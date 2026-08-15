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Σε άρση του απαγορευτικού απόπλου που είχε τεθεί σε ισχύ από το πρωί του Σαββάτου λόγω των ισχυρών ανέμων στα πελάγη, προχώρησε το Λιμενικό μετά τη 1 το μεσημέρι.

Οι ταξιδιώτες που πρόκειται να μετακινηθούν με πλοίο τις επόμενες ώρες καλούνται, σύμφωνα με το Λιμενικό, να επικοινωνούν προηγουμένως με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν.

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Τροποποιήσεις δρομολογίων

Μετά την άρση του απαγορευτικού απόπλου, ανακοινώθηκαν τροποποιήσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Ραφήνα, Πειραιά και Λαύριο.

Από τη Ραφήνα, η Fast Ferries ενημέρωσε ότι το FAST FERRIES ANDROS αναχωρεί στις 13:15, με προορισμούς την Άνδρο, την Τήνο, τη Μύκονο και την Πάρο. Στις 13:00 αναχωρεί και το ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π., με δρομολόγιο προς Τήνο, Μύκονο, Νάξο και Πάρο.

Από τον Πειραιά, η SEAJETS ανακοίνωσε ότι το WORLDCHAMPION JET αναχώρησε στις 11:30, με προορισμούς την Πάρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη και το Ηράκλειο. Στις 14:00 αναχωρεί το CHAMPION JET 2 για Σύρο, Τήνο και Μύκονο.

Στις 15:00 από τον Πειραιά αναχωρούν δύο ακόμη πλοία της εταιρείας: το EUROCHAMPION JET, με στάσεις σε Σύρο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Ίο και Σαντορίνη, και το CHAMPION JET 1, με προορισμούς την Κύθνο, τη Σέριφο, τη Σίφνο, την Κίμωλο και τη Μήλο.

Από το Λαύριο, στις 15:00 αναχωρεί το TERA JET 2 με προορισμό την Τήνο και τη Μύκονο, ενώ την ίδια ώρα αναχωρεί και το SUPERSTAR για Άνδρο και Τήνο.