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Από μέλι και φρυγανιές μέχρι σεντόνια, είδη καθαρισμού και χαρτικά φέρεται να έπαιρνε επί 15χρονια από δημόσιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μία υπάλληλος καθαρισμού, 41 ετών.

Η φερόμενη δράση της αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα την οποία προκάλεσε καταγγελία και εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας – Χορτιάτη,

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Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η κατηγορούμενη ιδιοποιούνταν παράνομα, κατά τη διάρκεια της 15ετούς εργασίας της, διάφορα προϊόντα που προορίζονταν για τις ανάγκες του νοσοκομείου.

Η δικογραφία, η οποία αφορά το αδίκημα της υπεξαίρεσης, θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελία πρωτοδικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