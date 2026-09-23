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Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώθηκαν από τα ξημερώματα της Τετάρτης (23/09/2026) στην Ιερά Οδό, στο Αιγάλεω, όταν φορτηγό έπεσε σε φρεάτιο κατά τη διάρκεια της διέλευσής του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, αρχικά διακόπηκε η κυκλοφορία στην Ιερά Οδό, στο ύψος της οδού Νάξου, στο ρεύμα προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Στη συνέχεια ο δρόμος άνοιξε και η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε, με μία λωρίδα να παραμένει κλειστή.

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Το φορτηγό επιχείρησε να στρίψει από την οδό Νάξου στην Ιερά Οδό, όταν βρέθηκε ξαφνικά μέσα στην τρύπα. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες ώρες νωρίτερα συνεργείο είχε καλύψει το σημείο, όμως το υλικό δεν είχε στεγνώσει επαρκώς. Παράλληλα, η σήμανση για την προειδοποίηση των οδηγών φέρεται να ήταν ανεπαρκής.

Στο σημείο έσπευσαν συνεργεία για την απομάκρυνση του οχήματος, το οποίο τελικά ανασύρθηκε λίγο μετά τις 06:00.