναι αδύνατον να μην άκουσε πυροβολισμό. Όπως επίσης και κάθε μαχαιριά προϋποθέτει και μια κραυγή. Είναι νόμος εγκληματολογίας», τόνισε η Δήμητρα Τσίτση. Ο 65χρονος επιμένει ότι το μοιραίο βράδυ δεν άκουσε τίποτα από όσα συνέβησαν και ότι το επόμενο πρωί ήταν εκείνος που βρήκε τη σύντροφό του και τον γιο της νεκρούς. Ο 26χρονος εντοπίστηκε με τέσσερις μαχαιριές και μία σφαίρα στο κεφάλι, ενώ η 54χρονη Μαρία βρέθηκε σε μια λίμνη αίματος πίσω από την πόρτα του δωματίου.

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι Αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να μην προκύπτει εμπλοκή τρίτου προσώπου. Παράλληλα, αναμένεται να εξεταστεί συνολικά το υλικό που έχει συλλεχθεί και τα ευρήματα που βρίσκονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια. Όπως αναφέρουν οι αστυνομικοί, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να καταδεικνύει εμπλοκή του 65χρονου Ιταλού στην υπόθεση.

Νέα στοιχεία προέκυψαν και από τις εξετάσεις στις σορούς της Μαρίας και του Ολύμπιου, τα οποία μπορούν να δώσουν απαντήσεις στο ερώτημα εάν μητέρα και γιος είχαν προηγουμένως συμπλακεί.

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Στα νύχια του 26χρονου εντοπίστηκε DNA της μητέρας του, ενώ αποτυπώματα της Μαρίας βρέθηκαν τόσο πάνω στον γιο της όσο και στην καραμπίνα με την οποία δολοφονήθηκε ο νεαρός. Τα ευρήματα αυτά ενισχύουν την εικόνα ότι μητέρα και γιος πιθανότατα πάλεψαν πριν από το φονικό, καθώς εντοπίστηκε DNA του ενός στον άλλον και, παράλληλα, στοιχεία της Μαρίας πάνω στον γιο της.

Ωστόσο, ένα άλλο εύρημα δημιουργεί σημαντικά ερωτήματα στους ερευνητές. Η καραμπίνα εντοπίστηκε τοποθετημένη στη θέση της, μέσα στην ντουλάπα. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν, στην περίπτωση που η Μαρία σκότωσε τον γιο της, είχε στη συνέχεια τον χρόνο και τη δυνατότητα να επιστρέψει το όπλο στη θέση του. Παράλληλα, πάνω στην καραμπίνα δεν εντοπίστηκε DNA του Ιταλού, ενώ ούτε στα χέρια του βρέθηκε πυρίτιδα.

Αντίθετα, ίχνη πυρίτιδας εντοπίστηκαν στα χέρια της 54χρονης. Το συγκεκριμένο εύρημα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς προστίθεται στα στοιχεία που φαίνεται να δείχνουν ότι η μητέρα ήταν εκείνη που πυροβόλησε και σκότωσε τον γιο της.

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Αυτό ακριβώς το στοιχείο αναμένεται να αποτελέσει βασικό μέρος των επιχειρημάτων του 65χρονου Ιταλού στο αίτημα αποφυλάκισης που πρόκειται να καταθέσει.

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Ένα ακόμη εύρημα που προκαλεί προβληματισμό αφορά τις τοξικολογικές εξετάσεις. Στις σορούς της 54χρονης και του 26χρονου, αλλά και στον 65χρονο Ιταλό, εντοπίστηκε κατασταλτικό φάρμακο.

Συνεπώς, μητέρα, γιος και σύντροφος φαίνεται ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια ενός ισχυρού ηρεμιστικού πριν από το φονικό. Το συγκεκριμένο στοιχείο δημιουργεί επιπλέον ερωτήματα στις Αρχές, καθώς η παρουσία του φαρμάκου δεν φαίνεται να δικαιολογεί την κατάσταση αμόκ στην οποία θα μπορούσε να είχε περιέλθει η 54χρονη και η οποία, σύμφωνα με ένα από τα εξεταζόμενα σενάρια, θα μπορούσε να την οδηγήσει στη δολοφονία του γιου της.

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