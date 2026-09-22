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Βαριές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο 27χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 25χρονης Πηνελόπης στην Ηγουμενίτσα, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, μετά τον αυτοτραυματισμό του με το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποίησε στην επίθεση.

Ο εισαγγελέας μετέβη στο νοσοκομείο, όπου βρίσκεται ο κατηγορούμενος, και τον παρέπεμψε σε κύρια ανάκριση. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην κατοχή του βρέθηκαν και ηρεμιστικά χάπια.

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Ο 27χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί το πρωί της Πέμπτης, ενώ ζήτησε από τις δικαστικές αρχές να του διορίσουν συνήγορο, επικαλούμενος οικονομική αδυναμία.

Τι ισχυρίστηκε ο 27χρονος

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε ο ίδιος, είχε ταξιδέψει από την Αθήνα στην Ηγουμενίτσα προκειμένου να συζητήσει με την πρώην σύντροφό του για οικονομική διαφορά που, όπως ισχυρίζεται, είχαν μεταξύ τους.

Το ραντεβού τους πραγματοποιήθηκε στο κιόσκι του ποδηλατοδρόμου της Ηγουμενίτσας, όπου σημειώθηκε η φονική επίθεση.

Η 25χρονη Πηνελόπη ήταν βιολόγος και εργαζόταν σε επιχείρηση ιχθυοκαλλιέργειας.

Την ίδια ώρα, το απόγευμα της Πέμπτης, πρωτοβουλία γυναικών στην Ηγουμενίτσα διοργανώνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πόλη, με κεντρικό σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη», με αφορμή τη δολοφονία της 25χρονης.