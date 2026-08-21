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Υπόθεση παραμέλησης ανηλίκου διερευνά η Αστυνομία στην Πάφο, μετά τον εντοπισμό μιας 11χρονης να βρίσκεται μόνη της στην κατοικία της.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι Αρχές ενημερώθηκαν ότι ένα ανήλικο παιδί πιθανόν να παρέμενε χωρίς επίβλεψη και αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι. Εκεί εντόπισαν την 11χρονη χωρίς την παρουσία κάποιου ενήλικα.

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Κατά την επικοινωνία της με τους αστυνομικούς, η ανήλικη ανέφερε ότι μένει μαζί με τον πατέρα της, ο οποίος είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό για δύο ημέρες.

Όπως μεταδίδουν κυπριακά μέσα ενημέρωσης, ο πατέρας φέρεται να είχε μεταβεί στην Αλβανία για να παρακολουθήσει ποδοσφαιρικό αγώνα της Πάφου.

Μετά τον εντοπισμό του παιδιού, οι αστυνομικοί ενημέρωσαν τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ανέλαβαν την προστασία και τη φροντίδα της 11χρονης.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν τεθεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο πατέρας έφυγε από την Κύπρο, αφήνοντας την ανήλικη χωρίς επίβλεψη.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πατέρας αναμενόταν να επιστρέψει στην Κύπρο αεροπορικώς, μέσω του αεροδρομίου Πάφου.

Στη σύλληψη του πατέρα της 11χρονης που εντοπίστηκε μόνη σε κατοικία στην Πάφο προχώρησε η Αστυνομία, κατόπιν δικαστικού εντάλματος.

Πηγή: ink.com