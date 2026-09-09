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Ο δεκατριών ετών πρίγκιπας θα διαμένει μόνιμα στο οικοτροφείο Manor House, προσαρμοζόμενος σε ένα αυστηρό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ιδιαίτερους κανόνες, παραδόσεις και εξειδικευμένη ορολογία.

Η φοίτηση στο Ίτον περιλαμβάνει απαιτητικά ακαδημαϊκά μαθήματα, έντονη αθλητική δραστηριότητα και αυστηρούς πειθαρχικούς κανόνες, ενώ το ετήσιο κόστος ανέρχεται στις 65.673 λίρες.

Παρά τη νέα του ανεξαρτησία και τη διαμονή μακριά από την οικογένειά του, ο Τζορτζ θα παραμείνει σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του στο Γουίνδσορ.

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Ο πρίγκιπας Τζορτζ έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ανεξαρτησία, καθώς ξεκίνησε τη φοίτησή του στο περίφημο Κολέγιο Ίτον, ακολουθώντας μια οικογενειακή παράδοση που έχουν ήδη χαράξει ο πατέρας του, πρίγκιπας Γουίλιαμ, και ο θείος του, πρίγκιπας Χάρι.

Ο 13χρονος, δεύτερος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, άφησε πίσω του το Lambrook School, όπου φοιτούσε μαζί με την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις, και θα περάσει τα επόμενα πέντε χρόνια ως οικότροφος στο Ίτον, σε απόσταση περίπου δέκα λεπτών από το οικογενειακό σπίτι στο Γουίνδσορ. Την πρώτη ημέρα έφτασε στο σχολείο μαζί με τους γονείς του, ενώ το ετήσιο κόστος φοίτησης ανέρχεται σε 65.673 λίρες, δηλαδή περίπου 76.500 ευρώ.

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Από τις πρώτες κιόλας ημέρες, ο Τζορτζ καλείται να εξοικειωθεί με έναν κόσμο γεμάτο ιδιαίτερους κανόνες και παραδόσεις. Θα φορά τη χαρακτηριστική στολή με φράκο και γιλέκο και θα πρέπει να περάσει το υποχρεωτικό «τεστ των χρωμάτων», κατά το οποίο οι νέοι μαθητές εξετάζονται στις γνώσεις τους για τα χρώματα και την τοποθεσία των βασικών κτιρίων του σχολείου. Παράλληλα, θα μάθει τη μοναδική ορολογία του Ίτον: οι καθηγητές ονομάζονται «beaks», ενώ οι αθλητές του κρίκετ και άλλων αθλημάτων «Dry Bobs».

Η μεγαλύτερη αλλαγή, ωστόσο, είναι ότι για πρώτη φορά θα ζει μακριά από την οικογένειά του για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Σε αντίθεση με τη μερική διαμονή του στο Lambrook, πλέον θα μένει μόνιμα σε ένα από τα 25 οικοτροφεία του Ίτον. Κάθε οικοτροφείο φιλοξενεί περίπου 50 αγόρια, γύρω στα δέκα από κάθε τάξη. Ο Τζορτζ αναμένεται να εγκατασταθεί στο Manor House, όπως είχαν κάνει στο παρελθόν ο Γουίλιαμ και ο Χάρι.

Το δωμάτιό του θα περιλαμβάνει μονό κρεβάτι, γραφείο και ράφια, ενώ όλοι οι μαθητές διαθέτουν προσωπικό δωμάτιο, το οποίο μεγαλώνει όσο προχωρούν στις τάξεις. Την καθημερινή επίβλεψη έχουν ένας House Master και μία Dame, ενώ κάθε μαθητής διαθέτει και «boys maid», η οποία φροντίζει για την τακτοποίηση του δωματίου κάθε πρωί.

Το πρώτο βράδυ ο Τζορτζ δείπνησε με τους υπόλοιπους νέους μαθητές σε μπουφέ στην τραπεζαρία του οικοτροφείου, μια διαδικασία γνωστή ως «Eat-in». Στα λεγόμενα «Eat-in houses» δημιουργούνται συχνά ιδιαίτερα στενές φιλίες, αφού οι μαθητές τρώνε, κοιμούνται και αθλούνται μαζί.

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Η καθημερινότητα ξεκινά με το «Chambers», ένα 25λεπτο πρωινό διάλειμμα κατά το οποίο οι μαθητές επιστρέφουν στα οικοτροφεία τους, τρώνε κάτι και συζητούν με τους υπεύθυνους. Ο Τζορτζ θα έχει πρόσβαση σε μαγειρεμένο πρωινό και, αν το επιθυμεί, μπορεί να το φάει φορώντας ακόμη και τη ρόμπα του. Στο σχολείο λειτουργεί επίσης η «Tap», η δική του παμπ, όπου μαθητές από 16 ετών μπορούν έως τρεις φορές την εβδομάδα να παραγγείλουν δύο ποτήρια μπίρας ή μηλίτη.

