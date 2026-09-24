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Οι Αρχές άσκησαν σε βάρος του διώξεις για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.

Ο δράστης φέρεται να παραδέχθηκε προφορικά την πράξη του, επικαλούμενος οικονομικές διαφορές, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε δεκαπέντε τραύματα από μαχαίρι στο σώμα του θύματος.

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν την 25χρονη στην εξόδιο ακολουθία που τελέστηκε στη Μεταμόρφωση, με την οικογένεια να ζητά δωρεές στο Κέντρο Διοτίμα αντί στεφάνων.

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Στον ανακριτή και τον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του, στην Ηγουμενίτσα, προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις που του αποδίδονται.

Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

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Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο 27χρονος φέρεται να έχει παραδεχθεί προφορικά στους αστυνομικούς ότι σκότωσε την 25χρονη Πηνελόπη. Κατά την επικοινωνία του με τις Αρχές, φέρεται να επικαλέστηκε οικονομικές διαφορές που είχε με την πρώην σύντροφό του.

Μετά την απολογία του, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση, σύμφωνα με όσα προβλέπει η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης η κηδεία της 25χρονης

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε την Τετάρτη, στη Μεταμόρφωση η εξόδιος ακολουθία της 25χρονης Πηνελόπης.

Στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης βρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από το κοντινό της περιβάλλον, προκειμένου να την αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά.

Η οικογένειά της είχε ζητήσει να σεβαστούν όλοι την ιδιωτικότητα της στιγμής. Ιδιαίτερα φορτισμένος ήταν ο επικήδειος λόγος του αδελφού της.

«Από εδώ και πέρα ό,τι κάνω στη ζωή μου θα είναι αφιερωμένο σε σένα», ανέφερε στον αποχαιρετισμό του, αποτυπώνοντας τον βαθύ πόνο της οικογένειας για την απώλειά της.

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Η οικογένεια της 25χρονης ζήτησε, αντί στεφάνων, να πραγματοποιηθούν δωρεές στο Κέντρο Διοτίμα, το οποίο παρέχει στήριξη σε γυναίκες και οικογένειες που έχουν υποστεί έμφυλη βία.

Ιατροδικαστικά ευρήματα στο σώμα της 25χρονης

Νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου της 25χρονης έρχονται στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, στο σώμα της εντοπίστηκαν συνολικά 15 τραύματα από μαχαίρι, ενώ στα χέρια της διαπιστώθηκαν τραύματα που χαρακτηρίζονται ως αμυντικά, γεγονός που, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, παραπέμπει σε προσπάθεια να προστατευθεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

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Παράλληλα, διαπιστώθηκαν πολλαπλά χτυπήματα στην περιοχή της πλάτης.