Ιδιαίτερη θέση στο Ίτον έχουν οι «King’s Scholars», περίπου 14 μαθητές που επιλέγονται κάθε χρόνο για τις εξαιρετικές ακαδημαϊκές τους επιδόσεις και διαμένουν στο ξεχωριστό οικοτροφείο «College». Τα γεύματά τους θεωρούνται υψηλού επιπέδου, με πρώην μαθητές να θυμούνται πιάτα όπως μπούτια πάπιας confit, ριζότο με ξιφία, σαλάτα με καραβίδες και αυγοτάραχο σολομού. Η ίδια κουζίνα εξυπηρετεί επίσης τον provost και τον διευθυντή. Μετά το δείπνο ακολουθούν οι βραδινές «προσευχές», όπου μαθητές, House Masters και Dames συγκεντρώνονται για καταμέτρηση, ανακοινώσεις και ύμνους.

Like father, like son!



Prince William and Prince George on their first day at Eton College, almost 30 years apart 📚 pic.twitter.com/AdaBMIfv68 Advertisement September 8, 2026

Το Ίτον διαθέτει τρία μεγάλα θέατρα, ανάμεσά τους το Farrer Theatre των 401 θέσεων, λίμνη κωπηλασίας που χρησιμοποιήθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 και βιβλιοθήκη με περισσότερα από 150.000 βιβλία. Ο Τζορτζ εντάσσεται στο «F Block», όπως ονομάζεται η ένατη τάξη. Οι ακαδημαϊκές περίοδοι λέγονται «half» και το έτος χωρίζεται σε Michaelmas, Lent και Summer.

Κατά την προσαρμογή του θα έχει έναν «θείο», δηλαδή έναν μεγαλύτερο μαθητή-μέντορα, και έναν «timelord», που θα τον βοηθά να οργανώνει το απαιτητικό πρόγραμμά του. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν Αγγλικά, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, γεωγραφία και ιστορία, αλλά και Λατινικά, θεολογία, αρχαία ελληνικά, θέατρο, τέχνη, γυμναστική, μουσική, σχέδιο και ξένες γλώσσες, όπως γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ρωσικά, ιαπωνικά και μανδαρινικά. Οι εξετάσεις ονομάζονται «trials», οι επίλεκτοι τελειόφοιτοι «Pops» και τα μαθήματα «divs».

Οι κανόνες είναι αυστηροί. Ένας μαθητής που παραβιάζει τους κανονισμούς μπορεί να βρεθεί στο «Bill», τον κατάλογο όσων καλούνται να λογοδοτήσουν, και να ειδοποιηθεί από έναν «praepostor», μέλος της ακαδημαϊκής ελίτ των τελειοφοίτων. Οι ποινές περιλαμβάνουν τα «Lines», δηλαδή αντιγραφή 100 λατινικών εξαμέτρων, το «Georgic» των 500 εξαμέτρων, αλλά και «Chores», όπως το ξεχορτάριασμα του κήπου ενός House Master ως απλήρωτη εργασία.

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Prince William on his first day at Eton College



6th September 1995 pic.twitter.com/EAP1Z8Jadr — Just a Girl 🌺 (@sometenderlove) September 5, 2026

Ο αθλητισμός αποτελεί επίσης βασικό κομμάτι της ζωής στο Ίτον. Το σχολείο προσφέρει 45 αθλήματα, με την κωπηλασία και το κρίκετ να ξεχωρίζουν. Οι κωπηλάτες αποκαλούνται «Wet Bobs», οι αθλητές του κρίκετ και άλλων αθλημάτων «Dry Bobs», ενώ όσοι δεν συμμετέχουν σε κανένα άθλημα είναι οι «Slack Bobs».

Παρά την απόσταση, ο Τζορτζ θα βρίσκεται πολύ κοντά στην οικογένειά του και θα μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να επιστρέφει τα Σαββατοκύριακα στο Forest Lodge. Η νέα αυτή ανεξαρτησία ενδέχεται να σηματοδοτήσει και την απόκτηση του δικού του τηλεφώνου. Η βασιλική ειδικός Τζένι Μποντ έχει χαρακτηρίσει τη μετάβαση «πολύ μεγαλύτερο βήμα», σημειώνοντας ότι η απομάκρυνση από την οικογένεια θα είναι δύσκολη, αλλά ο Γουίλιαμ μπορεί να τον στηρίξει, καθώς έχει ζήσει ακριβώς την ίδια εμπειρία.

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Στο Ίτον είχε φοιτήσει και ο πρίγκιπας Χάρι, ο οποίος, σύμφωνα με αναφορές, δυσκολεύτηκε ακαδημαϊκά, αλλά ξεχώρισε στον αθλητισμό και στη στρατιωτική εκπαίδευση. Από τις τάξεις του ιστορικού σχολείου έχουν περάσει συνολικά 20 Βρετανοί πρωθυπουργοί, μεταξύ των οποίων ο Μπόρις Τζόνσον και ο Ντέιβιντ Κάμερον, αλλά και σημαντικές προσωπικότητες όπως ο Τζορτζ Όργουελ, ο Ίαν Φλέμινγκ, οι ηθοποιοί Έντι Ρεντμέιν και Τομ Χίντλστον και ο Μπέαρ Γκριλς.

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Με πληροφορίες από The Mirror